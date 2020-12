Godinu za mnoge punu teških trenutaka, ali i godinu koja nas je sve podsjetila na sitnice koje kroje život. Male stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo, a bez kojih život nije isti. Jedna od tih sitnica je dakako i osmijeh, najljepša krivulja koja svaku osobu čini ljepšom, a život boljim. Svaki put kada se nasmijemo, naš mozak aktivira neuronske poruke koje potiču osjećaj sreće. Jedan običan osmijeh može 'preobrazit'i vas i cijeli svijet oko vas. Svi volimo ljude koji su puni pozitivne energije, koji svojim zaraznim osmijehom čine svaku situacijom ljepšom te koji, bez obzira s koliko teškom situacijom se suočavaju, svim životnim preprekama odgovaraju širokim osmijehom. Ovakvi ljudi znaju da osmijeh ništa ne košta, a svojim čudesnim djelovanjem donosi mnogo. Njegova tajna moć je u tome što tijelo prepoznaje sreću i osmijeh kao nešto što ide zajedno te tako kao da se problemi čine malo manji, a teški trenutci lakše premostivi.

Bliži se Božić, najljepše doba u godini, vrijeme kada uvijek kupujemo božićne poklone u zadnji tren i tada zaboravimo na samog sebe. Trebate sebe nagraditi i pokloniti si nešto kako biste ovu godinu završili na najljepši mogući način, koliko je to moguće. Pravo je vrijeme da u novu, 2021. godinu uđete sa zdravim i blistavim osmijehom. To možete ostvariti top tretmanima stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić, kao dar za Božić. „TIM DENT Miličić tretmanima kao što su keramičke ljuskice, izbjeljivanje zubi pomoću lasera ili ZAAP lampe te, ukoliko pacijentu nedostaje nekoliko zubi ili je čak bezub, tu je onda revolucionarna metoda All-on-4, vraća osmijeh o kojem ste sanjali”, navodi dr. med. dent. Tamara Žaja Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike.

Keramičke ljuskice su najlakši način postizanja vrhunske dentalne estetike. Ljuskice su stomatološki nadomjestak, koji se postavlja na prednju površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi i prilagoditi izgled osmijeha svojem licu. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega tri posjete liječniku dentalne medicine. Staklo-keramička ljuskica je svjetlopropusna, što znači da zubu daje sjaj isti kao kada svjetlo prođe kroz prirodnu caklinu i odbije se od unutarnje strukture zuba. Ljuskice se prilagođavaju vašem tenu, obliku lica i osmijehu. Zahvaljujući naprecima u tehnologiji moguće je unaprijed vidjeti konačni rezultat i moguća je proba odabranih ljuskica, a sve bez brušenja zuba i prije same odluke želite li početi s terapijom ili ne. Što se tiče izbjeljivanja zubi, uvjerljivo najpopularnija metoda u poliklinici TIM DENT MILIČIĆ je ona koja se radi laserom. Postupak izbjeljivanja zuba laserom može posvijetliti nijansu za približno 4 do 6 puta, a osjetljivost koja se javi nakon tretmana, nestaje u potpunosti.

Najrevolucionarniji tretman u stomatologiji je All-on-4 metoda. Pri ovom tretmanu ugrađuje se fiksni protetski nadomjestak na četiri implantata i predstavlja apsolutnu inovaciju u implantologiji. Riječ je o postavljanju samo 4 titanska implantata u gornju, donju ili obje potpuno bezube čeljusti bez potrebe za nadomještanjem kosti, a sama procedura je brza i minimalno invazivna. Ono što je pacijentima svakako najvažnije je da sam zahvat traje vrlo kratko, a nakon samo jednog posjeta oralnom kirurgu, pacijent unutar 24sata od operacije dobiva fiksni hibridni most i funkcionalne zube. Ovaj revolucionarni tretman u stomatologiji među prvima u Hrvatskoj uvela je zagrebačka stomatološka poliklinika TIM DENT Miličić. Zahvaljujući iskustvu ugradnje više od 10 000 implantata i uspješno riješenim najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije, dr. med.dent Marko Miličić ubraja se među vodeće hrvatske oralne kirurge.

Zubni implantati – jedino su trajno rješenje za nedostatak zuba. Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat je bolji, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost. Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen) s ljudskim tijelom. Zubni implantati se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da one nose most. Zubni implantati se opterećuju krunicama ili mostovima ili protezama. Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova.

Danas najveći stručnjaci na području dentalne implantologije smatraju kako imedijatna (trenutačna) ugradnja zubnih implantata ima prednosti. Prevladava mišljenje kako se nova kost uz implantat stvara puno brže, ako se implantat odmah optereti – znači, ako se na njega odmah postavlja protetski nadomjestak. U stomatološkoj poliklinici TIM DENT – Miličić teže imedijatnom opterećenju implantata kada god je to moguće, čime se olakšava cijeli tretman pacijentima, jer sve obave prilikom jednog dolaska u ordinaciju. Upravo po ovom imedijatnom opterećenju implantata, poliklinika TIM DENT Miličić se razlikuje od ostalih stomatoloških ordinacija. Kako bi osigurali sve etape novog osmijeha pod jednim krovom, ova stomatološka poliklinika ima vlastiti, najmoderniji digitalni stomatološki laboratorij. Samo kvalitetna suradnja koja znači brzu i efikasnu komunikaciju između ordinacije i dentalnog laboratorija može dati odličan rezultat.

Kažu da kada se osmjehnemo životu, život nam uzvraća istom mjerom, osmijehom! Zato i vi, puni optimizma, zakoračite u novu 2021.godinu te se širokim osmjehom od uha do uha osmjehnite životu, a zdrav i blistav osmijeh ostvarite uz pomoć stručnjaka iz stomatološke poliklinike TIM DENT MILIČIĆ.