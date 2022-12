Što će biti s našim računima nakon prelaska na euro?

Čini se da se potrošači najčešće žale na to da su na cijenama prije bile oznake od nekoliko eura koje su imale izraženu protuvrijednost u kunama, a sad, prema odluci Vlade RH, nešto što je koštalo 8 kuna ili 1 euro ima novu cijenu od 1,06 eura. Isto tako, u nekim trgovinama cijene u kunama povećane su jer trgovac to može napraviti bez ikakvih posljedica za sebe, ali je jedini uvjet da točno prikaže koliko je ta nova cijena u eurima, odnosno da točno izračuna i podijeli cijenu kuna s vrijednosti za 1 euro od 7,53450 kuna, saznajemo od Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Jednu od nadasve zanimljivih nedoumica koju bi također trebalo razjasniti jest pitanje podmirivanja računa s iznosima izraženim u kunama s dospijećem u narednoj godini.

Što će biti s troškovima koji dolaze na naplatu u siječnju?

Sva plaćanja zadana u kunama u 2022. godini s datumom izvršenja u 2023. i svi troškovi koji dospijevaju na naplatu od 1. siječnja 2023. automatski će se konvertirati u eure. A ako ste dobili takve fizičke uplatnice, na kojima iznos piše u kunama, a datum plaćanja naveden je za sljedeću godinu, imate tri opcije.

Takve ćete uplatnice sve do 30. 6. 2023. godine moći platiti u poslovnicama, gdje će vam banka iznos preračunati u eure, jer je to njihova obveza. Druga opcija je plaćanje mobilnim ili internetskim bankarstvom, za što je potrebno skenirati 2D bar kod i aplikacija će automatski preračunati iznos iz kuna u eure. Ova će usluga također biti dostupna do kraja lipnja sljedeće godine. A ako ručno unosite iznose u internetsko ili mobilno bankarstvo, prvo ćete morati preračunati kune u eure, prema službenom fiksnom tečaju i pravilima zaokruživanja, a tek potom dobiveni iznos upisati u nalog za plaćanje.

Iz ovog su izuzeti svi računi s kunskim iznosima koje treba platiti do 15. siječnja 2023. godine jer ih do tada možete platiti u kunama.

Što se tiče troškova u obliku trajnih naloga i izravnih terećenja, oni će se nastaviti izvršavati i nije zbog toga potrebno dolaziti u banku, samo što će se kune nakon 1. 1. 2023., prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja, konvertirati u eure.

Osim navedenih bankarskih usluga, prvog dana sljedeće godine automatski će se pretvoriti u euro po fiksnom tečaju konverzije i bez naknade svi kartični troškovi u kunama, svi limiti po debitnim i kreditnim karticama, sve rate obročne otplate po debitnim i kreditnim karticama, postojeći revolving, potrošački i gotovinski krediti po Individualnoj Mastercard kreditnoj kartici i sve naknade banke.

Što će se dogoditi s računima i karticama?

Sve debitne i kreditne kartice, kao i njihovi PIN-ovi, ostaju isti – nije ih potrebno mijenjati. Međutim, ono što će se promijeniti jest da će kunski tekući račun postati tekući račun u eurima. Njegov jedinstveni broj transakcijskog računa - odnosno IBAN - ostaje isti, kao i ugovoreni paket-račun te iste visine naknade i prešutnog prekoračenja. Postojeći iznos prekoračenja u kunama konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju. A što se tiče deviznog tekućeg računa, on će postati multivalutni račun i na njemu ćete, uz euro, moći imati ostale valute (USD, CHF, GBP i druge) - kažu nam iz Zagrebačke banke.

U slučaju da tekući račun u kunama i devizni račun u eurima imaju različit IBAN, klijent se može odlučiti želi li jedan od njih zatvoriti ili će i dalje koristiti oba. Zatvaranje računa prvih 60 dana moći će se izvršiti bez naknade.

Ipak, kune neće sasvim nestati s vaših računa. Naime, za sada je najavljeno da neće biti vremenskog ograničenja za pregled starog prometa po računima u kunama. Sav prijašnji platni promet u kunama prilikom konverzije će dobiti sufiks HRK te će se na taj način omogućiti pregled prometa po zatvorenim računima. Isto vrijedi za kredite, a na on-line kanalima moći će se vidjeti prometi po konvertiranim kunskim računima 12 mjeseci.

