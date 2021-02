Nove okolnosti, uzrokovane aktualnom pandemijom, promijenile su odvijanje brojnih događaja, pa tako i omiljenih maškara. Događaj je to koji je omiljen djeci, ali i mogim odraslima. Proteklih godina djeca su se tako maskirala i tradicionalno obilazila susjedstvo pjevajući prigodne pjesmice i pokazujući maske i kostime te su prikupljala slatkiše i sitni novac. Kako ni ove godine zabava ipak ne bi izostala, u nastavku otkrivamo jednostavne ideje zahvaljujući kojima nadolazeće maškare mogu biti jednako zabavne u vlastitom domu.

Naravno, nismo zaboravili ni onaj slatki dio maškara, a kako je u Studencu veljača mjesec kuhanja, vodeći trgovački lanac na Jadranu pripremio je i recept za ukusne krafne, kako bi inspirirao i odrasle ljubitelje karnevala.

Kreativna zabava i maskiranje

Izrada jednostavnih maski posebno će zabaviti mališane. Maske se tako mogu izraditi od papirnatih tanjura i štapića za roštilj, koje možete pronaći i u svojem najbližem Studencu. Od pribora su potrebne škare, olovka, bojice ili pastele te perlice i kolaž-papir u bojama za ukrašavanje. Proces izrade je jednostavan, nakon što se odabere određeni lik, mačka, klaun, sunce ili neki drugi po izboru, potrebno ga je nacrtati na tanjuru i izrezati. Nakon toga treba napraviti rupice za oči, nos i usta te uz desni ili lijevi rub maske ljepilom ili ljepljivom trakom pričvrstiti drveni štapić za roštilj, kojem je prethodno potrebno ukloniti oštre rubove. Maska se zatim može obojiti i dodatno ukrasiti perlicama i kolaž-papirom. Dovoljno je upotrijebiti malo mašte, a sama izrada maske ono je što će najviše zabaviti djecu.

Za one koji se požele maskirati „od glave do pete“ i prerušiti u Spidermana ili pak princezu, u Studencu se mogu pronaći prigodni dječji kostimi po promotivnim cijenama.

Stvaranje novih uspomena

Kako bi se maskirani mališani dodatno zabavili i obilježili maškare, dobra je ideja ovjekovječiti trenutke fotografiranjem. Zahvaljujući mnogobrojnim uređajima s ugrađenom kamerom, uspomene se mogu stvoriti i jednostavnim fotografiranjem mobitelom. Djecu će poziranje zabaviti, a fotografije se poslije mogu izraditi i trajno sačuvati u obiteljskom albumu. Također, djecu se može potaknuti i da se okušaju u crtanju omiljenih junaka i likova ili da nacrtaju svoju zamišljenu masku, a crteži se isto tako mogu sačuvati za uspomenu te ukrasiti zid dječje sobe.

Sve je slađe uz krafne

Veljača je u Studencu mjesec kuhanja u toplini doma, a kako je doba maškara poznato i po slasticama, chef Goran Mušura ima spreman i prikladan recept, i to onaj za ukusne krafne. Uz malo truda i jednostavne sastojke, krafne iz vlastite kuhinje razveselit će mališane, ali i odrasle. Za sve one koji zbog nedostatka vremena neće biti u prilici pozabaviti se pravljenjem krafni, nema razloga za brigu, u povodu maškara, u najbližem Studencu čekaju ih krafne po posebnim promotivnim cijenama. Također, za sve one koji traže dodatnu kulinarsku inspiraciju, chef Goran svaki tjedan otkriva svoje male tajne za pripremu delicija, a više recepata dostupno je na mrežnoj stranici Studenca.

*moguće je da određeni sastojci iz videa trenutno nisu dostupni po promotivnim cijenama u Studencu

Studenac, kao vodeći maloprodajni lanac na Jadranu, proteklih godina neprestano ulaže u poboljšanje svojeg asortimana, usluga, ali i posebnih promotivnih programa radi ispunjavanja potreba svojih kupaca. U prilog tomu govori i aktualna promocija kuhanja, koja kupcima do kraja mjeseca donosi niz sjajnih recepata i ideja kako što uspješnije i ugodnije kuhati u toplini doma.