Mirovinski fondovi kategorije A od početka rada do kraja listopada 2020. ostvarili su prosječne godišnje prinose za svoje članove od 6,29%. Mirovinski fondovi kategorije B ostvarili su prosječne godišnje prinose od 5,34%, dok su mirovinski fondovi kategorije C od početka rada do kraja listopada 2020. ostvarili prosječne godišnje prinose od 5,20% (Hanfa, listopad 2020). U ovom trenutku na osobnim računima više od dva milijuna članova obveznih mirovinskih fondova nalazi se čak 40 milijardi kuna više od onog što su uplatili od 2002. godine u drugi mirovinski stup.

Gospodin Fin, prvi virtualni financijski pomoćnik mirovinskih fondova, analizira da prinos ili zarada ovisi o investicijskoj strategiji mirovinskog društva te o trenutnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno cijenama dionica, obveznica i ostalih vrijednosnih papira u koje je investirana mirovinska štednja članova fonda. U krizama kao što je aktualna može se dogoditi da je prinos fonda negativan i u tom slučaju članovi fonda ne ostvaruju zaradu. No, budući da je riječ o dugoročnim investicijama prinose treba gledati na dulji rok. Jeste li znali da su obvezni mirovinski fondovi investirali vaš novac u neke od globalnih top kompanija kao što su su Amazon, The Walt Disney Company i Microsoft?

Andrijana Mušura Gabor, osnivačica laboratorija za bihevioralnu i eksperimentalnu ekonomiju na ZŠEM-u, koja je među prvima u Hrvatskoj doktorirala u području ekonomske psihologije, ističe kako smo svi svjesni da je budućnost neizvjesna i koliko god je htjeli kontrolirati, sa sobom nosi određene rizike.

'Uvijek postoji rizik od gubitka posla, redovnih primanja ili situacije koje osobno ne možemo kontrolirati kao što su ekonomske krize i recesije. Kako se s tim nosimo je individualno, no većini nas stvara otpor i strah. Kako bi uspješno upravljali rizikom, fondovi ulažu u financijske proizvode na duže vremensko razdoblje te svoje prinose mjere na razini od šest godina. Kod dugoročnih investicija, ovaj pristup ublažava oscilacije u prinosima, kao i efekte ekonomskih kriza, koje su sastavni dio ekonomskog ciklusa. To nam ne smije stvarati stres budući da su prinosi sve tri kategorije fonda na razini od šest godina (2014. - 2020.) pozitivni, što znači da pozitivni prinosi prevladavaju. Mirovinski fondovi brinu i o zaštiti u slučaju osobnih rizika, kao što su gubitak posla i primanja te nemogućnost podmirivanja vlastitih dugova. I dok mirovinski fondovi upravljaju rizikom kako bi nam osigurali sigurna primanja u doba mirovine, mi se možemo posvetiti aktivnostima koje nam nose samo pozitivne rizike!', poručuje Andrijana Mušura Gabor.

Sve ove, ali i ostale korisne informacije o drugom i trećem mirovinskom stupu te kako napraviti dobar plan za mirovinu pratite na digitalnoj platformi umfo.hr. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava predstavlja vam interaktivni, omnichannel serijal 'Think Fin: Financije za svakoga'. Dio je to projekta jačanja financijske pismenosti koji provodi UMFO. Donosimo analize vodećih hrvatskih ekonomista, financijskih i bihevioralnih stručnjaka koji će vam približiti trendove i ponuditi relevantna objašnjenja za planiranje boljih umirovljeničkih dana, a uz prvog hrvatskog virtualnog financijskog pomoćnika Gospodina Fina na Viberu možete dobiti i dodatne, personalizirane informacije!

Prilog je napravljen u skladu s najvišim profesionalnim standardima u suradnji s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.