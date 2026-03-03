Što povezuje Beatlese, Pink Floyd i Đorđa Novkovića? Isti studio i zlatna ploča

Možda to zvuči paradoksalno da generacija koja ima neograničen pristup glazbi u džepu ludi za fizičkim nosačima zvuka. Ali brojke ne lažu jer čak 60% pripadnika Gen Z kupuje ploče, što ih čini pokretačkom snagom globalne vinil renesanse.

Globalno tržište vinila raste već gotovo dva desetljeća bez prestanka, a procjene za sljedećih deset godina pokazuju da se trend neće zaustaviti. To nije nostalgija, već revolucija. A razlozi su dublji nego što mislite.

Vinil nije mrtav - upravo suprotno

Polovica mladih kupaca priznaje da kupuje vinil jer im pruža odmor od digitalnog života. Istraživači su otkrili zanimljiv paradoks: Gen Z je najonline generacija u povijesti, ali prijavljuje najveće razine digitalnog umora i usamljenosti. Sve više njih svjesno uzima "digitalni detoks" pauze od interneta.

Vinil nije samo glazba, nego je ritual. Izvaditi ploču iz omota, okrenuti je u rukama, pažljivo je staviti na gramofon, spustiti iglu i onda - slušati. Namjerno, bez skakanja, bez swipanja, bez notifikacija.

Psiholozi kažu da fizički objekti pokreću jače emocionalne uspomene od digitalnih datoteka. Zato kolekcionari njeguju svoje albume na način na koji nitko ne njeguje Spotify playlistu. I zato mnogi mladi kupuju ploče čak i bez gramofona - kao dekor, kao način izražavanja identiteta.

Kada igla dotakne ploču - zašto vinil "zvuči" drugačije

Sigurno ste čuli da vinil zvuči "toplije". Ali je li to istina ili romantičarski mit?

Istina je složenija. Audio Engineering Society proveo je studiju i donijeli zaključak kada su slušatelji bili slijepo testirani s identičnim glazbenim odlomcima s vinila i digitalnih izvora, preferencije su bile podjednake. No, čim su uvedeni vizualni znakovi, na primjer gledanje kako se gramofon okreće ili držanje omota ploče, sudionici su značajno češće prijavljivali da vinilna verzija zvuči "toplije."

Zvuk nije samo ono što čujete, nego je ono što vidite, osjećate i doživljavate. Taktilni ritual pojačava pažnju i emocionalnu investiciju te mijenja percepciju.

A što je sa 180-gramskim vinilom - znači li to automatski bolji zvuk? Ne baš. Utorite su iste veličine na lakim i teškim pločama. Ali izdavači koji koriste 180-gramski vinil obično ulažu više u cijeli proces, koristeći bolje izvorne materijale i poboljšane tehnike obrade. To nije garancija kvalitete, ali je dobar znak.

Još jedna zanimljivost: obojeni vinili danas čine već više od polovice svih narudžbi, u usporedbi s četvrtinom prije nekoliko godina. Zlatne, prozirne i swirl varijante postali su kolekcionarski must-have. Ne samo zbog zvuka, već zbog osjećaja. Držite u rukama nešto posebno. Nešto rijetko. Nešto što ima vrijednost.

I tu dolazimo do glazbe koja je povezana sa sjećanjima. Neuroznanstvenici su otkrili da glazba pokreće oslobađanje dopamina u mozgu. Kad slušamo glazbu povezanu sa sretnim sjećanjima, osjećamo radost. Naši mozgovi povezuju pjesme s poznatim mjestima, ljudima i iskustvima.

I nije to fenomen koji zaobilazi Hrvatsku. Zagreb ima živahnu vinil scenu - specijalizirane trgovine svjedoče da i kod nas raste kultura kolekcioniranja. A Hrvatsko diskografsko udruženje bilježi rekordnu prodaju fizičkih glazbenih izdanja, uz porast digitalnog streaminga.

Foto: shutterstock

Čovjek koji je napisao 2.500 pjesama - i kako su došle u Abbey Road

Đorđe Novković napisao je više od 2.500 skladbi i prodao oko 20 milijuna ploča. Ploče izvođača za koje je komponirao prodane su u više od 100 milijuna primjeraka. To su brojke koje impresioniraju, ali iza svakog broja stoji priča.

Uzmimo "Zora je". Sigurno znate tu pjesmu. Ali znate li da je gotovo bila nazvana "Milane, zora je"? Neda Ukraden je upravo razvela brak s muškarcem po imenu Milan i žestoko se usprotivila. Preradili su tekst i umjesto "Milana" uzeli najsvježiji dio dana. Zoru. Pjesma je postala "najveći balkanski hit svih vremena.", a cover verzija Pieta Veermana "Sailin' Home" postala je europski megahit.

Ili "Stari Pjer" - jedina hrvatska pjesma koja je postala svjetski hit. Nana Mouskouri snimila je na francuskom i njemačkom. Paul Mauriat za specijalnu UNICEF LP ploču. Postojale verzije na engleskom, japanskom, kineskom.

