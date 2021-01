Kako bi pomogli konobarima i svima zaposlenima u ugostiteljskom sektoru da vrijeme provedeno u svojim domovima iskoriste za rad na sebi i svom znanju, Badel je za vrijeme prvih restrikcija, prošlog proljeća pokrenuo besplatne online edukacije Badel 1862 Masterclass.

Veliko natjecanje s bogatim nagradama

Više od 3000 konobara, barmena, koktel majstora i kuhara, ali i nekoliko gastro entuzijasta pohađalo je prvi takav program učinivši ga najmasovnijom online edukacijom na tržištu. Okolnosti su uoči ovog proljeća slične, pa uskoro kreće nova runda Masterclass predavanja, a za sve polaznike prve generacije i ostale koji misle da su vrhunski znalci u ugostiteljstvu ove godine bit će održano i Badel Masterclass natjecanje. Naime, potaknut pozitivnim reakcijama i iskustvima iz Badel Masterclassa, Badel 1862 odlučio je ugostiteljima pomoći održavanjem velikog natjecanja u kojem mogu ponovno naučiti nešto novo, ali i pokazati svoje znanje i iskustvo.

Prijave na Badel Masterclass natjecanje otvorene su od 26. siječnja do 12. veljače 2021., a online kvalifikacijski ispit, kojem mogu pristupiti svi prijavljeni neovisno o njihovom zanimanju, održat će se 20. veljače 2021. Na njemu će natjecatelji morati pokazati svoje znanje o vinima, jakim alkoholnim pićima, koktelima, a bit će i pitanja iz opće kulture. One koji polože ispit čeka regionalno natjecanje koje će tijekom ožujka biti održano u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku te će biti zahtjevnije od kvalifikacijskog ispita, a detaljnije o tome možete pročitati na https://badelmasterclass.hr/. Natjecatelji koji će se naći na listi 25 najuspješnijih sukobit će se i pokazati svoje znanje u velikom finalu Badel Masterclassa u Zagrebu 17. travnja 2021. godine, a one najbolje čekaju bogate nagrade.

Nova sezona besplatne edukacije

Oni koji, pak, nisu zainteresirani za natjecanje, ali bi htjeli usavršiti svoje znanje dobit će priliku i za to jer uskoro počinje nova sezona Badel Masterclassa. Jednako kao i prošle godine, edukacija će biti održana putem interneta, a polaznici će dobiti pristup video predavanjima, dok će za praktično rješavanje zadataka i testiranje teorijskog znanja biti uključeni u Badel Masterclass online platformu. Uz stručnjake Badela 1862, edukacije će provoditi i vanjski stručnjaci za pojedina područja, a na ovogodišnjem izdanju Badel Masterclassa među predavačima će biti i novih lica. Prijaviti se mogu ugostitelji, ali i svi ostali koji su zainteresirani i žele naučiti nešto novo. Prijave za edukaciju bit će u ožujku, dok će se sama edukacija održati u travnju 2021. godine. Detaljnije informacije bit će objavljene na https://badelmasterclass.hr/.

Tijekom mjesec dana polaznici Masterclassa putem digitalnih platformi usvajaju nova znanja vezana uz psihologiju potrošača, vina, jaka alkoholna pića, koktele i kulinarstvo. U prvoj generaciji polovica njih, točnije 1500 odlučilo se polagati i ispite nakon svake završene cjeline čime su stekli uvjete za dobivanje posebnih certifikata.

Edukacija i za one s 20-godišnjim iskustvom u ugostiteljstvu

„Žena me prijavila jer mi je zbog lockdowna i nedostatka posla i obaveza bilo dosadno i drago mi je da me prijavila. Radim već 20 godina u ugostiteljstvu i puno sam znao, no svejedno se isplatilo pohađati Badel Masterclass jer stvarno sam puno naučio. Najzanimljivija mi ja bila radionica o viskiju, oduševila me, ali svaka pohvala za ideju i edukaciju u cjelini. Organizacija je bila vrhunska, a posebno mi se svidjelo što je održano putem interneta. Pohvalio sam se kolegama novim znanjem i preporučio sam i njima da se prijave na edukaciju jer je uistinu i zanimljiva i korisna“, ispričao je Josip Drnasin iz Splita, jedan od pet ugostitelja koji se može pohvaliti najuspješnijim rezultatom na prvom Badel Masterclassu, i dodao kako ga je koncept toliko oduševio da bi se htio nastaviti educirati.

Uz Drnasina, među pet najboljih našao se i Danijel Čubranić iz Rijeke kojeg je na pohađanje radionice također potaknuo višak vremena kojeg je imao zbog zatvorenih ugostiteljskih objekata, no i velika želja za učenjem.

„Nismo mogli raditi pa sam imao vremena, a uvijek imam želju naučiti nešto novo, nadograđivati svoje znanje. Završio sam ugostiteljsku školu, konobar sam cijeli život, imam 25 godina staža, ali svejedno sam na Masterclassu naučio jako puno. Sve je bilo vrijedno i zanimljivo. Toliko je tih informacija o alkoholnim pićima, vinima, kulinarstvu, psihologiji i stvarno su potrebne u mojem zanimanju. Badelova edukacija sve je obuhvatila, a već sam imao i priliku primijeniti naučeno, pogotovo kad je riječ o znanju o žesticama. Tu sam bio najviše kratak u znanju pa sam to sada uspio nadograditi. Jako sam zadovoljan organizacijom, svakako preporučujem svima, a ako će biti mogućnosti i prilike, ja bih rado nastavio s edukacijom jer mi je ovo iskustvo bilo odlično“, oduševljen je Čubranić koji razmišlja o prijavi na Badel Masterclass natjecanje gdje će pokazati sve svoje dosadašnje iskustvo i novostečeno znanje.

Profesorica španjolskog jedna od najuspješnijih polaznika edukacije

Osim za ugostitelje, radionice i natjecanje otvoreni su i za sve druge zainteresirane za stjecanje znanja u ovom području, a jedna od takvih polaznica prošle godine bila je je Jelena Mijić, profesorica engleskog i španjolskog jezika, koja se, iako nije profesionalac, našla na samom vrhu po rezultatima.

„Jako volim isprobavati nova pića i zaista su mi interesantne informacije o vinu i spajanju hrane s raznim vrstama alkoholnih pića. S obzirom da je Badel otvorio Masterclass i za ljude koji nisu nužno zaposleni u toj branši, činilo mi se kao super prilika da i sama naučim više o tome što me zanima i dobro se poklopilo da sam upravo tada imala više vremena za rad na sebi. Saznala sam jako puno zanimljivih i korisnih informacija koje do tada nisam znala i koje jednostavno prođu ispod radara, pogotovo nama laicima koji se time ne bavimo profesionalno nego samo konzumiramo“, izjavila je Mijić.

„I inače kad organiziram večere ili neka druženja, pokušavam vino sljubiti s time što jedemo ili kuhamo, a ako ne jedemo, onda isprobavamo začine s raznim pićima. Badel Masterclass me potaknuo da još više istražujem, uložim u bocu viskija ili nekog drugog alkoholnog pića. Jako mi se svidjelo i što je edukacija bila online jer je to stvarno praktično u današnje vrijeme. To mi je i olakšalo učenje, budući da zbog posla i obveza ne stignem uvijek u točnom terminu prisustvovati radionicama. Ovako sam mogla raspored edukacija prilagoditi sebi“, ispričala je svoje pozitivno iskustvo Jelena Mijić iz Zagreba te je izrazila želju za nastavkom edukacije.

Svakako posjetite Badel Masterclass za više detalja i postanite dio naše priče.