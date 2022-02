Osim što su dijelili isti osjećaj za dizajn i spremnost da zakorače u svijet poduzetništva, osnivači studija Grupa prije deset godina iskoristili su priliku koja im je omogućila realizaciju njihove poslovne ideje. Riječ je o natječaju koji im je pružio prijeko potreban novac. A kad se poslovna kugla pokrenula, nastavila se okretati uz rad i trud mladih hrvatskih dizajnera Filipa, Ivane i Tihane.

Grupa je danas prepoznata kao proizvođač kvalitetnih ručno rađenih proizvoda, od kojih se najviše izdvajaju oni iz područja rasvjete. U razgovoru su nam otkrili sve o svojim počecima i projektima te o značenju malih proizvodnih obrta za hrvatsko gospodarstvo.

Dizajn i obrt dva su lica iste medalje

- Nas troje smo se upoznali i počeli družiti još na studiju. Ubrzo smo shvatili da gajimo iste afinitete prema dizajnu, ali i da smo spremni zakoračiti u svijet poduzetništva. Ubrzo nakon diplome otvorili smo Grupu i počeli prihvaćati poslove u struci, sve da bismo što prije naučili kako poslovni procesi izgledaju, ali i da možemo samostalno voditi studio za dizajn i od njega živjeti - pričaju nam Filip, Ivana i Tihana kako je sve počelo.

U početku je njihov dizajn studio imao samo nacrte i eventualno koji prototip te je zbog nedostatka novca nedostajao finalni proizvod. To se uskoro promijenilo zbog donacije od 150.000 kuna koju su osvojili na natječaju "Moj motiv".

U tom natječaju dobili su priznanje za najbolji proizvod izrađen u suradnji obrtnika i dizajnera, za čiju je provedbu bila zaslužna Hrvatska obrtnička komora i njezin partner Zagrebačka banka. Upravo je ta prilika omogućila Grupi da uloži novac u izradu alata i konačno pokrene vlastitu proizvodnju.

- Natječaji poput tog odlična su prilika za dizajnere i obrtnike da se na temelju procjene stručnjaka iz raznih područja (dizajn, marketing, financije) adekvatnim financijskim sredstvima podrže projekti koji doista imaju tržišni potencijal i vjerojatnost za uspjeh - smatra Tihana.

Filip se nadovezuje govoreći da, osim što im je HOK-ov natječaj poslužio kao svojevrsna financijska injekcija poslovanju, isto tako im je pomogao u povezivanju s obrtnicima.

- Šteta je, zapravo, što se na obrtničku proizvodnju više gleda u smislu tipičnih obrtničkih proizvoda (primjerice licitara), a manje se vrednuju obrtničke tehnike – u obradi drva, keramike, metala i slično. Upravo su te tehnike u kombinaciji s modernim dizajnom prava vrijednost i ono što izdvaja suvremenu obrtničku i malu proizvodnju - kažu naši sugovornici.

Proizvodi koji traju

Svoje poslovanje počeli su u sektoru rasvjete te su na svojoj prvoj dizajniranoj svjetiljci naučili kako razviti proizvod. Primjerice, brzo su shvatili da im treba ambalaža s prepoznatljivim dizajnom u kojoj će proizvod doći do svojega kupca, a da im je za plasiranje proizvoda na tržište potreban dobar marketinški plan. Također, ništa nije bilo moguće bez stvaranja lanca distributera koji tu istu svjetiljku mogu prodati na više mjesta.

Proizvodi s potpisom dizajnerskog studija Grupa proizvedeni su i ručno sklopljeni u Hrvatskoj, izuzev komponenti struje. Neke od karakteristika koje ih na tržištu izdvajaju od konkurencije su ručni rad i kontrola kvalitete. Osim toga, Grupini proizvodi su bezvremenski i napravljeni su da traju, pa je tako, primjerice, njihov prvi proizvod Model još dostupan i popularan među kupcima.

- Kolekcija od tri različite metalne konstrukcije s grlom, žaruljom i kabelom - minimalni broj komponenti koje su potrebne da bi lampa radila, a njezinu konstrukciju oblikovali smo tako da izgleda skulpturalno i dok lampa ne radi. Svjesno smo projektirali proizvod koji bismo htjeli imati kod kuće - objašnjava nam Tihana sve o njihovu prvom dizajniranom proizvodu.

- Izuzetno su nam važni detalji, kvaliteta izvedbe, funkcionalnost i primjenjivost. Svjetlost jako utječe na ljude, na njihovo raspoloženje, pa prilikom oblikovanja vodimo računa o tome kako se ona raspršuje i kakvog je intenziteta - složni su Filip, Tihana i Ivana u svojoj viziji dizajna.

Na njihovu poduzetničkom putu prate ih stalni partneri Dekor i Prostoria, s kojom surađuju već deset godina, i mnogi dugogodišnji distributeri. Kroz godine rada shvatili su da je važno graditi dobre partnerske odnose, kako s proizvođačima tako i s institucijama kao što su Hrvatska obrtnička komora i svi ostali dionici koji produkt dizajn čine vidljivim široj javnosti.

Svjetiljke Grupe i u dvorima predsjednika RH

Njihov inovativan hrvatski dizajn prepoznali su mnogi domaći, ali i međunarodni hoteli i uredi. Jedan od posljednjih projekata uključivao je opremanje Južnog salona Predsjedničkih dvora svjetiljkama iz kolekcija Baluna i Arigato.

- S nama je na projektu sudjelovala Prostoria, i to s namještajem od kojeg su neki i naš dizajn. Ono zbog čega je taj projekt vrijedan je to što se kroz Ured predsjednika Republike Hrvatske komunicira što je suvremeni hrvatski produkt dizajn i koliko je on u kontekstu industrije potreban, bitan i relevantan - zaključuje Ivana.

Još neki značajni projekti kojih se Grupa rado prisjeća su hotel Amarin u Rovinju, hotel Palace u Dubrovniku, blok Bužanova, Adria Media Group offices u Beogradu, hotel Acasa Suites u Zürichu, hotel Nobu Shoreditch u Londonu i tako dalje.

Kažu da se vesele novim projektima, ali i otkrivanju načina na koje mogu dodatno unaprijediti svoje poslovanje. Pa će tako uskoro lansirati novu web stranicu i nova dizajnerska rješenja.