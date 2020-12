Iako su ovogodišnji blagdani potpuno drugačiji, to nije razlog da ne uživamo u malim stvarima. Iako smo se svi zbog zdravlja odrekli velikih izložbi, šetnji po štandovima i kafićima, unutar svojeg doma uvijek možete uživati uz vrhunsku glazbu.

U subotu, 19. prosinca, u 12 sati u Muzeju grada Zagreba na programu je koncert Zagrebačkih solista. Izvest će valcere polke, hrvatske i međunarodne božićne pjesme te djela J.S. Bacha. Zbog vrlo malog broja ljudi koji zbog epodemioloških mjera mogu biti na koncertu, cijeli će se događaj izravno prenositi na Facebook stranicama Turističke zajednice grada Zagreba i 24sata.

- Pozivamo ljude da nam se pridruže iz udobnosti doma u live prijenosu. Ovo je naš tradicionalni koncert i vjerujemo da će ljudi uživati, iako ove godine u malo drugačijim okolnostima, ali zdravlje nam je svima na prvom mjestu - rekla je producentica Marija Tonković.

Adventski koncerti Zagrebačkih solista, 19.12. 2020. u 12 sati, Muzej grada Zagreba

Program:

Johann Sebastian Bach: Sinfonia iz Božićnog oratorija, BWV 248

Johann Sebastian Bach: Sinfonia iz kantate Uns ist ein Kind geboren, BWV 142

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso u g-molu, Op.6 Br.8. 'Božićni'

John Francis Wade: Adeste fideles

Adolphe Adam: Cantique de Noël

Franz Xaver Gruber: Tiha noć

Jule Styne: The Christmas Waltz

Jule Styne: Let it snow

Hrvatske božićne pjesme:

Veselje ti navješćujem

Radujte se narodi

Oj, djetešce moje drago

Narodi nam se