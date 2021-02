No, može li praktičnost istovremeno biti elegantna? Huawei MateBook X 2020 dokazuje da je to moguće impresivnim dizajnom i vrhunskim performansama.

Prenosivost u kombinaciji s vrhunskim performansama

Nije iznenađujuće, no kada se odlučimo za kupnju novog uređaja, ispada da je jedan od ključnih aspekata njegova dugotrajnost. U slučaju prijenosnih računala, takvo praktično gledište daje nam osjećaj da je naš novac dobro uložen u opremu koja će nam služiti godinama. Međutim, nisu važne samo specifikacije računala, već i njegov dizajn. Vremena kada su tehnološki uređaji, u pravilu, bili cigle dosadnog dizajna, su zauvijek prošla. Trenutno se "prenosivi" dizajn i praktičnost u najljepšoj formi pokazuju obaveznima.

Zvuči poput potrage za nedostižnim idealom? Nikako! Huawei MateBook X 2020 pokazuje da intuitivna i tehnološki napredna rješenja idu ruku pod ruku s funkcionalnim i nadasve privlačnim dizajnom. Sa svim precizno izrađenim dijelovima kućišta, ovo prijenosno računalo smanjuje težinu na nevjerojatno lakih 1 kg i mjeri debljinu od samo 13,6 mm. Ovakav dizajn čini ga elegantnim u svakom pogledu.

Pametan i lijep

Volite li se okružiti lijepim predmetima, ali istodobno tražite najintuitivna rješenja u svom svakodnevnom životu? Srećom, inovativne tehnologije u kombinaciji sa suvremenim dizajnom nam to i omogućuju. Dovoljno je spomenuti geste na pametnim telefonima, slušalice koje automatski prilagođavaju razinu poništavanja buke prema okolnim zvukovima ili rješenja ekosustava koja postupno smanjuju broj kabela u našim domovima.

To se odražava i na Huawei prijenosnike. Sjajan primjer kako učinkovito kombinirati najfiniji dizajn s rješenjima za najintuitivnije iskustvo i sigurnost je Huawei MateBook X 2020. Upravo je to prijenosnik koji je kreativno dizajniran da zaštiti vašu privatnost. Primjerice, kamera koja je diskretno skrivena u tipkovnici pojavljuje se samo kada vi to želite. Pametno, zar ne?

Dizajn pretočen u svakodnevne koristi

Poznata izreka ističe da je manje više. To se odnosi i na tehnološke uređaje koji se postupno kreću prema većoj intuitivnosti i primjeni pametnih rješenja. Kada su najkorisniji? Na primjer, u slučaju rada na daljinu, kada višak uređaja u kombinaciji s dugim popisom zadataka koje treba obaviti može izazvati pravu vrtoglavicu.

A što ako postoji kompaktno rješenje koje kombinira brojne opcije u kompaktnom obliku? Upravo je to ono što možete pronaći u Huaweiju MateDock 2 – uređaju koji je jednostavno ponijeti svugdje zahvaljujući svom elegantnom i tankom kućištu. Međutim, pametni dizajn u ovom slučaju nije sve. Huawei MateDock podržava brojne izlaze, uključujući HDMI, VGA, USB-A i USB-C kako bi udovoljio vašim potrebama za prijenos podataka, projekcije, punjenje i sve ostalo. Dvije su fraze dovoljne da ga opišu - jednostavan i lagan za upotrebu.

Vrhunski prijenosnike najbolji su u kombinaciji s najboljim pametnim telefonima kao što je Huawei Mate 40 Pro. Korisnici kombiniranjem dva vrhunska Huaweijeva uređaja dobivaju i dodatne mogućnosti zahvaljujući Huawei Share tehnologiji. Huawei MateBook prijenosnike i Huawei flagship pametne telefone moguće je povezati jednim dodirom te uživati u opcijama kao što je uređivanje fotografija s telefona na računalu. Mate 40 Pro najnoviji je Huaweijev pametni telefon, a odnedavno je dostupan i u Hrvatskoj u ponudi prodajnih partnera.