Đorđeve melodije imaju tu rijetku kvalitetu da preživljavaju vrijeme, granice i jezike.

I onda dolazi ideja. Želimir Babogredac, direktor Croatia Records, opisao je: "Ovo je ideja koja traje godinama. Đorđe i ja smo bili veliki prijatelji, upoznali smo se prije pedesetak godina. Bilo je to jedno iskreno prijateljstvo i jedan iskreni poslovni i prijateljski život i otkako ga nema stalno sam nešto razmišljao na koji način tu veliku karijeru proslaviti ponovno. Projekt je dobro isplaniran, a kad se dobro isplanira onda se sve stvari događaju kako treba. Odabir 10 pjesama, odabir najboljih 10 izvođača, odabir pravog dirigenta u Londonu koji je to sve skupa uobličio i veliki Royal Philharmonic Orchestra.”

Koncept? Classical crossover - identičan modelu koji je s Elvisom Presleyjem i Royal Philharmonic Orchestra postigao trostruku platinu u samo deset tjedana. Dokazano funkcionira.

Deset izvođača. 95 članova orkestra. Abbey Road Studio. Isti studio u kojem su Beatles snimili gotovo sve svoje pjesme. Isti studio u kojem je nastao "The Dark Side of the Moon." Isti studio u kojem su snimljene filmske partiture za Harry Pottera, Lord of the Rings, Skyfall.

Boris Novković, sin Đorđa, nazvao je projekt: "Najveći spomenik radu mom pokojnom ocu Đorđu. Spomenik koji ostaje vječno."

Foto: shutterstock

Zlatna ploča za zlatne pjesme - što čini ovaj LP posebnim

Zlato ne hrđa. I baš kao što zlato ne gubi sjaj, tako ni ove melodije ne gube moć.

LP izdanje Hitmaker - Đorđe Novković dostupno je u zlatnoj boji. Nije to samo estetska odluka, već je metafora. Ove pjesme su zlato hrvatske glazbe i zaslužuju da budu trajno sačuvane u obliku koji je jednako vrijedan kao njihov sadržaj.

180-gramski vinil i knjižica od 16 stranica s fotografijama i pričama. Svaki detalj osmišljen da ovo ne bude samo nosač zvuka, već kolekcionarski predmet, umjetničko djelo i kutija sjećanja.

I tu dolazi najdirnljiviji dio.

Gabi Novak, legenda hrvatske glazbe, jedina pjevačica s ovih prostora koja je nastupala s Louisom Armstrongom, snimila je pjesmu "Nada" za ovaj album 22. lipnja 2025., samo dva tjedna nakon smrti sina Matije Dedića. Gabi je preminula je 11. kolovoza, a ovo je njezina zadnja snimka ikad. Babogredac je opisao: "Pjevala je čisto, zvonko, s onim istim prepoznatljivim glasom i nježnošću koja je obilježila njenu karijeru."

Na istoj ploči je i Mišo Kovač. Korišten je originalni vokal iz 1985. u novom orkestralnom aranžmanu. Prošlost i sadašnjost, spojeni u jednu novu verziju "Ostala si uvijek ista."

Foto: Croatia Records

Na ploči je i Petar Grašo, koji se ovdje našao u posebnoj ulozi jer je dao glas pjesmi koju je ranije izvodio Mišo Kovač, pa cijela priča dobiva dodatnu težinu. U projektu je sudjelovala i Hana Huljić Grašo, koja potpisuje aranžman i prateće vokale, pa se iza pjesme osjeti i ta fina, “kućna” kemija. Umjesto velikih deklaracija, ovo je prije svega trenutak poštovanja prema pjesmi i autoru, ali i mali podsjetnik koliko su neke melodije veće od vremena u kojem su nastale.

A praktični detalji? LP je izašao 11. veljače. Ako tražite poklon za osobu koja voli glazbu, koja cijeni kvalitetu, koja razumije vrijednost sjećanja - ovo je to. Više od polovice pjesama na albumu su ljubavne balade. "Ostala si uvijek ista", "Ako me ostaviš", "Prva noć sa njom", "Virujem u te", koje su savršene za posebnu priliku.

Za kolekcionare savjet: čuvajte ga vertikalno, na sobnoj temperaturi i dalje od direktnog sunca. I čak ako nemate gramofon - LP je vrijedan kao kolekcionarski predmet, a knjižica od 16 stranica dodaje osobnu dimenziju.

Foto: shutterstock

Neke stvari ne možete streamati

Možete slušati "Zora je" na Spotifyju. Možete je pustiti u autu, u teretani ili dok radite, ali ne možete dotaknuti glazbu. Ne možete držati u rukama komad povijesti. Ne možete osjetiti težinu 180 grama kvalitetnog vinila u zlatnoj boji.

I ne možete doživjeti onaj trenutak kad igla dotakne ploču, kad se prostorija ispuni zvukom 95 muzičara koji sviraju u najslavnijem studiju na svijetu, kad vrijeme na trenutak stane.

Đorđeve pjesme su preživjele pola stoljeća i sada imaju svoj spomenik. Fizički. Opipljiv. Zlatni.