Opel i 24sata donirali su Opel Corsu Udruzi Betlehem Zagreb, koja brine o majkama i djeci

Zaštita i dostojanstvo ljudskog života od začeća ne bi trebali biti upitni u civiliziranom društvu. No postoje svakodnevne zapreke u pružanju zaštite začetoj djeci ili njihovim majkama.

Iz tog razloga osnovana je udruga Betlehem u Karlovcu još 2008. godine, koja se potom širila i na druge gradove (sad je u trinaest gradova).

Opel Hrvatska i 24sata udružili su svoje snage te Udruzi Betlehem Zagreb donirali automobil Opel Corsu, koji je prijeko potreban za njihove potrebe.

- Udruga se financira isključivo od donacija, pa kad smo još početkom godine dobili mail od njih, nije bilo previše dvojbe. Njihov cilj je plemenit, a to je pomagati djeci i njihovim majkama. Mi smo kao tvrtka orijentirani prema djeci i obiteljima, pa smo sretni i ponosni što smo mogli pomoći - rekla je Ana Bagarić Šalamon, marketing managerica Opela Hrvatska i BiH. Žena koja o svemu brine u Udruzi Betlehem Zagreb je Alberta Vrdoljak, predsjednica udruge, koja kaže da nema novca koji taj posao može platiti jer se to sve radi prije svega iz ljubavi te da je ona najsretnija kad može pomoći djeci i majkama u teškim situacijama, kao i žrtvama obiteljskog nasilja. Pod Udrugom Betlehem Zagreb su sigurna kuća na tajnoj lokaciji te kuća za mame i bebe u Brestju.

- Brinemo o ukupno 14 žena i 17 djece. Kod nas je veoma prometno, pa je teško uvijek reći točan broj. Ovo vozilo bit će nam od velike važnosti jer ja svakog dana moram ići u nabavku, djecu odvesti na pedijatriju, otići do Centra za socijalnu skrb... Tako da ćemo sigurno mnogo toga obavljati ovim Opelom - objašnjava nam Alberta, koja brine i od 30-ak obitelji slabijeg imovinskog stanja, pa im u vidu donacija dostavljaju razne potrepštine. Najveća je nagrada, ističe Alberta, kad vidi zahvalnost na ženama kojima su kao udruga pomogli.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL



Na uručenju donacije, uz Albertu Vrdoljak, predsjednicu Udruge Betlehem Zagreb, te Anu Bagarić Šalamon, marketing managericu Opela Hrvatska i BiH, bili su pater Ivan Tolj, predstavnik vlasnika Styria Media Grupe u Hrvatskoj, Marcela Rukavina, direktorica Client Success & Service u 24sata, te Damir Domitran, direktor Opela za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu.

Osnovni je cilj udruge Betlehem pomoći trudnicama koje su unatoč raznim životnim problemima i pritiscima odlučile roditi dijete, samohranim majkama i obiteljima s mnogo djece, žrtvama obiteljskog nasilja. Želeći omogućiti da se svako začeto dijete rodi, udruga pomaže majkama duhovno i konkretnom materijalnom pomoći. Majkama koje ne trebaju smještaj najčešće pomažu u hrani, kozmetici i pelenama prikupljenim uz pomoć dobrih ljudi.

Udrugu Betlehem osnovao je katolički svećenik i redovnik, pavlin Marko Glogović, kao molitvenu zajednicu, a 2008. godine službeno je počela djelovati kao nevladina neprofitna udruga uz potporu Katoličke crkve. Udruga Betlehem danas ima 13 aktivnih, zasebnih, nevladinih neprofitnih građanskih udruga, koje se vode kršćanskim načelima brige za bližnje, a koje su sjedinjene u Savez Betlehema pod duhovnim vodstvom patera Marka Glogovića. Financira se isključivo od donacija fizičkih osoba. Jedan od glavnih ciljeva apostolata je da se svako začeto dijete rodi, a tome pridonose konkretnim djelovanjem pružajući potrebnu pomoć trudnicama (smještaj, financijska pomoć, donacija hrane, odjeće, obuće, savjetovanje i sl.).