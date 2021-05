Prvi put u Hrvatskoj organizirali smo veliku dodjelu nagrada najboljim hrvatskim influencerima. Do rezultata smo došli dubinskom analizom i velikim istraživanjem koje je Styria napravila u suradnji s agencijom Nielsen. Najutjecajniji influenceri izabrani su u ukupno devet različitih kategorija, i to na tri društvene mreže - Instagram, YouTube i TikTok. Podsjetimo ukratko kako se došlo do ovih rezultata.

Svakog influencera u Hrvatskoj koji ima minimalno 50% pratitelja u našoj domovini analiziralo se kroz četiri dimenzije - reach, resonance, relevance, return. Dakle, društvo je bilo šaroliko, pa su se tu našli i mnogi pjevači, glumci, youtuberi, voditelji, blogeri itd... Cijelu analizu influencera radili smo pomoću alata InfluenceScope. On se razlikuje od drugih po tome što se temelji na jedinstvenoj metodologiji i algoritmu koji je razvio Nielsen Media. Kad se prikupe svi algoritmi, Scorecard nam omogućuje da usporedimo influencere i odredimo koji su najefikasniji po kojoj metrici. Scorecard se sastoji od četiri glavne varijable, koje smo već spomenuli: reach - odnosi se na ukupan doseg influencera (po određenoj platformi ili sumarno) i kvalitetu pratitelja (algoritam automatski izdvaja sumnjive accounte, npr. masovne followere i neaktivne accounte), relevance - odnosno relevantnost, odnosi se na stupanj podudaranja između baze followera pojedinog influencera i ciljane demografije klijenta (primjerice, koje su glavne kategorije interesa followera pojedinog influencera), resonance - uzima u obzir engagement rate po objavi i pridruženi sentiment. Govori koliki je stupanj aktivacije followera na objave influencera. Generalno, koje su snage i slabosti influencera, te dimenzija return - prosječna procijenjena vrijednost (u novčanom ekvivalentu) po objavi u odnosu na prosječnu procijenjenu vrijednost po sponzoriranoj objavi. Može se iskoristiti u pregovorima s influencerom.

A sad vam predstavljamo kraljeve influencerske scene u Hrvatskoj.

Prvo ćemo predstaviti pobjednika u kategoriji Instagram:

Top Instagram influencer - Marko Vuletić je broj 1 influencer u Hrvatskoj. Gotovo polovica njegovog fanbasea je ženskog spola, uglavnom od 18 do 24 godine. Sadržaj koji objavljuje nadmašio je sva očekivanja, a bazira se na njegovu životu, obitelji i djetinjstvu.

Top Instagram Fanbase - Ella Dvornik-Pearce poznata je hrvatska lifestyle blogerica s uglavnom ženskom publikom od 25 do 34 godine. Sadržaj koji objavljuje na svojem profilu obuhvaća njenu obitelji s naglaskom na majčinstvo te postiže velik uspjeh.

Top Instagram Engagement - Pave Elez je splitski influencer s uglavnom ženskom publikom, pogotovo u dobi između 18 i 24. Na njegovim objavama često se mogu pronaći slike frendova i obitelji, posebno fotografije snimljene uz more tijekom ljeta.

U kategoriji YouTube pobjedu je odnijela:

Top YouTube Influencer - Ela Jerković splitska je youtuberica i influencerica. Prepoznatljiva po kričavoj boji kose, često objavljuje slike svog BMW-a. Najaktivniji pratitelji njenog fanbasea su žene između 18 i 24 godine, dok je omjer pratitelja skoro uravnotežen.

Top YouTube Fanbase - Filip Dejanović je neustrašivi youtuber pod pseudonimom TheSikrt. Poznat je po tome da uvijek prihvaća sve izazove, a odlično se snalazi i u ulozi voditelja. Napisao je knjigu “Gola istina, bez cenzure”.

Top YouTube Engagement - Sven Kranželić, na društvenim mrežama poznatiji kao Svenky, stvorio je veliki fanbase svojim kreativnim sadržajem kojim zabavlja, informira i educira svoju publiku, a svojom originalnošću i dalje privlači nove pratitelje.

Kad je riječ o TikToku, omjer snaga je sljedeći:

Top TikTok Influencer - Petra Dimić, poznatija kao SaamoPetraa, u svojim videima pokriva teme koje su uglavnom orijentirane na beauty i fashion. Svojim fanovima, osim mnogih super savjeta, donosi reakcije na zanimljive aktualne događaje iz svog života.

Top TikTok Fanbase - Leonardo Lamon ima najveći fanbase u konkurenciji. Omjer ženskih i muških pratitelja gotovo je uravnotežen, a najbolji učinak postiže svojim zabavnim i originalnim sadržajem.

Top TikTok Engagement - Natali Bekan objavljuje svoj sadržaj na TikToku, a njen ženski fanbase su pratitelji mlađih generacija, pogotovo od 18 do 24 godine. Njen najgledaniji content sastoji se od zabavnih videa o školskom i studentskom životu te često sudjeluje u popularnim TikTok izazovima.

- Cilj ovog velikog istraživanja je da se pravednije ulaže marketinške budžete i planira strategiju oglašavanja. Ovo će istraživanje Nielsena i Styrije koristiti svim medijima, agencijama, influencerima i ostalim akterima u digitalu koji imaju kontakt s tom vrstom oglašavanja. Želim čestitati svim pobjednicima koji su priznati kao top influenceri od strane Nielsena jer nije mala stvar pronaći se u ovakvom društvu - pojasnio je Matej Lončarić, direktor JoomBoosa, miss7 i video odjela 24sata.

Onima koje je na temelju parametara InfluenceScopea obuhvatilo istraživanje, a nisu pobijedili, želimo više sreće u sljedećem izboru za Top Influencere.