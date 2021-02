Nova edukativno-turistička ponuda izletišta posjetiteljima će pružiti mogućnost da putem multimedijskog, interaktivnog sadržaja doznaju sve o prirodnim bogatstvima koja ih okružuju u samom srcu Gorskog kotara. Time će izletište biti još pristupačnije i posebnim skupinama posjetitelja, kao što su osobe s invaliditetom, starije osobe ili djeca. Nova multimedijaksa oprema i projekt Veze prirode predstavljeni su u četvrtak na završnoj konferenciji projekta koji se odvijao u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 -2020, a sufinanciran je iz EU fonda za regionalni razvoj.

Sveukupna vrijednost projekta je 19 milijna kuna, a uz vodećeg partnera Općine Grosuplje u njemu je sudjelovalo još šest partnera iz Slovenije i Hrvatske. Grad Vrbovsko, kao jedan od partnera projekta Veze prirode od rujna 2018. godine do danas proveo je mnogobrojne aktivnosti s ciljem očuvanja i obnove biološke raznolikosti ovog područja u što je uloženo 1,25 milijuna kuna, od kojih je 85 posto sufinancirano iz EU fonda. Cilj projekta je da se njime prikupe nova saznanja i očuva biološka raznolikost za buduće generacije, te podići savjest o ulozi koju priroda ima za dobrobit ljudi.

Kamačnik je i do sada bio jedan od prepoznatljivih izetišta na kojeg dolaze izletnici iz Dalmacije, Zagreba, Istre zbog čega nam je važno da gostima pružimo nešto novo. S jedne strane je važno da dodato radimo na poboljšanju i očuvanju prirode ali i da novim generacijama pružimo novi moderan digitalni pristup informacija o tome što Kamačnik i Vrbovsko ima. U sklopu projekta Grad Vrbovsko je prošlog ljeta u suradnji s bilozima proveo čišćenje izvora Kamačnik iz kojeg je ukupno izvučeno oko 30 metara trupaca čime je poboljšano stanje izvora do 15 metara dubine. Time smo ciljano postigli poboljšanje okolišnih uvjeta za život vidre koja je inače rijetka vrsta. Poboljšanje ekoloških uvjeta i prilika u samom izvoru značajno će utjecati na cijeli ekosustav, na život biljaka i životinja. Iznimno je važno da smo to napravili. Naime stabla su uslijed nepogoda, starosti i strmog terena završila u izvoru. Sada smo uz pomoću stručnjaka i posebne opreme uspjeli osloboditi prostor do dubine od 15 metara, a podvodnim snimkama smo vidjeli da ih ima i do 30 metara dubine, no ovom prilikom smo mogli osigurati toliko novaca i obaviti takav zahvat. Time smo oslobodili 15 posto životnog prostora i za toliko će životni uvjeti biti bolji. - kazao je Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog dodajući da mu je drago što u posljednje vrijeme u izletištu viđa veliki broj obitelji s malom djecom koji je pogodan za njihov boravak. Naglasio je da će i dalje raditi na razvoju destinacije i podizanje kvalitete izletišta te su u provedbi i projekta izgradnje panoramskog mosta u blizini izvorišta, kao i na projektu u suradnji sa Slovenijom, a vezan je uz obalu Kupe, izgradnju 12-kilometarske šetnice, a odnosi se na zaštitu velikih zvjeri.

Multimedijalnu opremu nabavljenu u sklopu projekta, deset tableta i tri para VR naočala, predstavio je Ervin Šilić, direktor tvrtke Novena, Studija digitalnih medija Zagreb koja je izradila multimedijski vodič "Kamačnik" s kvizom i aplikaciju virtualne stvarnosti VR. Naime prolazeći označenom stazom posjetitelji putem multimedijskog sadržaja u aplikaciji vodiča i sadržaja na postavljenim infopločama mogu doći do informacija o ekosustavu, flori i fauni, bioraznolikosti te prorodnim vrijednostima kanjona Kamačnik. Pri korištenju vodiča nakon popračenog sadržaja virtualni vilenjak postavlja pitanja čime se motivira najmlađe da pročitaju sadržaj informativnih ploča. Pri korištenju VR naočala posjetiteljima je dostupno 12 videa važnih lokacija na području grada Vrbovskog u formatu 360 stupnjeva.

Inače je cijena ulaza u izletište 20 kuna, za djecu do četiri godine je besplatno, dok se za najam uređaja još utvrđuje model i cijena, a već bi idućeg dana mogli biti dostupni za korištenje. Gradonačelnik Mufić istiće da je nezgodno što iako Grad Vrbovsko jako puno ulaže u izletište, uslijed političkih intriga koncesiju nad njime ima tvrtka iz Lokvi.