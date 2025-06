Pravila nagradnog natječaja: 'Bojama za bolji svijet'

TEMELJEM ODLUKE O ORGANIZACIJI LIKOVNOG NATJEČAJA S NAGRADAMA, tvrtka LG Electronics Magyar Kft, sa sjedištem na adresi Kőnyves Kálmán 3/A, Budimpešta, Mađarska, matični broj: 01-09-169580, OIB: 10790386244, i tvrtka 24sata d.o.o., sa sjedištem na adresi Oreškovićeva ulica 3D, 10010 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 08005163, OIB: HR78093047651, donose sljedeće:

OPĆA PRAVILA

LIKOVNI NATJEČAJ S NAGRADAMA „ART FOR THE PLANET – KREATIVNOST ZA BUDUĆNOST“ - "BOJAMA ZA BOLJI SVIJET"



ORGANIZATOR

Članak 1

Organizatori likovnog natječaja s nagradama su LG Electronics Magyar Kft, sa sjedištem na adresi Kőnyves Kálmán 3/A, Budimpešta, Mađarska, matični broj: 01-09-169580, OIB: HU10790386, koji ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj na adresi Ulica Bani 110, Zagreb, i 24sata d.o.o., sa sjedištem na adresi Oreškovićeva ulica 3D, 10010 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 08005163, OIB: HR78093047651 (u daljnjem tekstu: Organizator).



NAZIV I TRAJANJE

Članak 2

Organizator provodi likovni natječaj s nagradama pod nazivom „ART FOR THE PLANET – KREATIVNOST ZA BUDUĆNOST“ - "BOJAMA ZA BOLJI SVIJET" u razdoblju od 06.06.2025. u 12:00 sati do 30.06.2025. godine u 23:59 sati na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Natječaj).



CILJ I TEMA NATJEČAJA

Članak 3

Cilj Natječaja je poticanje kreativnog izražavanja i podizanje svijesti o očuvanju okoliša. Sudjelovanje je otvoreno za sve dobne skupine koje se mogu izraziti putem likovne umjetnosti na temu ljepote planeta Zemlje.

Glavna tema Natječaja je: Planet Zemlja i očuvanje planeta za buduće generacije.

Sudionici mogu koristiti bilo koju likovnu tehniku (crtanje, kolaž, tempera, akvarel, mješane tehnike itd.) i format primjeren svojoj dobnoj skupini.



PRAVO SUDJELOVANJA

Članak 4

Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske, bez obzira na dob.

Sudjelovati mogu isključivo fizičke osobe i to isključivo s vlastitim originalnim radovima.



UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Članak 5

Na Natječaj se mogu prijaviti likovni radovi (crteži, kolaži) koji odgovaraju zadanoj temi i izrađeni su različitim tehnikama i u različitim formatima.

Radovi moraju ispunjavati sljedeće dodatne uvjete:

U obrascu na micrositeu https://lgartcool.24sata.hr putem kojeg se šalje rad, mora biti navedeno puno ime i prezime autora te kontakt podaci. Ako je autor maloljetan, moraju biti navedeni podaci roditelja ili zakonskog skrbnika.

Za radove maloljetnih osoba potrebno je priložiti pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika kojom daju dopuštenje za sudjelovanje i obradu osobnih podataka djeteta, u skladu s Prilogom ovih Općih pravila.

Nisu dopušteni radovi generirani pomoću alata umjetne inteligencije (AI). Radovi za koje se utvrdi da su izrađeni pomoću takvih alata bit će diskvalificirani.

DOSTAVA RADOVA

Članak 6

Radovi se zaprimaju u razdoblju od 06.06.2025. u 12:00 sati do 30.06.2025. godine u 23:59 sati, putem prijenosa kvalitetne fotografije rada na službenu mikrolokaciju natječaja https://lgartcool.24sata.hr.

U obzir će biti uzeti samo oni radovi koji su uspješno preneseni putem mikrolokacije najkasnije do datuma 30.06.2025. godine u 23:59 sati.

NAGRADNI FOND

Članak 7

Nagradni fond uključuje ukupno 6 nagrada u 2 kategorije maloljetnici (do 18 godina) i punoljetni građani:

Tri najviše ocijenjena rada dobit će:

mjesto – LG Artcool klima uređaj - vrijednost 1.500 € mjesto – LG XBOOM CK43N uređaj - vrijednost 150 € mjesto – LG XBOOM Go XG2T uređa - vrijednost 70 €

Ukupna vrijednost svih nagrada iz obje kategorije iznosi: 3.440 €

Ako dobitnici ne preuzmu nagradu na dan dodjele ili je odbiju, prestaje obveza Organizatora za isporuku nagrade. Dodatne troškove snose dobitnici.

