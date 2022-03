Priča iz prve ruke: Istražili smo koliko se točno može zaraditi tijekom ljetne sezone u Istri

Mnogi sezonci, ali i oni koji se na taj korak možda tek odlučuju, već su počeli ozbiljno razmišljati gdje će provesti radno ljeto. Istra se čini logičnim izborom. Ipak je riječ o jednoj od naših najpopularnijih, najposjećenijih i turistički najrazvijenijih destinacija, koja tijekom sezone nudi mnoge poslovne prilike za sve one koji žele zasukati rukave.

Ponukani skorašnjim početkom sezone, odlučili smo istražiti i točno izračunati koliko se prosječno zarađuje u Istri na sezoni. Mirjana, Svjetlana i Anto - turistički djelatnici s nebrojeno mnogo utakmica u nogama, otkrili su nam kakvo je realno stanje i što netko tko se odluči na ovaj korak u stvarnosti na terenu može očekivati.

Lagodna jesen

Domaće turističke kompanije iz godine u godinu podižu plaće zaposlenicima, a mnoge nude i bonuse u obliku dodatnih novčanih nagrada na plaću. A sve, naravno, kako bi privukli turističke djelatnike.

Osim spomenutih pogodnosti, uz posao, nove prijatelje i kupanje, na sezoni je svakako, kažu nam naši sugovornici, moguće dovoljno zaraditi kako biste nadolazeće jesenske i zimske mjesece proveli ugodno. Osobito kad je riječ o traženijim zanimanjima, kao što su recepcionari, konobari ili kuhari. Oni iskusni, s otprilike pet godina staža, uz prosječne dodatke mogu zaraditi i malo više od 1000 eura mjesečno, a oni kvalificiraniji radnici, odnosno ljudi s više od pet godina staža u struci, mjesečno u špici sezone mogu zaraditi i primamljivih 1600 eura. Za sezonce Plave Lagune dodatno je, uz plaću, osiguran besplatni smještaj u blizini radnog mjesta, kao i tri obroka na dan, što znači da je udio plaće koji se može uštedjeti značajno veći od prosjeka.

Potvrdila nam je to i Mirjana Jurčević iz Nove Gradiške. Ona tijekom sezone radi kao sobarica u hotelu u Poreču. Kaže kako je doista moguće zaraditi dovoljno novca s kojim se može izdržati ostatak godine.

- Prije dvadeset godina došla sam na sezonu u Poreč. Prijavila sam se za mjesto sobarice. Obično krenem raditi u ožujku, a doma se zapravo vraćam negdje krajem listopada ili studenog. Ovisi, naravno, kakva je bila sezona. Moguće je sakupiti dovoljno sati tijekom sezone, tako da primam plaću i za one mjesece kad nisam u Istri. Tome u prilog ide to što sam sad i stalni radnik Plave Lagune. Naravno da mi je iz današnje pozicije lakše jer sam dobro upoznala cijeli objekt i sve kolege, tako da mi ovaj posao dođe kao užitak. Konkretno, posao sobarice ne predstavlja mi opterećenje. Moji kolege često se šale da me svi mogu prepoznati po mom dobrom raspoloženju prilikom dolaska na posao - priča nam Mirjana.

Mogućnost napredovanja

Premda mnogi misle da se u sezonskim poslovima ne može napredovati, to će vam jasno opovrgnuti simpatična Svjetlana Bojović. Ona je, naime, 2019. godine došla iz Sarajeva u Umag. Svidjeli su joj se, kaže, najviše kolege i međuljudski odnosi. Sad je drugu sezonu u porečkom hotelu Park.

- Sretna sam što sam iz godine u godinu napredovala. Najviše me, naravno, usrećilo što sam u ova neizvjesna vremena dobila ugovor na devet mjeseci, tako da moja sezona počinje od travnja, a traje sve do kraja godine. Isto tako, preraspodjelom odrađenih sati i u 'neradnim' mjesecima ostane mi toliko da mi još nekoliko mjeseci nakon povratka kući idu i plaća i staž, što je svima nama danas možda i najvažnije – rekla nam je Svjetlana.

Za radnike iz regije koji nisu hrvatski državljani potrebno je osigurati i sve potrebno za legalan rad u Hrvatskoj. S obzirom na to da Svjetlana dolazi iz Bosne i Hercegovine, pitali smo je kakvo je njeno iskustvo s izdavanjem radne dozvole.

- Postupak dobivanja radne dozvole nije bio nikakav problem. Tome su pridonijeli i moji kolege u Plavoj Laguni, koji su imali puno strpljenja vodeći me kroz taj proces, pogotovo kad sam dolazila prve godine. Možete zamisliti koliko sam imala pitanja nad glavom! Međutim, ovdje smo svi velika obitelj. Kao i u svakodnevnom životu, koliko daješ, toliko dobivaš natrag - ističe naša sugovornica.

Dodatni poticaji

Osim bonusa za ljetni rad i božićnice, zaposlenici Plave Lagune uživaju mnoge druge benefite, kao što su mogućnosti posjeta mnogobrojnim zabavnim koncertima i sportskim događanjima, a oni najkvalitetniji mogu biti odabrani za radnika sezone, što donosi dodatne novčane nagrade. Jedan od njih je Anto Prgomet iz Slavonskog Broda, koji je kao konobar prošao većinu hotelskih objekata Plave Lagune.

- Osim što redovito dobivam kvalitetna primanja, najviše mi se sviđa što tvrtka stalno organizira razne edukacije. Tako sam, recimo, sudjelovao na konobarskim akademijama i naučio razne lekcije iz somelijerstva, ali i dodatno obogatio vokabular stranih jezika, koji su mi, uostalom, najpotrebniji za ovaj posao - ističe Anto.

Plava Laguna u vrhuncu turističke sezone zapošljava oko 3000 ljudi, od čega više od polovice na jedan od oblika suradnje na neodređeno vrijeme.

- Plava Laguna sa socijalnim partnerima postigla je dogovor o novim uvjetima za radnike Plave Lagune, kojim će se osnovna plaća za sve radnike, uključujući sezonske strane radnike, povećati za 5,5 posto, čime Plava Laguna ostaje na samom vrhu zagarantiranih materijalnih prava, koje pruža svojim radnicima u sektoru turizma. Osim povećane plaće, Plava Laguna ukupno osigurava više od 10.000 kuna dodatnih nagrada i stimulacija za svoje radnike – rekao nam je na kraju direktor ljudskih resursa Plave Lagune Goran Kukurin.

