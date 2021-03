Prošla godina donijela nam je na svjetskoj razini potpuno neočekivane promjene koje su se dotad činile nezamislivima. Sve te nove okolnosti u kojima se svijet našao natjerale su i gospodarski i javni sektor da ubrzano prihvate digitalnu tehnologiju i implementacija alata koja bi nekad trajala godinama, u mnogim se krajevima svijeta dogodila u tjednima. Činjenica da smo prihvatili digitalne alate i usvojili digitalne vještine, učinila nas je fleksibilnijima i otpornijima na mogućnost da budućnost nosi i neke neočekivane situacije, kao što je ova pandemija.

Ubrzano prihvaćanje digitalne tehnologije kao svakodnevne nužnosti, učvrstilo je i stav o nezaobilaznoj ulozi 5G tehnologije u post-COVID svijetu. Budući da se radi o prvoj mreži koja može povezivati velik broj uređaja, 5G tehnologija ima glavnu ulogu u digitalizaciji u vremenu koje nam prethodi.

Izgledi razvoja 5G tehnologije

Krajem siječnja ove godine Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum) objavio je kratku studiju o izgledima razvoja 5G tehnologije i svim koristima koje ona donosi u vrijeme današnjih brojnih izazova. Studija pokazuje da je u mnogim državama svijeta, upravo zbog potrebe za što bržom digitalizacijom, razvoj 5G mreže ubrzan, a povjerenje u 5G tehnologiju sve jače. Analitičari smatraju da će primjena 5G tehnologije do 2035. godine stvoriti 22,8 milijuna novih radnih mjesta u mnogim industrijama koje će zahvaljujući 5G tehnologiji stvoriti novu tržišnu vrijednost. U postpandemijskom svijetu, 5G tehnologija će svakako utjecati i na gospodarstvo razvijenih država, ali i država koje su u razvoju.

Svjetski ekonomski forum vidi utjecaj 5G tehnologije u trima područjima ljudskog djelovanja – u industrijskom razvoju, socijalnoj koheziji i pojedinačnom razvoju država u svijetu. 5G će zapravo stvoriti svojevrsnu tehnološku renesansu, s brojnim primjenama u raznim industrijama. Sve mogućnosti saznajte OVDJE.

Jačanje gospodarstva

U smislu industrijskog razvoja, pandemija je dovela do novog fizičkog poimanja radnog mjesta, do novog poimanja odnosa prema kupcima, do novog poimanja lanca opskrbe i do novog odnosa s poslovnim partnerima. 5G omogućava nesmetano provođenje svih ovih operacija i time trajno unaprjeđuje način na koji se obavlja posao. U kontekstu socijalne kohezije, 5G će omogućiti napredno korištenje tehnologije u mnogim gusto naseljenim područjima gradova, ali i u područjima izvan gradovima.

5G tehnologija omogućava razvoj nacionalnih gospodarstava, jačanje nacionalnih BDP-a i zaposlenosti. U tom smislu, važna je suradnja javnog i privatnog sektora u razvoju 5G infrastrukture pogotovo na području uklanjanja svih administrativnih prepreka, što zagovara i Europska komisija.

U Hrvatskoj se očekuje da će domaći telekom regulator tu odluku donijeti već u drugom kvartalu 2021. čime će frekvencije biti dodijeljene već do kraja godine kada se očekuje i početak rada 5G mreža.