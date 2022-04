San snova za mlade IT-jevce: Inženjeri nam otkrivaju zašto se ostanak u Hrvatskoj ipak isplati

Sve češće možemo čuti vijesti o mladima koji se odlučuju poslovne prilike potražiti izvan granica naše države. Jedan od mogućih odgovora na pitanje zbog čega je taj trend u porastu leži u tome što sadašnji sustav obrazovanja ne povezuje baš najbolje teorijsko učenje i iskustvo stvarnog rada u struci. Uz to, čini se, ni diploma više nužno ne jamči zaposlenje. I tako dolazimo do ključnog pitanja na koje bi trebali odgovoriti i prosvjetni i poslovni akteri u Hrvatskoj - jesu li fakulteti postali samo tvornice diplomaca ili na njih treba gledati kao na predvodnike inovacija?

Hrvatska visokotehnološka tvrtka KONČAR opredijelila se za ovaj drugi odgovor, što dokazuje u poslovnoj praksi. Kako i koliko uspješno, pojasnila su nam četiri njihova inženjera. Usput su nam otkrili na kojim projektima trenutačno rade u tvrtki, zašto su oni važni za našu budućnost te što KONČAR čini jednom od najkonkurentnijih tehnoloških kompanija u zemlji.

Zašto je važno uključiti mlade u posao dok su još na studiju?

Bez ulaganja u nova znanja nema uspjeha, jednostavno objašnjava naš prvi sugovornik, Davor Bazianec, marketinški stručnjak za digitalna rješenja u KONČARU.

- Posebno bih istaknuo suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, kroz suorganizaciju kolegija Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT sustave. Cilj kolegija je bolje upoznavanje i uključivanje studenata u razvoj aplikacija za najsuvremenija digitalna rješenja. Sudjelujemo i u obrazovanju softverskih stručnjaka omogućujući im financiranje postdiplomskih i specijalističkih studija, edukacije o novim informatičkim tehnologijama i sudjelovanje na Europskim istraživačkim projektima - kaže Davor.

Osim navedenih mogućnosti, tvrtka KONČAR rado zapošljava studente, koji iz prve ruke mogu usvojiti praktično znanje i vještine potrebne za posao inženjera, IT-jevca i slično, ovisno o struci za koju se obrazuju.

- Za cijelu priču potreban je dosta jak kadar kako u tehničkom smislu - koji će mlade mentorirati, tako i u rukovodstvenom smislu - koji radnicima osigurava nesmetano izvođenje posla i strateški planira taj posao. Izuzev mentoriranja i vodstva, važno nam je mlade poticati i na daljnji profesionalan razvoj i napredak poštujući pritom njihove preferencije - govori Jelena Mihajlović, IT analitičarka u KONČARU, čiji je posao povezivanje svijeta krajnjih korisnika i softverskih inženjera.

Svoj put od "običnog" studenta do punopravnog zaposlenika u KONČARU, prošao je i naš sljedeći sugovornik, Ivan Cindrić.

- U KONČARU sam počeo raditi prije godinu dana kao student na posljednjoj godini Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Odmah nakon diplomiranja sam se i zaposlio u tvrtki. Moja pozicija je razvojni inženjer, odnosno developer. Radni dan sastoji mi se od rješavanja problema u programskom kodu, diskusiji o mogućim poboljšanjima naših proizvoda, sudjelovanju na projektima vezanima za informacijsku sigurnost te istraživanju i obrazovanju u tim područjima - opisuje nam Ivan, koji trenutno radi u najmlađem članu Grupe KONČAR, tvrtki KONČAR - Digital.

Idealno mjesto za IT kadar

- KONČAR - Digital nova je IT tvrtka Grupe KONČAR, osnovana krajem prošle godine. Usmjereni smo na projekte zelene energetske tranzicije i digitalne transformacije u Hrvatskoj i regiji. Razvijamo softverska rješenja i platforme za pametno upravljanje energetikom, kritičnom i urbanom infrastrukturom te pametnim gradom. Primjene su razne i uključuju elektroenergetiku, javnu rasvjetu, vodoopskrbu i odvodnju, toplinske sustave i energetsku učinkovitost u zgradama, obnovljive izvore, energetske mikromreže i drugo - objašnjava nam Davor.

