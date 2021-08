Nakon mjeseci napornog rada stiglo je vrijeme za gušte. Počinje godišnji odmor, a zasluženo opuštanje na plaži, uživanje u suncu, hrani i piću samo su neki od slatkih "ljetnih grijeha" za koje se pripremamo cijelu godinu. No, koliko god uživali u dragocjenim danima odmora, najprije treba odraditi pripremu za putovanje koje često zna biti stresno. Imamo li sve potrebne stvari za put? To je samo jedno od pitanja koja nam prođu glavom. Evo kako te misli ostaviti iza sebe i na putovanje krenuti sa širokim osmijehom. Nakon što spakiramo odjeću, obuću i sve ostale potrepštine za more, zadnju ostavljamo hranu. A kakvu hranu ponijeti? Pa svima omiljene suhomesnate proizvode. Svaki gurman zna da nema slavonske trpeze bez kulena, ravnog kulena, kobasica i slanine i to iz mesnica Ravlić. Tradicionalni slavonski proizvodi u Ravliću se rade od najkvalitetnijih komada mesa uz dodatak začina i domaće mljevene paprike, a njihovu kvalitetu prepoznale su i mame te su Tradicionalni trajni proizvodi Mesne industrije Ravlić ponosni nositelj ružičaste oznake “Odabrale mame” koja pokazuje da su pravi izbor za svaku obitelj. Pikantni su i ukusni, a proizvodie se na tradicionalan način prema receptima koji su stari stotinjak godina.

Slavonska mesnata slanina sada je 59,90 kn, domaći kulen 129,90 kn, pečenica 89,90 kn, buđola 89,90 kn, šunka za pizzu 26,90 kn.. Osim akcijskih cijena, svakog tjedna kupci mogu osvojiti i super nagrade.



Svi kupci sudjeluju i u nagradnoj igri, koja se održava u svim maloprodajnim mjestima Mesne industrije RAVLIĆ d.o.o. do 20.08.2021. godine.

Svaki tjedan kupci će svojom kupovinom u mesnicama MI Ravlić ostvariti pravo sudjelovanja u nagradnoj igri na način da će SMSom dostaviti broj računa i svoje osobne podatke, a sve te podatke možete pročitati i u pravilniku o nagradnoj igri.



Nagrade se izvlače svaki tjedan petkom

Fond nagrada sastoji se od:

1. ELEKTRIČNI ROMOBIL DENVER SEL-65220 crni (3 nagrade) VRIJEDNOST (3×1.439,20 KN =

4317,60 KN)

2. VISEĆI SUNCOBRAN PARADISO D300CM tirkizni (6 nagrada) VRIJEDNOST(6x 479,99 KN =

2879,94 KN)

3. LUFTIĆ HAMBURGER krug 118cm (9 nagrada) VRIJEDNOST(9X146,55 KN = 1.318,95 KN)

4. SLAVONSKI ROŠTILJ PAKET (15 nagrada) VRIJEDNOST (15x120kn = 1800,00 KN)