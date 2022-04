Ovo su provjereno najbolje serije koje se trenutačno isplati gledati. Slažete li se s nama?

Gotovo da smo i zaboravili na vremena u kojima smo s nestrpljenjem očekivali emitiranje svoje omiljene serije, odnosno jedne njezine epizode. Tad bismo svoje TV prijamnike uključivali u točno određeno vrijeme i čekali reklame da nabrzinu otrčimo na toalet kako slučajno ne bismo propustili niti jedan vrijedni trenutak sadržaja. Danas cijelu sezonu možemo pogledati u dan ili dva, a ako nam treba predah, jednostavno pritisnemo pauzu. Iako se mnogo toga promijenilo, jedno je ostalo isto - napeto iščekivanje svake epizode s glavnim pitanjem u glavi: "Što će se sljedeće dogoditi?".

Za tim smo odgovorom i mi izgarali dok smo na streaming platformi HBO Max pogledali, ili bolje reći binge-wathcali, pet novih napetih serija.

1. Pozlaćeno doba

Još jedna povijesno inspirirana serija koja će udovoljiti svima onima koji obožavaju priče o obiteljskim rivalstvima. "Pozlaćeno doba" ili, u originalu, "Gilded Age" naziv je za povijesno razdoblje u Americi od 1865., to jest kraja Građanskog rata, do otprilike 1900. godine, a ime mu je nadjenuo glasoviti Marc Twain. Bilo je to vrijeme nagloga gospodarskog rasta zbog kojeg su mnogim Amerikancima značajno porasle plaće, što je potaknulo i povećane stope migracija iz Europe. Nažalost, dok su se jedni bogatili, drugi, pogotovo europski došljaci, morali su živjeti na rubu siromaštva. Bilo je to vrijeme kojemu je svjedočio i najveći genijalac s naših prostora, Nikola Tesla, koji je u New York emigrirao samo dva desetljeća prije.

"Pozlaćeno doba" prati dvije obitelji, Van Rhijn-Brook i Russell te ih dijeli u kategorije "Old money" i "New money" - stari i novopečeni bogataši, ali sviđalo se to njima ili ne, zajedno čine novu njujoršku elitu. Obožavateljima serije "Downton Abbey" bit će drago čuti da je radnja smještena u isto razdoblje i da je tvorac serije rekao da se nada kako će se u jednom trenutku u seriji pojaviti mlađa verzija grofice od Granthama, koju je izvorno glumila Elizabeth McGovern u "Downton Abbeyu". Hoće li se to dogoditi, popratit ćemo u drugoj sezoni, čije snimanje uskoro počinje.

2. Naš barjak znači smrt

Serija "Naš barjak znači smrt" vješto spaja akciju, komediju, povijest i romantiku, a posebno nas je privuklo to što se radnja serije temelji na istinitoj priči o Stedeu Bonnetu, bogatom zemljoposjedniku koji je 1717. godine odlučio napustiti svoj komforan obiteljski život kako bi postao gusar. Prema povijesnim izvorima, zato je i zaradio naziv "Gospodin gusar" (eng. "The Gentleman Pirate"), čiji su fini, gospodski maniri odlično portretirani u seriji. Nagađa se da je Bonnet karijeru promijenio zbog obiteljskog života, koji ga je gušio, i žene s kojom nije osjećao povezanost - neki stručnjaci idu čak toliko daleko da tvrde kako je riječ o najlošijem povijesnom primjeru sredovječne krize nekog muškarca! U ljepšem ga svjetlu ipak prikazuju kad o njemu govore kao o prvom gusaru koji je svojim zaposlenicima isplaćivao plaće.

U seriji se pojavljuju i popularna filmska lica, poput Taike Wititija, novozelandskoga glumca, komičara i filmaša, poznatog po ulozi u "Jojo Rabbitu" te produciranju filmova "Thor: Ragnarok" i "Kad padne mrak". A svojom nas je prisutnošću počastio i Kristian Nairn, lik simpatičnog Hodora iz dobro poznate igrane serije "Igra prijestolja", koju je također moguće pogledati na novoj platformi HBO Max.

Kad smo već kod HBO Maxa, regularna cijena mjesečne pretplate iznosit će 6,99 €/mjesečno. Bit će uvedena i nova opcija godišnje pretplate po cijeni od 54,99 €, koja će biti vrlo isplativa i omogućit će 12 mjeseci pristupa usluzi po cijeni osam mjeseci.

3. Komičari

Premda su ovu seriju počeli snimati tek prošle godine i unatoč tome što je dosad snimljeno "samo" 10 epizoda, "Komičari" se već mogu pohvaliti s 15 nagrada, od kojih su najistaknutije Primetime Emmy Awards za izvanredan spisateljski rad, izvanrednu režiju i nagrada za pametnu, izvanrednu glavnu glumicu Jean Smart, kao i Zlatni globus za najbolju televizijsku seriju – mjuzikl ili komediju.

Radnja se vrti oko dvije komičarke u različitim fazama njihovih karijera: s jedne je strane tu legendarna lasvegaška komičarka Deborah Vance, dok joj oponira 25-godišnja Ava, koja je tek na početku svog zabavljačkog puta. Dramska se napetost gradi oko toga što jednoj treba svježeg i relevantnijeg materijala, a drugoj nedostaje prepoznatljivosti i poslovnih angažmana.

4. Seksualni život studentica

Za sve ljubitelje tinejdžerske komedije i drame serija "Seksualni život studentica" pravi je izbor. Radnja prati seksualno aktivne načine života brucošica koje su upisale koledž u Novoj Engleskoj. Vjerujemo da će se mnoge gledateljice pronaći u barem jednom od vodećih likova, ako ne i u svakom pomalo. Kad su likovi tako dobro osmišljeni, radnja dolazi sama po sebi, pa je ova serija, logično, sve samo ne dosadna. Dapače, riječ je o sinonimu za progresivnost u pogledu ženske seksualnosti, što je velik napredak i pohvala u kreiranju ženskih serija. Što zapravo, osobito kad znamo da je riječ o HBO-u, nimalo ne čudi uzmemo li u obzir progresivne serije kao "Seks i grad" i "Obitelj Soprano".

Uz ovakvu vrstu tematike, HBO Max nudi širok izbor priča za sve gledatelje, uključujući čuvene naslove iz produkcije brendova HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network i Max Originals.

5. Mirotvorac

Još jedna priča o superjunaku? Uvijek, osobito kad je riječ o liku koji je nastao u okviru jedne od najvećih i najvažnijih izdavačkih kuća stripova u SAD-u, DC Comics. Riječ je o "Peacemakeru" ("Mirotvorcu"), antijunaku kojeg smo imali prilike upoznati u filmu "The Suicide Squad". On je pomalo poremećen osvetnik koji vjeruje u osiguravanje mira i slobode pod svaku cijenu, bez obzira na to što mora napraviti da bi to postigao.

Osim spomenutih, za oko su nam zapeli novi naslovi "Vrijeme pobjede: Uspon dinastije Lakersa", "Postaja jedanaest" i "Stvorena za ljubav", a možda ćemo i rewatchati neke od nagrađivanih HBO serija, kao što su “Nasljeđe”, “Igra prijestolja”, “Euforija” i “Mare iz Easttowna”.

HBO Max nudi unaprijeđeno iskustvo gledanja, uključujući mogućnost personalizacije do pet profila, gledanje sadržaja na tri uređaja istovremeno, registraciju neograničenog broja uređaja po pretplati, 5.1. surround zvuk, Dolby Atmos i dostupnost određenih nasloca u 4K.

