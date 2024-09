Poznati domaći bend priprema zabavu na Ekotlonu, a tu je još mnogo besplatnog sadržaja!

Još je malo vremena ostalo do našeg prvog Ekotlon RUSE&RECYCLE Festivala zelenih navika! Svi oni koji su željni tradicionalne plogging utrke, koja se sastoji od tri različite staze: Maxi (5 km), Obiteljska (1,8 km) i Canicross (3,3 km), odnosno pet friendly staza za trkače sa psima, a još se nisu prijavili, to mogu učiniti na web stranici utrka.com, odnosno ovdje, a više informacija o cijelom festivalu na Bundeku dostupno je na ovoj poveznici.

I ove godine prihod od kotizacija za plogging utrku namijenjen je najpotrebnijima u našoj zajednici, pa će sad Karate klub osoba s invaliditetom Sveta Nedelja dobiti priliku unaprijediti svoj rad i brigu o članovima, a uplatom kotizacije možete im pomoći i u kupnji kombi vozila.

No bez obzira na to želite li ploggati sami, s obitelji ili s četveronožnim ljubimcem, dođite 21. rujna od 9 sati ujutro na zagrebački Bundek kako biste stvorili male zelene navike za velike promjene!

A koje su to promjene?

Program festivala otvoren je za sve posjetitelje, a ne samo plogging trkače. Dođite 21. rujna u velikom broju i sudjelujte u različitim festivalskim aktivnostima!

Ovogodišnji Ekotlon uključuje ekološke aktivnosti, pa će posjetitelji moći sudjelovati u radionici Zasadi i rasti te naučiti osnove vrtlarenja, a u radionici Food waste doznat će što sve mogu napraviti od ostataka hrane. Kad je riječ o sportu, prije i poslije plogganja stručnjaci u Stretch zoni pokazat će svim ljubiteljima fizičke aktivnosti kako se pravilno zagrijati prije i istegnuti nakon utrke. A na sve upite o tehnikama trčanja i prevenciji ozljeda sudionici će odgovore pronaći u edukativnom kutku.

Foto: Shutterstock

I mali i veliki sigurno će uživati u kutku koji je posvećen četveronožnim ljubimcima. Posjetiteljima festivala Udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet pokazat će kako terapijski psi pomažu djeci i odraslima, a Kinološka udruga Zaprešić kroz program "Budi pametna njuška" educirat će djecu kako se ophoditi sa psima te koja su ponašanja poželjna.

Ukusni zalogaji, nova znanja i dobra glazba!

No kakav bi to bio festival bez ukusnih zalogaja i dobre glazbe? Za sve obožavatelje tjestenine priredili smo zabavni Pasta party, a za dobro osvježenje na raspolaganju će biti Voćna oaza i Smoothie kutak kao mjesta za uživanje u najsočnijim napicima. Ali ni to nije sve! Priroda je svuda oko nas, pa će svi sudionici moći posjetiti Radionicu jestivog cvijeća i mikrobilja, na kojoj će iz prve ruke naučiti kako u svakodnevna jela uvrstiti različito bilje.

Foto: 24ContentHaus

Za dobru atmosferu pobrinut će se i Boss sastav iz Splita, koji je na glazbenoj sceni dobro poznat već dugih 16 godina.

- Na ovogodišnjem Ekotlonu možete očekivati ukusnu glazbenu priču s juga. Svirat ćemo klasike domaće pop rock glazbe s naglaskom na naše dalmatinske izvođače. Moram reći i da smo mi kao bend ekološki osviješteni, u svojem studiju imamo koš za odvajanje otpada, kod svojih kuća djecu također odgajamo tako, odmalena im pričamo o prirodi i ekološkoj održivosti, a naravno i o našem plavom Jadranu te o važnosti da ostane i dalje takav. Zato vas sve pozivamo da nam se pridružite na Bundeku i da uz dobru glazbu stvorimo nove zelene navike - poručili su iz Boss benda.

Također, svi oni koji vole odjeću i održivu modu moći će reciklirati svoje odjevne komade. Svatko od posjetitelja moći će donijeti svoju odjeću, ali i od donirane odjeće pronaći nešto novo za sebe i ponijeti doma. Posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnoj radionici recikliranja tekstila, na kojoj će ih kreativni tim udruge HUMANA NOVA naučiti kako od odjeće koja više nije prikladna za nošenje napraviti igračke za pse i druge razne ukrase.

Vidimo se 21. rujna na Ekotlon REUSE&RECYCLE Festivalu zelenih navika i stvorimo zajedno bolji, zeleniji svijet!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, HEP, OTP banka, INA, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, JYSK, PIK Vrbovec, Hrvatska pošta, Pet centar, Fina. Projekt podržavaju Vrtni centar Flora, Interzero, Humana Nova, Consultare i Eko Taxi.