Ove srijede u 24sata! Poseban dar molitvenik Gospine molitve

Svim čitateljima povodom blagdana Velike Gospe, u srijedu 13.8. uz 24sata darujemo molitvenik Gospine molitve na 32 stranice s najljepšim molitvama te popisom marijanskih svetkovina, blagdana i spomendana

Ova vrijedna knjižica sadrži najljepše molitve posvećene Blaženoj Djevici Mariji, uključujući molitvu roditelja za dijete, molitvu za ljubav i duševni mir te molitvu Gospi za razorene obitelji. Uz molitve, u molitveniku ćete pronaći i popis marijanskih svetkovina, blagdana i spomendana, što ga čini korisnim duhovnim vodičem tijekom cijele godine.

Molitvenik donosi utješne i nadahnjujuće tekstove, poput Molitve za pouzdanje, Molitve Gospi u svakoj potrebi i brojnih drugih, koje vjernicima nude snagu i mir u svakodnevnim izazovima.

Svi čitatelji dnevnih novina 24sata moći će 13.8., uz svoj primjerak po redovnoj cijeni, pronaći ovaj poseban priručnik bez dodatnog troška.

Pretplatnici će dobiti i dodatni dar karticu s likom Gospe i odabranim molitvama, kao trajni podsjetnik na moć molitve i zagovor Blažene Djevice.

Iskoristite ovu priliku i obogatite svoju kućnu zbirku duhovne literature, te dočekajte Veliku Gospu s molitvom i blagoslovom.