ŽIRI

Članak 8

Prijavljene radove ocjenjuje tročlano stručno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika zaposlenih kod Organizatora te predstavnika projektnih partnera (uključujući osobu iz javnog života/influencera), a sukladno sljedećim kriterijima::

Usklađenost s temom natječaja

Kreativnost i originalnost

Umjetnička kvaliteta

Dob sudionika (ocjenjivanje prema razvojnoj dobi)Nagrade će biti dodijeljene u dvije kategorije:

Djeca (ispod 18 godina)

Odrasli (18 godina i više)

Odluka žirija je konačna i ne može se osporavati.



OBJAVA REZULTATA

Članak 9

Informacije o nagrađenim radovima bit će objavljene na službenim web stranicama Organizatora (www.lg.com/hr i www.24sata.hr) na datum 07.07.2025. godine.

Natječaj se smatra završenim objavom dobitnika i dodjelom nagrada.

Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagrada se uručuje u nazočnosti roditelja ili skrbnika.

Organizator zadržava pravo objave imena i prezimena dobitnika na svojim službenim komunikacijskim kanalima, s čime se svi sudionici i/ili njihovi roditelji/skrbnici slažu (web stranica www.lg.com/hr, Facebook stranica LG Global, Instagram profil LG Croatia, www.24sata.hr, Facebook stranica 24sata i Instagram profil 24sata).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10

Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici daju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu organizacije Natječaja, objave dobitnika te promocije Natječaja i Organizatora u medijima.

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 – GDPR), Organizator obavještava sudionike o načinu obrade njihovih podataka.

Organizator će obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

Podaci će se koristiti za potrebe organizacije i provedbe Natječaja te za obavještavanje sudionika.

Pravna osnova za obradu podataka je privola sudionika, koju oni mogu povući u bilo kojem trenutku slanjem pisanog zahtjeva na adresu Organizatora ili putem e-maila: adatvedelem@lge.com. U tom slučaju, podaci će biti izbrisani, a sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje.

Sudionici imaju pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, prigovor te pravo na kopiju svojih podataka.

Slanjem radova na Natječaj, sudionici prihvaćaju ova Opća pravila i potvrđuju obradu osobnih podataka.

MEDIJSKI PARTNER

Službeni medijski partner Natječaja je 24sata, koji ujedno djeluje i kao suorganizator.

24sata će promovirati Natječaj i objaviti dobitnike putem svojih medijskih kanala (web, društvene mreže).

Također, 24sata sudjeluje u selekciji radova, organizaciji stručnog žirija te pripremi i distribuciji službenih priopćenja.

Pobjednički radovi bit će predstavljeni u odabranim medijima. Bit će objavljeni i intervjui s finalistima i članovima žirija.

Prihvaćanjem nagrade, dobitnici pristaju na suradnju s medijima, uključujući sudjelovanje u intervjuima te davanje prava Organizatorima i medijskom partneru na korištenje fotografija radova i sudionika u svrhu promocije Natječaja i Organizatora, u digitalnim i tiskanim formatima.

Organizatori i medijski partner zadržavaju pravo korištenja svih promotivnih materijala povezanih s Natječajem u nekomercijalne i informativne svrhe, uključujući objavu u tiskanim i online medijima, društvenim mrežama i drugim promidžbenim formatima, bez dodatne naknade autorima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11

Organizator će objaviti Natječaj i Opća pravila na službenim web stranicama LG-a i 24sata te u medijima.

Natječaj se organizira i provodi prema ovim Općim pravilima, donesenim dana 06.06.2025., a koja stupaju na snagu istog dana.

Organizator stječe vlasništvo i sva autorska prava na nagrađenim radovima sukladno članku 96., stavku 6. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Organizator stječe potpuno i isključivo pravo iskorištavanja radova bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, sukladno članku 58. istog zakona, bez dodatne naknade.

Organizator nije obvezan vratiti dostavljene radove.

Sve troškove organizacije Natječaja snosi Organizator.

Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu niti zamijeniti za novac ili neku drugu naknadu.

U slučaju spora, nadležan je sud prema sjedištu Organizatora.

Organizator zadržava pravo obustaviti ili prekinuti Natječaj u slučaju više sile ili drugih nepredviđenih okolnosti koje su izvan njegove kontrole.

U Zagrebu, dana 06. lipnja 2025.