Da gledanje omiljenih serija i filmova može biti revolucionarno iskustvo, potvrdili su Samsung Neo QLED 2021 televizori s brojnim mogućnostima za izvrsnu kvalitetu slike i zvuka. Ovi televizori dizajnirani su tako da u svakom trenutku možete doživjeti filmsku akciju iz udobnosti svojih domova sa tehnološki naprednim značajkama koje će iskustvo gledanja učiniti jednostavno besprijekornim.

Doživite svaki detalj prikaza

Uz Neo QLED televizore, svaki put doživite čišću i oštriju sliku kao nikad dosad s naprednim vizualnim detaljima. Procesor Neo Quantum Pro 8K sadrži revolucionarnu tehnologiju koja pomoću umjetne inteligencije maksimalno optimizira prikaz u 8K rezoluciji pomoću podataka dobivenih iz čak 16 neuronskih mreža bez obzira na sadržaj koji se prikazuje na televizoru.

Nevjerojatna dubina boja

Koristeći prikaz s 100-tnom dubinom boja, Neo QLED televizori koriste Quantum Dot tehnologiju koja analizira razinu svjetlosti na sceni i optimizira prikaz boja na zaslonu kako bi u potpunosti odgovarale ambijentu sadržaja na zaslonu. Nadalje, Expert Calibration analizira promjenu boja na zaslonu u scenama kako bi se uvijek prikazivale realistično, čak i u najsuptilnijim nijansama. Značajka Adaptive Picture također automatski mijenja svjetlinu i kontrast zaslona ovisno o svjetlosnim uvjetima u prostoriji gdje se gleda televizor, kao i o samom sadržaju koji se prikazuje. Za kraj, prekrasan prikaz boja dodatno će osigurati inovativna tehnologija Contrast Enhancer koja analizira područja prikaza na zaslonu i dinamički prilagođava nijanse, što rezultira još snažnijim osjećajem dubine i boje. Zvuči nevjerojatno, zar ne?

Uživajte bez smetnji

Da je Samsung stvarno mislio na sve, dokazao je inovativnom Anti Reflection tehnologijom koja sprječava stvaranje svjetlosnog odsjaja na zaslonu televizora. Ne dopustite da vam svjetlost sunca ili odsjaj žarulja u sobi unište popodnevnu utakmicu ili večernji film.

Isto tako, uz Samsung Neo QLED televizore, ne morate se više brinuti hoćete li imati loš pogled na televizor s ruba kauča kada cijela obitelj sjedne na večernji film. Ultra Viewing Angle daje vam dosljednu i detaljnu sliku bez obzira gdje sjedite, dok gotovo nevidljivi ultra tanki Infinity Screen još ugodnije iskustvo gledanja bez granica.

Zvuk kao melem za uši

Osim kvalitete prikaza, Samsung Neo QLED televizori pružaju jednak broj inovacija i na području zvuka kako u svojim omiljenim serijama i filmovima ne bi ste uživali samo pogledom, nego i slušanjem. Jednostavno uključite televizor, a sve ostalo prepustite Samsung inovacijama. Za početak, Adaptive Sound tehnologija pomoću umjetne inteligencije optimizira zvuk na temelju analize scena u stvarnom vremenu s obzirom na sadržaj. Nadalje, još bolja nego prije Object Tracking Sound Pro tehnologija prati kretanje radnje na zaslonu te precizno pozicionira reprodukciju zvuka na zvučnicima za još realniji doživljaj scena.

Isto tako, SpaceFit Sound značajka također analizira okolinu sobe, a zatim automatski prilagođava zvuk televizora u skladu s njegovim idealnim postavkama. U situacijama kada vam pozadinska buka odvraća pozornost, nemojte premotavati scene jer Active Voice Amplifier tehnologija pojačava govor na scenama kako bi ste jasno čuli sve što vaši omiljeni likovi govore u ključnim filmskim trenutcima.

Lako uklapanje u interijer

Samsung Neo QLED televizori nisu samo tehnološki napredni, nego se svojim dizajnom lako uklapaju u svaki interijer. Kako bi televizor postao dio svake sobe, odlična Ambient Mode+ tehnologija na temelju umjetne inteligencije analizira okolinu kako bi se svojim prikazom televizor maksimalno stopio s prostorom podešavanjem svjetline i boje, bez obzira na raspored namještaja.

Ako ste u potrazi za televizorom koji će vas jednostavno oduševiti kvalitetom prikaza i zvuka prilikom gledanja vaših najdražih serija i filmova, nemojte tražiti dalje od novih Samsung Neo QLED televizora. Više informacija o Samsung Neo QLED seriji te dostupnim modelima proučite na https://www.samsung.com/hr/tvs/qled-tv/highlights/.

Iskoristite promotivno razdoblje do 21. ožujka ili do isteka zaliha gdje kupnjom Samsung Neo QLED QN900, QN800, QN95, QN90 ili QN85 modela televizora na poklon dobivate Samsung soundbar Q800A, Q700A ili Q600A ovisno o kupljenom modelu televizora, kao i produljeno jamstvo za vaš Neo QLED televizor u trajanju od 5 godina. Za ostvarivanje prava promocije potrebno je nakon isporuke televizora izvršiti prijavu slanjem e-mail poruke na sljedeću adresu: ce.promotion@samsung.com. Prijavu je nužno izvršiti najkasnije do 30. travnja 2021. godine.