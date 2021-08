Platforma Neostar s radom je počela početkom ove godine i već je u prvih šest mjeseci poslovanja okupila 8800 registriranih korisnika. Kako je to moguće? "Jednostavno", govori Dimitrije Trbović, predsjednik uprave Neostara, i dodaje: "Ova platforma neutralizira 'muljatore'."

Pokretanju ovog jedinstvenog hrvatskog startupa za kupnju i prodaju rabljenih vozila prethodila su sondiranja i istraživanja tržišta u Hrvatskoj, a rezultati koje su dobili zapravo ih nisu iznenadili. Naime, pokazalo se da je čak 81 posto ispitanika imalo određenih problema ili poteškoća pri kupnji ili prodaji rabljenog automobila, a čak 68 posto izjavilo je kako sumnjaju da ljudi, kad prodaju rabljeni automobil, ne govore istinu. Relativno visok postotak ispitanih, njih čak 24 posto, izrazilo je bojazan da bi pri takvim transakcijama mogli biti prevareni.

Informacija kao vruća roba

- Skrivanje informacija i njihov nedostatak prepoznali smo kao svojevrsnu priliku za budućnost. Naš je cilj radikalno promijeniti kontekst informacija među ljudima koji su povezani s automobilom, i to s obje strane – i kupaca i prodavatelja - pojašnjava Dimitrije Trbović. Otkriva kako se danas na tržištu rabljenih automobila traži "automobil više". A to je, kaže, poremećaj koji je uzrokovan nedostatkom novih vozila na tržištu. To je trend koji je prolazan i nestat će onako kako je i došao, uvjeren je naš sugovornik.

- Trenutna je situacija na tržištu povezana s Covid krizom. Budući da nedostaje novih automobila, veća je potražnja i za rabljenima. Ako gledamo srednjoročno, tržište rabljenih automobila je legitimno i od tri do četiri puta veće nego tržište novih automobila. Hrvatski mu se potrošač mnogo češće obraća, na njemu se provede mnogo više transakcija. Ali to nije nikakav hrvatski specifikum – isto je i u Europskoj uniji te u SAD-u. Dugoročno gledano, to će tržište i dalje postojati. Ono što je konstanta danas bit će i u budućnosti, a to je potražnja za informacijom. Onaj tko prodaje zna nešto što onaj tko kupuje ne zna. Onaj tko servisira zna nešto što ne zna onaj tko treba servis na automobilu. Nema transparentnosti!

Pandemija nas je pogodila - posredno

Prema riječima Dimitrija Trbovića, pandemija koronavirusa ovo tržište nije pogodila u najužem, ekonomskom smislu.

- Postoje neke grane u autoindustriji koje su jače pogođene, no ta je pojava prije svega vezana za sam lockdown. Ovdje je prije svega riječ o zdravstvenoj krizi koja ima neka obilježja gospodarske krize. Dok su 2009., tijekom svjetske gospodarske krize, podjednako bile ugrožene sve industrije, ovdje imamo industrije koje su nevjerojatno dobro radile. Primjerice, industrija igraćih konzola radila je toliko dobro da je izazvala globalnu nestašicu čipova. Također, bilježi se nestašica bicikala! A s druge strane, entertainment i industrija turizma silno su pogođene. Kad je riječ o našoj industriji, rekao bih da su se poremetili opskrbni lanci i zbog tog poremećaja došlo je do nedostatka određenih proizvoda – dijelova, materijala, čipova. Sve to vrlo se brzo prelilo i na tržište rabljenih automobila, pa su cijene diljem EU porasle za više od 10 posto, analizira situaciju Dimitrije Trbović.

Odbijamo neiskrene prodavatelje

Navodi kako su prvi rezultati Neostara posve u skladu s njihovim predviđanjima.

- U jednom smo trenutku izazvali znatiželju tržišta, možda najviše zahvaljujući našem statementu kroz koji komuniciramo da svi auti koje objavljujemo imaju jamstvo, da su pregledani. Inzistiramo na pregledu vozila jer kod korisnika želimo stvoriti osjećaj povjerenja. Želimo zapravo i razbiti predrasudu da je kupoprodaja automobila mutan posao. Kod nas nema 'mačka u vreći'!

