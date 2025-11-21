Sjajna dominacija: Najbolji hrvatski parkour sportaši osvojili su zlato u Nedelišću

Na najvećem parkour poligonu, u organizaciji GK Macan Nedelišće, održano je 2. Prvenstvo Hrvatske u parkouru koje je okupilo čak 150 natjecatelja iz deset klubova. Ovogodišnje izdanje donijelo je i veliku inovaciju: disciplina speed prvi se put u Hrvatskoj trčala u dvije paralelne trake te se sada jako približava standardima poligona svjetskih kupova.

Foto: Parkour klub Zagreb

Najuspješniji klubovi prvenstva bili su Parkour klub Zagreb, GK Macan Nedelišće i GK Zaprešić, ZTD Hrvatski Sokol.

Sara Matrljan i Lovro Crnarić – najbolji u Hrvatskoj

Seniorsku disciplinu speed obilježio je zagrebački dvojac – Sara Matrljan i Lovro Crnarić, koji su uvjerljivo osvojili zlatne medalje. Sara, koja je šesta na svjetskoj rang-listi, kaže da je rezultat očekivala jer je “već imala iskustva i znala što može izvući iz sebe”, iako joj je najveća konkurencija bila Domina Milišić iz Gimnastičkog kluba Solin.

Foto: Parkour klub Zagreb

Sara je prije parkoura šest godina trenirala gimnastiku, a na ovaj sport prebacila se početkom srednje škole. Danas je studentica druge godine Kineziološkog fakulteta, trenira parkour i radi kao pomoćna trenerica u Parkour klubu Zagreb.

– Parkour je iznimno siguran sport kada se trenira u sigurnim uvjetima. Učimo djecu bazične pokrete, pravilne doskoke, čak i kako pasti. To su temelji zbog kojih se ozljede praktički ne događaju, objašnjava Sara, koja se u parkouru vidi još najmanje deset godina. Roditeljima poručuje da se ne boje.

- Dovedite djecu, neka probaju — motorički napreduju, razvijaju koordinaciju i samopouzdanje - poručuje.

Lovro Crnarić, koji je već i osvojio nekoliko nagrada, sada je potvrdio svoju dominaciju u seniorskoj speed konkurenciji. Parkour trenira devet godina, a uskoro će napuniti 18. Pohađa X. matematičku gimnaziju i, kako kaže, bez problema usklađuje treninge i školu.

Foto: Parkour klub Zagreb

– Parkour nije opasan. Nikad se nisam ozlijedio, a treniram godinama. Naučimo granice svog tijela i zato znamo što možemo, a što ne, govori Lovro, koji ističe koliko mu znači podrška roditelja i cijele parkour zajednice: Da nije njih, ne bih danas bio na natjecanjima.

U freestyle disciplini seniorski prvak postao je još jedan član Parkour kluba Zagreb – Ivan Vrhovec, dok je u ženskoj kategoriji slavila Domina Milišić iz GK GymSolin. Vrhovec priznaje da mu je pobjeda ogroman poticaj:

– Bilo mi je izvrsno na natjecanju, a ova medalja mi je dala motivaciju da nikad ne odustajem od svojih snova - rekao je Ivan. Slaže se s njim i Domina Milišić koja je ponosna na osvojeno prvo mjesto u freestyle disciplini parkoura i drugo mjesto u speed kategoriji na državnom prvenstvu.

- Ovi rezultati su ostvareni uprkos skromnim uvjetima treniranja. Moj klub, GymSolin iz Solina, trenutno nema adekvatnu dvoranu ni opremu ni za sportsku gimnastiku ni za parkour, ali ulažemo ogroman trud, vrijeme i ljubav u sport. Zahvaljujem ZTD Macan na odličnoj organizaciji natjecanja koja nas je oduševila i na prilici da pokažemo svoje vještine - rekla je.

“Želimo djecu učiti sigurnom kretanju i karakteru”

Glavni trener Parkour kluba Zagreb, izbornik seniorske reprezentacije i predsjednik tehničkog odbora parkoura Miroslav Pečatnik, iznimno je zadovoljan rezultatima, ali naglašava da klub uvijek teži napretku.

Foto: GK Macan Nedelišće

– Moji članovi osvojili su puno medalja i ponosan sam, ali uvijek može bolje. Čestitam svakom osvajaču medalja pa i onima koji ovoga puta nisu ništa osvojili jer je ovo bio najteži poligon do sada, izgledom i težinom najsličniji onima na svjetskim kupovima. Pripreme traju mjesecima, radimo kroz makrocikluse i mikrocikluse, sve je sustavno i ozbiljno, kaže Pečatnik, koji parkour trenira više od 15 godina, a s radom u sportu bavi se preko dva desetljeća. Naprije je s djecom radio u grupama, a sam Parkour klub Zagreb postoji tek dvije godine, ali je prvi i trenutačno jedini izvorni parkour klub u državi, pa čak i u regiji.

Foto: Parkour klub Zagreb

– Velika većina odraslih još ne zna što je točno parkour. Ako su negdje vidjeli video skakanja s krovova, to je potpuno kriva slika. Mi radimo sustavno, tehnološki i sigurno. Parkour je u međuvremenu postao i službeni sport pod Hrvatskim gimnastičkim savezom, što mu daje potpuno novu dimenziju razvoja, objašnjava. Veliki naglasak stavlja na odabir trenera:

– Naši treneri moraju znati raditi s djecom, imati iskustva u parkouru i znati inspirirati. Svatko od njih poznaje svako dijete u klubu. Ne mijenjamo trenere jer djeca trebaju stabilnost i osobu kojoj vjeruju.

Foto: Parkour klub Zagreb

Roditeljima poručuje da podrže svoju djecu da razviju vještinu kretanja i samostalnost:

– Pustite ih da budu djeca, da se kreću, istražuju i rastu. Parkour je siguran, logičan i prirodan oblik kretanja - rekao je i dodao da je jako lijepo što se djeca bave ovakvim sportom, kao i vidjeti kako svi svima daju podršku na natjecanju, ne samo klubovi svojim natjeateljima, nego i parkour sportaši jedni drugima.

- Dozvolite djeci da u ovom današnjem sjedilačkom načinu života probaju/iskuse kako je to prirodno se kretati, istraživati pokret i razvijati svoje motoričke sposobnosti kroz jednu tako prirodnu vještinu i to na siguran način - kazao je Miroslav.

Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza izjavio je da je jako zadovoljan kako se parkour u HR razvija. Pohvalio je GK Macan Nedelišće na odličnoj organizaciji 2. Prvenstva Hrvatske u parkouru.