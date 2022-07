Novi trend: Zašto sve više ljudi u dvorištima uzgaja piliće i zašto to nije nimalo ludo

Osim što su krajnje jednostavni za uzgoj, pilići, a samim time kasnije i kokoši te pijetlovi, neobično su zanimljive domaće životinje. Ne smiju se uzgajati u gradovima, ali su zato ruralna područja idealna za uzgoj ovih životinja. Oni, naime, baš poput ljudi, razaznaju boje kao što su crvena, zelena i plava. Međutim, ono što pileći vid čini jedinstvenim je to što, za razliku od ljudi, vide ljubičasto i ultraljubičasto svjetlo. Intrigantno je što, osim boja, prepoznaju društveni status ostalih pilića u jatu.

A posebni su i po svojim vokalnim sposobnostima. Kokoši su u stanju proizvesti čak 30 različitih zvukova, koje koriste za prenošenje raznih poruka drugim kokošima, uključujući pozive na parenje, signale stresa, upozorenja na opasnost, ali i promjene raspoloženja.

Za piliće je najvažnija toplina

Ako živite na selu ili se planirate preseliti na selo i odlučili ste se za uzgoj pilića, prvo morate osigurati prostor u kojem će pilići živjeti. Pritom pripazite na to da im osigurate dovoljno topline s obzirom na to da pilići do sedmog tjedana starosti nemaju pravo perje, pa ne mogu samostalno regulirati tjelesnu temperaturu. Krenite s temperaturom od 35 stupnjeva pa je, kako pilićima raste pravo perje, postupno spuštajte.

Druga važna stavka je prehrana budući da je to jedan od najvažnijih čimbenika za uzgoj naprednih i zdravih pilića. A nemojte zaboraviti niti na to da svojim novim ljubimcima osigurate dovoljno svježe vode!

Osim toga, ključno je da ih konstantno promatrate! Iako ne znaju govoriti, pilići svojim ponašanjem šalju jasne poruke koliko im je smještaj ugodan. Pilići bi za početak trebali biti raspoređeni po cijeloj površini koju ste prethodno namijenili za njihov smještaj. Pritom vas ne mora čuditi ako se neki kreću, kljucaju hranu ili piju vodu dok se drugi odmaraju ili spavaju. I naravno, vodite brigu o njihovoj higijeni! Čim prostirka na kojoj su vaši pilići postane vlažna, zamijenite je suhom!

Nasreću, čini se da sve više ljudi kvalitetu i sigurnost smatra izuzetno važnima. Pokazalo je to i istraživanje "Sigurnost hrane u EU", koje je Eurobarometar proveo u zemljama članicama EU, uključujući Hrvatsku, a koje je pokazalo da su Hrvati zainteresirani za pitanja sigurnosti hrane više od prosječnog stanovnika EU! Pri kupnji hrane, za više od polovice ispitanih Hrvata najvažnija je sigurnost hrane, zatim cijena i podrijetlo.

Dobra vijest je što danas postoje oznake koje potrošačima signaliziraju da kupuju meso proizvedeno bez antibiotika, a jedina piletina koja trenutačno u nas nosi oznaku 100% Antibiotic free je Međimursko pile.

Domaće i bez antibiotika

Perutnina Ptuj prvi je i jedini proizvođač mesa u Hrvatskoj s certifikatom "100% bez antibiotika", a Dubravko Folnović, glavni direktor Perutnine Ptuj Pipo iz Čakovca, s ponosom ističe domaće podrijetlo pilećeg mesa koje proizvode.

- To što je naše Međimursko pile jedini domaći mesni proizvod s oznakom 'antibiotic free' izvrsno je postignuće svih naših zaposlenika u kompaniji te neprekidnog razvoja i ulaganja u brend i u našu tvornicu u Čakovcu. Zdravlje i dobrobit temeljne su vrijednosti na koje se oslanjamo u svojoj kompaniji. Zbog toga veliku pozornost posvećujemo stalnom ra­zvoju na području dobrobiti životinja i zadovoljni smo što to potrošači sve više prepoznaju i usredotočuju se na informacije o načinu proizvodnje i prerade hrane - ističe Folnović.

Glavna je prednost, dodaje naš sugovornik, to što sa sigurnošću kupci znaju da je perad prošla cijeli uzgojni ciklus bez uporabe antibiotika, i to od prvog do zadnjeg dana. Takav uzgoj, ističe Folnović, prvenstveno jamči zdravlje i kvalitetu mesa.

- Za to je potrebna dobra proizvođačka praksa i tehnologija, čime se postiže zdrava perad, te onda nema potrebe za uporabom antibiotika. Uzgoj bez antibiotika osigurava zdravu i kvalitetnu hranu za krajnjeg potrošača - kaže Folnović i dodaje da su planovi za razvoj brenda Međimursko pile vrlo ambiciozni.

- Brend Međimursko pile u stalnom je našem fokusu i planovima za razvoj i unapređenje. To je jedinstven proizvod na hrvatskom tržištu peradi, koji, uz oznaku 'Meso hrvatskih farmi', jedini nosi i oznaku 'Antibiotic free' - zaključuje Dubravko Folnović.