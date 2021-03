IHS Markit procjenjuje da je svjetska prodaja električnih automobila dostigla skoro 2,5 milijuna u 2020. godini, dok se u 2021. godini očekuje rast od oko 70%.

Iako je Tesla najpoznatija tvrtka koja proizvodi električne automobile, konkurencija ne sijedi skrštenih ruku i redovito se pojavljuju nove tvrtke koje žele ući na novo tržište.

Jedna od novih i iznimno obećavajućih tvrtki koje se bave proizvodnjom električnih automobila je i kineski NIO, čije su dionice prošle godine porasle sa 3,9 na čak 49,9 dolara.

Tvrtka Nio je prvi put ponudila svoje dionice na Njujorškoj burzi u 2018. godini kada je tim putem sakupila 1,8 milijardi dolara. U studenom 2019. godine, NIO je objavio partnerstvo sa tvrtkom Mobileye radi razvijanja putničkog automobila opremljenog sustavom za autonomnu vožnju.

NIO je već objavio skok isporuka automobila od 111% u 4. tromjesečju 2020. godine na 17,353 vozila, što predstavlja treći uzastopno tromjesečje rasta. Novi luksuzni električni crossover EC6 se u prosincu prodavao bolje od starijih SUV modela, a rast prodaje se nastavio u siječnju uz 352% više isporuka. Tvrtka je u siječnju najavila ET7 električni sedan sa tehnologijom autonomne vožnje za koji tvrdi da će nadmašiti Teslu.

Nio je domaći proizvođač u Kini i zato se nalazi u dobroj poziciji za osvojiti značajan udio lokalnog tržišta automobila koje je ujedno i najveće na svijetu. Osim toga, tvrtka planira i ekspanziju i inozemstvo. NIO želi pokrenuti izvoz u Europu u drugoj polovici ove godine. Prema tvrtki IHS Markit i njenim procjenama za 2021. godinu, Kina i Europa će u 2021. godini pokrivati najveći udio tržišta električnih automobila, sa 44% u Kini i skoro 28% u Europi. U 2025. godini, svjetska prodaja električnih automobila mogla bi premašiti 12,2 milijuna, što predstavlja godišnji rast od skoro 52%.

