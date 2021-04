Inovativna WW8500T perilica rublja koristi dubinsko i higijensko čišćenje parom koje uklanja 99,9% bakterija i alergena sa odjeće. Zahvaljujući Eco Bubble™ tehnologiji, prašak za rublje se pretvara u mjehuriće pa brzo ulazi u tkaninu te s lakoćom uklanja prljavštinu, štedeći pritom energiju, čuvajući boje i teksturu tkanine.1 Ukoliko ste zaboravili ubaciti neki komad odjeće, AddWash™ tehnologija omogućuje njihovo jednostavno dodavanje tijekom pranja.

Kada je u pitanju sušenje rublja, uz DV8000T sušilicu rublja, odjeća će biti izuzetno brzo osušena i spremna za nošenje. Birajući ciklus Superbrzina, mješovito punjenje odjevnih predmeta od pamuka i sintetike može biti suho za samo 81 minutu2, a pomoću Silent Dry tehnologije, koja prigušuje zvuk i algoritma za optimizaciju brzine vrtnje, smanjit će se razina buke.

Korisnici će sada moći uživati u slobodnom vremenu dulje i bezbrižnije jer čišćenje doma nikada nije bilo brže. Jet 90E usisivač jednostavno i temeljno čisti različite vrste podova, dok turbo četka kupi sitne čestice prašine iz tepiha. Uz to, petoslojni filtrirajući sistem uspješno eliminira prašinu i alergene iz zraka.

Zajedničkim snagama, ovi uređaji čine dom svježim i čistim, štedeći vrijeme, ali i kućni budžet zahvaljujući popustima do 25 posto3, za svaku kupovinu navedenih uređaja do 2. 5. 2021. godine ili do isteka zaliha. Izabrani proizvodi dolaze i s pet godina garancije koja vrijedi za određene perilice rublja i usisivače kupljene od 1. 3. do 30. 6. 2021. godine, kao i za sušilice rublja te kombinirane perilice i sušilice rublja kupljene od 1. 4. do 31. 5. 2021. godine.

Za više informacija posjetite https://www.samsung.com/hr/offer/clean-promo-2021/; https://www.samsung.com/hr/offer/clean-home-2021/ i https://www.samsung.com/hr/offer/5yw-promo-2021/.