Vrijeme je za kućnog ljubimca i odlučili ste nabaviti svoju mačku? Budite humani!

Udomljavanje je ispunjavajuće iskustvo. Dovoljno je samo na trenutak razmisliti o tome koliko je težak život mačke lutalice – od potrage za hranom i skloništem, stalnoj izloženosti predatorima, ozljedama i automobilskim nesrećama, života na ekstremnim hladnoćama ili pak vrućinama… Pružiti dom životinji čija je to sudbina, znači pružiti joj priliku za novi život. Odlučite li uzeti mačku iz udruge za životinje, možete biti sigurni da ste napravili dobro djelo jer ste pružili dom mački koja je vjerojatno imala teške dane i dobro će reagirati na vašu ljubav i pažnju. Osim toga većina mačaka koje su udomljene iz udruga za životinje bit će temeljito provjerena, a možda već i sterilizirana, kao i cijepljena.

Mačke su sjajni kućni ljubimci

Brojna istraživanja već su ukazala na to da kućni ljubimci pozitivno utječu na njihove vlasnike. Tako mačke smanjuju razinu stresa i mogu pomoći ljudima da se brže oporave od emocionalnih trauma kao što je na primjer gubitak voljenih osoba. Također, djeca koja odrastaju s mačkama općenito su manje bolesna od djece koja nemaju kućne ljubimce. A kako cijene svoju nezavisnost mačke su često i manje zahtjevne od drugih kućnih ljubimaca.

Dom je tamo gdje je mačka

S obzirom da je na ulicama hrvatskih gradova sve više napuštenih mačaka, važno je što prije podići javnu svijest o dobrobiti sterilizacije. Upravo je to cilj Purinine kampanje 'Dom je tamo gdje je mačka'. Kako bi se što učinkovitije riješio problem nezbrinutih mačaka, Purina će svakome tko udomi mačku iz neke od udruga partnera osigurati besplatnu sterilizaciju i početni paket specijalizirane PRO PLAN Sterilized hrane koja brine o cjelokupnom zdravlju sterilizirane mačke. Kampanju 'Dom je tamo gdje je mačka' prošle godine podržale su i brojne veterinarske ambulante kao Buba, Kreszinger, Fabela, Marković, Happy Vet, a ove godine se pridružuju veterinarske ambulante Dr. Doolitle, Veterina Branimir, Lunimirvet, Veterina Ivana Pilić, VET centar, More, Hajster, Pazin, v.t.o. Pavešić kao i udruge partneri za zaštitu životinja Udruga Indigo, Udruga Aurora, Udruga Happy End, Udruga devet života i Udruga Šibenske šape.

Sterilizacija smanjuje broj nezbrinutih mačaka

Samo jedna nesterilizirana mačka može omaciti tri legla godišnje što je u prosjeku do 18 mačića. Ti isti mačići već sa šest mjeseci postaju spolno zreli. To je jedan od razloga zašto je u Hrvatskoj sve više nezbrinutih mačaka. Stoga je sterilizacija mačke jedna od najvažnijih odluka koju ćete kao odgovoran vlasnik donijeti jer ona mačkama donosi brojne dobrobiti, a ujedno i smanjuje broj nezbrinutih mačaka na ulicama. Uz to, mačkama sterilizacijom pružate duži i zdraviji život. Nakon sterilizacije oporavak je brz, a dobrobiti za mačke, ali i kućanstvo u kojem žive, velike. Stručnjaci preporučaju napraviti sterilizaciju mačke prije prvog tjeranja, što znači negdje između petog i sedmog mjeseca starosti.

Nakon sterilizacije važni su prilagođena prehrana i kretanje

Kako bi mačke ostale vitalne i nakon sterilizacije, potrebno je prijeći na hranu za sterilizirane mačke koja čuva njihovo zdravlje. S obzirom na to da dolazi do hormonalnih promjena, s prilagođenom prehranom treba krenuti odmah nakon sterilizacije kako bi se održalo cjelokupno zdravlje mačke. Purina u svom asortimanu ima PRO PLAN specijalizirane proizvode za sterilizirane mačke koji će zadovoljiti sve potrebe, a od kojih mačke neće nakupiti dodatne kilograme što je zbog smanjenja kretanja veliki problem nakon sterilizacije. Osim što je nutritivno uravnotežena PRO PLAN hrana sadrži visokokvalitetne sastojke koji održavaju zdravlje bubrega i mokraćnog sustava, a sve recepture su temeljene na znanstvenim istraživanjima te imaju dokazani zdravstveni učinak.