Nerijetko i odbijaju automobile jer njihovo stanje nije onakvo kakvim ga prodavatelj deklarira.

- Do sada smo odbili više od 50 automobila isključivo zbog toga. Tu nema kompromisa. Automobili koje nudimo ne moraju biti savršeni i bez mane, ali svaka se, pa i najmanja greška, mora navesti, fotografirati i o njoj informirati buduće kupce. U procesu imamo dvije strane i o obje moramo voditi brigu. Čvrsto stojimo pri poziciji istinite informacije i tu ćemo ostati. Želimo odgovarati za ono kakav automobil uistinu jest.

Stručnjaci za pregled automobila

Neostar je marketinško-tehnološka firma, što, prema njezinu direktoru, u praksi znači da otprilike polovicu zaposlenika čine developeri koji razvijaju cutting-edge tehnologiju (fotografiranje automobila, njihove prezentacije, otkrivanje elemenata nesukladnosti…), a drugu polovicu zaposlenika čine ljudi koji se tom tehnologijom odlično služe.

- Oni su Neo-inspektori, rade na terenu i najstručniji su kadar za pregled vozila. To su mahom ljudi koji su neke ozbiljne godine proveli u automobilskom biznisu, u njegovu servisnom dijelu - otkriva CEO Neostara.

Cijeli proces opisuje kao win-win-win. Prodavatelji, osim objave oglasa, besplatno dobivaju pregled vozila i jamstvo za njega. Kupac dobiva pregledano vozilo, sigurnost i odsutnost bilo kakvog rizika, a monetizacija samog Neostara događa se u trenutku transakcije, i ide prema kupcu budući da on u konačnici dobiva i jamstvo (ovisno o starosti automobila, na 6 ili 12 mjeseci), ali i čitav niz drugih prednosti u samom procesu kupnje. I u tome je, kaže nam Trbović, važna razlika u odnosu na druge portale koji se bave prodajom automobila.

Kupnja i ugovaranje kredita iz naslonjača

U Neostaru ne miruju nego stalno rade na novostima za svoje korisnike. Tako su u suradnji s Erste bankom i njihovom aplikacijom George razvili novi model financiranja.

- Tako sad prvi na našem tržištu nudimo online iskustvo kreditiranja. Drugim riječima, sad je moguće iz udobnosti vlastitog doma putem aplikacije dignuti kredit, kupiti automobil i sjesti za volan, sve u 24 sata! Ovo je za nas izuzetno važna funkcionalnost jer njome zaokružujemo digitalno iskustvo kupnje - kaže Trbović.

- Dovoljno je otići na Neostar, napraviti kalkulaciju i rezervirati automobil. U tom trenutku bit ćete usmjereni na aplikaciju George, gdje će se provjeriti vaš kreditni rejting, a zatim će vam odobriti kredit. Sve se rješava u nekoliko klikova, bez potrebe za izlaskom iz kuće te bez čekanja i beskrajne papirologije. Nakon što je odobren kredit, novac se prebacuje na našu platformu. Cijeli je proces moguće završiti za samo 24 sata! Imamo i mogućnost leasinga za privatne osobe, ali taj proces još nije 100 posto digitalan.

Za transparentniji servis automobila

U ponudi Neostara postoji i usluga servisa automobila.

- S jedne strane imate servise koji svoje kapacitete stavljaju na raspolaganje – upisuju svoje cijene, grad u kojem djeluju, koliko zaposlenika imaju i tko su zapravo, a s druge strane, kad tražite uslugu servisa, vi upisujete podatke o svojem automobilu, marku, model, tip, motor… Nakon toga birate servis prema kriteriju cijene, blizine, dostupnosti... Kad jednom odaberete cijenu servisa i platite uslugu, serviser vam popravak mora odraditi po toj cijeni.

Kod nas nema povećanja troškova, nema 'okvirno'. To je također tehnološki, ali i marketinški iskorak, jer tako područje koje je do sada bilo posve netransparentno činimo transparentnim. Trenutno imamo više od 40 servisa koji tako rade putem naše platforme. Doduše, bilo je i onih koji su odbili raditi na ovaj način, draže im je bilo i dalje loviti u mutnom.