Ukratko, riječ je o svojevrsnoj tvornici softvera, govori naš posljednji sugovornik, Mladen Perkov, direktor Sektora za poslovna partnerstva i podršku u poslovanju u društvu KONČAR - Digital. Temelj nove tvrtke je, tvrdi, iznimno snažan sastav poslovnih analitičara, softverskih arhitekata i inženjera, koji su usmjereni na rad na projektima važnima za našu budućnost. Uz njih djeluje vrlo učinkovit istraživački tim s iskustvom od 10+ Horizon projekata. Velika podrška su mladi menadžment te iskusan prodajni tim.

- Trenutno radimo na softveru i projektima koji omogućuju učinkovito upravljanje kritičnom i urbanom infrastrukturom. Zelena tranzicija zahtijeva napredna rješenja i integraciju svih elemenata modernog društva kako bi se smanjio ugljični otisak. Poznavanjem stanja u stvarnom vremenu, primjerice vodoprivredne, elektroenergetske ili slične mreže, moguće je brzo i održivo odlučivati o načinu korištenja infrastrukture, s njenim optimalnim doprinosom za korisnika i okoliš - govori Mladen.

Industrija u kojoj učenje nikad ne prestaje

S obzirom na to da je nedavno diplomirao, našeg smo najmlađeg sugovornika pitali kakvo je stanje u državi na tržištu rada u području IT-a. Smatra da prilika uvijek ima, ali da bi "novopečeni diplomirani stručnjaci" trebali biti ambiciozniji i ustrajniji u traženju posla.

- Budućim IT stručnjacima svakako bih savjetovao da iskoriste obrazovanje koje im se nudi, iskušaju se u što više područja unutar IT-a, da pronađu što im se najviše sviđa i da ulože vrijeme u to područje. Poslodavci uvijek cijene vlastite projekte i samoinicijativu mladih ljudi te je to velika prednost na razgovorima za posao. Također, u IT industriji, zbog same prirode tog područja, učenje nikad ne prestaje i uvijek postoji nešto novo i uzbudljivo za otkrivanje - istaknuo je Ivan.

Inspirirani izazovima

Baš kao što bi mladi konstantno trebali težiti nečemu višem, tako se i KONČAR pozicionira kao tvrtka koju inspiriraju izazovi, govori Ivanov malo iskusniji kolega Mladen. Jedan od najvećih izazova definitivno je digitalizacija, koja se stalno unapređuje i mijenja.

- Digitalizacija je vrlo važna jer podrazumijeva korištenje novih tehnologija s ciljem podizanja produktivnosti, poticanja inovativnosti, smanjenja troškova, stjecanja novih znanja i usvajanja načina učenja te većeg strateškog i operativnog fokusa na korisnike. Za digitalizaciju su najvažniji ljudi, a ljudi su uvijek svojim djelovanjem utjecali na klimatske promjene, koje su danas globalno na neki način naš najveći korisnik - govori Mladen.

S tim na umu, treba istaknuti da je KONČAR idealan spoj stogodišnjeg iskustva na 130 svjetskih tržišta i mlade suvremene IT tvrtke koja predvodi i stvara tehnološke trendove u segmentu energetike i smart city rješenja. Također, uspješno prati globalne trendove i aktivno sudjeluje u globalnoj energetskoj tranziciji. U konačnici, kao jedan od IT sektora, KONČAR pomaže oblikovati neku novu, tehnološku sliku Hrvatske na svjetskom tržištu.

- IT industrija je važan dio suvremenog globalnog tržišta i smatram da Hrvatska na tom području može ozbiljno konkurirati. IT industrija će rasti, vidimo sve više dobrih hrvatskih start up-ova, a daljnja potreba za automatizacijom i digitalizacijom proizvoda i procesa otvorit će dodatne mogućnosti - zaključuje naša sugovornica Jelena.