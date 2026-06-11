Pravila nagradnog natječaja: 'SuperPrognoza'

Članak 1: ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom "SuperPrognoza" (dalje: Natječaj) je 24sata d.o.o., OIB: 78093047651, Oreškovićeva 3D, Zagreb (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Organizatora i nagrađivanja vjernih pretplatnika. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se na isti dan natječaja u print izdanju 24sata.

Korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 2: TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj se održava u periodu od 12.6.2026. do 27.06.2026. godine. Nagradni natječaj se održava u tri kruga:

1. krug: Engleska - Hrvatska traje od 12.06. od 9 sati do 17.06. do 22 sata.

2. krug: Panama - Hrvatska traje od 18.06. od 9 sati do 24.06. do 01 sat.

3. krug: Ghana - Hrvatska traje od 25.06. od 9 sati do 27.06. do 23 sata.

Članak 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada koje Sudionici mogu osvojiti sastoji se od 9 darova (3 po krugu) ukupne vrijednosti 929,97 €:

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom osvojenom na ovom Natječaju.

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO I NAČIN SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju imaju svi sudionici stariji od 18 godina koji na micrositeu odgovore na 3 postavljena pitanja i pošalju svoje podatke kroz obrazac. Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje se odgovaranjem na 3 pitanja: prograniraziraj rezultat nadolazeće utakmice, izaberi igrače koji će zabiti gol i objasni svoj odgovor te popuniti podatke i poslati ih pute obrasca.



Nagradu osvaja 3 dobitnika po krugu koji točno prognoziraju rezultat i igrače koji će postići gol te kreativno objasne svoj odgovor odnosno taktiku. Kriteriji za odabir dobitnika su točnost i kreativnost.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Po završetku svakog kruga proglašavamo 3 dobitnika sukladno uvjetima navedenim u članku 3. i 4 ovih Pravila. Pobjednici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem e-mail adrese najkasnije u roku od 7 dana od proglašenja pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi dobitnik ne javi u roku od 3 dana.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Nagrade će dobitnicima biti poslane putem Pošte na kućnu adresu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan predočiti važeću identifikacijsku ispravu.

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU

Prijavom sudjelovanja u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u Natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj mogu bez ograničenja biti korišteni u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije Organizatora i Nositelja.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA

Sporovi između Organizatora i Sudionika rješavati će se mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, u sporovima između sudionika te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju "SuperPrognoza", koji se održava od 12.6.2026. u 9 sati do 27.6.2026. u 23 sata i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca za prijavu (ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 3D te trgovačkom društvu SUPER SPORT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Krčka 18/d. kao voditeljima obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. i trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradnog natječaja. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 12.6. do 05.7.2026, a od dana zaprimanja podataka.

Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.