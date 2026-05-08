Otočno povezivanje i kvaliteta života: konferencija o izazovima i razvoju zadarskih otoka

Zadar će 12. svibnja biti domaćin konferencije posvećene ključnim pitanjima povezanosti i kvalitete života na hrvatskim otocima. Tema ovog važnog skupa, pod nazivom "Otočko povezivanje i unaprjeđenje kvalitete života na otocima", okupit će predstavnike lokalne vlasti, stručnjake i dionike iz različitih sektora kako bi raspravljali o izazovima i mogućnostima za održivi razvoj naših otoka. Konferencija će biti u Centru za kreativne industrije – INOVAcija u Zadru, na adresi Put Murvice 3a. Organizator konferencije je 24sata, a okupljenima će se obratiti Ivan Buča, glavni urednik 24sata, Josip Bilaver, župan Zadarske županije, Šime Erlić, gradonačelnik Zadra, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao i načelnici otoka u zadarskom arhipelagu. Tijekom dana bit će dva ključna panela, koji će obuhvatiti teme od najveće važnosti za održivi razvoj i svakodnevni život na otocima.

Panel 1: Infrastrukturno povezivanje otoka – voda, promet i digitalna dostupnost

Prvi panel bit će posvećen infrastrukturnim izazovima otoka, uz naglasak na tri ključna područja. Raspravljat će se o vodovodizaciji otoka, budućnosti pomorske povezanosti te o važnosti digitalne infrastrukture na otocima. Poseban fokus bit će stavljen na potrebu osiguravanja stabilne vodoopskrbe, poboljšanje pomorskih linija koje povezuju otoke s kopnom te na unapređenje digitalne povezanosti i usluga.

Panel 2: EU projekti za održivi razvoj otoka – školstvo, zdravstvo i kvaliteta života

Drugi panel bit će posvećen važnim EU projektima koji mogu pridonijeti poboljšanju života na otocima, posebice u područjima zdravstva, školstva i kvalitete života. Istaknut će se mobilne brodske ljekarne, koje je Zadarska županija uvela kao pionirski model u Europi, kao i brodovi hitne pomoći, koji već više od 20 godina služe za prijevoz pacijenata kao npr. u općini Preko. Također, raspravljat će o digitalizaciji obrazovnih ustanova na otocima te o mogućnostima za financiranje takvih projekata kroz EU fondove.

Konferencija će pružiti priliku za razmjenu iskustava, umrežavanje te za predstavljanje konkretnih rješenja koja mogu unaprijediti život na našim otocima.

Partneri projekta: Zadarska županija, Grad Zadar, SAFU, Hrvatske šume, Jadrolinija, Hrvatske ceste, Turistička zajednica Zadarske županije, Turistička zajednica Grada Zadra, Zračna luka Zadar, Općina Vir, Općina Preko, Općina Pašman, Općina Sali, Razvojna agencija Zadarske županije Zadra nova. ​​​​​