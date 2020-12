Ova godina mnogo je toga promijenila u našem životu. Ograničeno nam je kretanje, pazimo s kim smo u kontaktu, maske su naša svakodnevica. Osim stalnog pranja ruku, vrlo je važno uz sebe imati i dobar dezinficijens, posebno kad smo u prodavaonicama i kada dodirujemo razne stvari. Jer uvijek se kaže - nitko nas neće čuvati kao što čuvamo sami sebe.

Osim toga, vrlo je važno dezinficirati i površine u domu. I još kad imate jedan proizvod kojime možete dezinficirati kožu, ali i površine u kući - to je pravi bingo. Zato samo napravili malo istraživanje. Željeli smo, s obzirom na cijelu situaciju ove godine s koronavirusom, pojednostaviti uporabu dezinficijensa u kućanstvu i osobnoj higijeni obitelji.



Ako bismo koristili sve kako je uobičajeno i prema preporukama, bilo bi nam potrebno mnogo različitih dezinficijensa, posebno za:

ruke, kožu ostatka tijela, za površine u kuhinji, površine u kupaonici, posuđe i pribor, pranje voća i povrća, rublje, prostor/zrak – gotovo je nemoguće pronaći takav dezinficijens, za pitku vodu, npr. za kućne ljubimce, poseban dezinficijens za djecu, starije ili osobe sklone alergijama.

Dakle, došli smo do broja 10. Deset različitih dezinficijensa.



Kad smo to sve nabrojili, samo nam se jedna misao motala po glavi - kako to preskočiti, kako to pojednostaviti.

Svi ti dezinficijensi imaju oznake upozorenja i opasnosti, prije svega su zapaljivi, nadražujući, hlapljivi i razne druge stvari. Je li moguće pronaći dezinficijens koji nema sve ove mjere opreza, koji nije otrovan, zapaljiv, štetan za mene i moju obitelj? Nešto poput vode u kojoj se kupam?

Nakon toga smo počeli istraživati od čega se ti dezinficijensi na tržištu sastoje jer poznato je da 10% od svega što primjenjujemo na kožu ulazi u kožu, koža je najveći organ našeg tijela i propusna je. Sastav kaže: alkohol (etilni, izopropilni, metilni - izrazito otrovan), klor, benzalkonijev klorid, kvaterne amonijeve soli, klorheksidin… Ništa od toga ne zvuči nam privlačno da bismo to dugoročno koristili ili s tim živjeli svaki dan.

Zanimalo nas je kako svi ti općepoznati dezinficijensi djeluju s obzirom na sastav i aktivnu tvar, koronavirus se ubija vrlo lako, dobrim pranjem ruku i sapunom, jer ima ovojnicu.

Problem su superbakterije jer, kad narušimo prirodni obrambeni sustav kože, a na koži imamo i dobre bakterije, onda smo izloženi onima koje klasični dezinficijensi ne mogu ubiti, postoji biofilm na površinama, postoje spore, postoje veoma otporne bakterije koje ostaju i nakon što smo virus uklonili i nakon što smo uklonili dobre bakterije. Što s njima?

A onda nam je netko rekao kako je čuo dobar slogan IZBOR, A NE PREPORUKA! A to se odnosi na GENOX dezinficijens, jedinstveni hrvatski proizvod, dezinficijens koji oponaša korake koji se odvijaju u prirodnom obrambenom odgovoru čovjeka na zaraze, i na zarazu koronavirusom i na opasnost od svih ostalih patogenih mikroorganizama (ubija bakterije, viruse, gljivice, plijesni, spore i biofilm te sve one najotpornije oblike koji ostaju živi nakon klasičnih dezinficijensa). Budući da je aktivna tvar dio obrane našeg tijela, nije nam štetna i ne izaziva nadraživanje, alergije, crvenilo i peckanje, a može se primjenjivati na svim područjima života te za sve dobne i zdravstvene skupine.



Genox mogu koristiti svi članovi obitelji, od male djece, starijih, zdravih i bolesnih, za ruke, kožu cijelog tijela, sve površine, prostor, površine za hranu, pitku vodu, nije opasan, ne sadrži otrovne ili zapaljive tvari, bez alkohola je, 100% je biorazgradiv, a odličan je i za posuđe i pribor, dječje igračke, automobile, ured i školu. Osjetite ugodu na rukama nakon dezinfekcije jer ne isušuje kožu, a dolazi u sprej bočici i u obliku premium dezinfekcijskog rupčića. Je li moguće GENOX pronaći u prodajnim mjestima? Da, moguće je!

Sve je moguće ako se radi u dobroj namjeri, a GENOX je nastao u dobroj namjeri na dobrobit svima!

GENOX JE IZBOR, A NE PREPORUKA!