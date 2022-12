Upoznajte 4 hrabre udruge: Pomažu oboljelima od raka i socijalno ugroženim obiteljima

Dovoljno je samo otvoriti službenu stranicu bilo koje od ove četiri hrvatske udruge - Mali zmaj, Jak kao Jakov, Crveni nosovi klaunovidoktori i Nismo same. Već na prvi pogled bit će jasno da ovo mogu raditi samo ljudi koji imaju veliko srce i nesebičnu ljubav za druge, točnije - za one kojima je najpotrebnije. Među ove četiri udruge čak su tri koje svojim radom pomažu u olakšavanju procesa liječenja djece od malignih bolesti te djeci koja su socijalno ugrožena.

Njihovu djelatnost prepoznala je i PLIVA, članica Teva grupe, koja je drugu godinu zaredom provela natječaj Zajedno prema zdravlju za dodjelu financijske potpore udrugama koje unapređuju iskustva pacijenata te olakšavaju proces liječenja i brige o oboljelima. Na natječaj se ove godine prijavilo 25 inicijativa, a odabrane su četiri udruge kojima je u podjednakom iznosu razdijeljena financijska potpora od 200.000 kuna - Udruga Mali zmaj s projektom 'Zdravi zmaj', udruga Jak kao Jakov s programom pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, udruga Nismo same s inicijativom 'Uz nas niste sami' te udruga Crveni nosovi klaunovidoktori i njihov projekt 'Humor u zdravstvu'.

Važnost brige za zdravlje i napori koje njegovatelji i svi drugi koji skrbe o oboljelima svakodnevno nesebično ulažu kako bi pacijentima osigurali i omogućili bolju kvalitetu života čini tu veliku razliku kad je riječ o ozdravljenju. Njihov rad je neprocjenjiv, a programi koje će provoditi uz podršku kompanije PLIVA mnogima će olakšati liječenje.

Prema službenim statistikama, svaki drugi dan u Hrvatskoj oboli jedno dijete od onkoloških bolesti.

Foto: Udruga Jak kao Jakov

U spomen na sina Jakova

- Ne mogu pronaći riječi zahvalnosti što ste nas danas posjetili, što ste djeci unijeli dašak čarolije na odjel, izmamili im osmijeh, a nama dali vjetar u leđa za sve buduće 'utakmice'!

- Veliko hvala udruzi Jak kao Jakov te svim donatorima i ljudima dobre volje. Neka vas Bog nadari zdravljem, srećom i ljubavlju za dobrobit koju pružate našim mališanima, našim borcima.

Ovo su samo neki od komentara koje zahvalni roditelji djece ostavljaju na društvenim stranicama udruge Jak kao Jakov, na čijem čelu je Ivančica Rubido, koja je udrugu osnovala 2011. godine nakon smrti sina Jakova.

- Jakov je obolio od teškog oblika leukemije. Nakon 14 mjeseci liječenja i borbe s bolešću je preminuo. Ostavio je velik trag za sobom, u nama, u obitelji, u društvu, bio je veliki borac i nakon njegove smrti osnovala sam udrugu znajući da svojim djelovanjem možemo pomoći i drugoj djeci koja prolaze teški proces izlječenja, kao što smo ga prolazili i mi. Do sada smo pomogli više od 400 obitelji oboljele djece, prvenstveno kroz slanje direktne financijske potpore dok je dijete na liječenju. Mnoge obitelji među njima nemaju sredstava za život i mnogima smo osigurali potpore kako bi mogli kupiti potrebne lijekove ili platiti smještaj dok je dijete na liječenju - kaže Ivančica Rubido, predsjednica udruge i majka preminulog Jakova.

Foto: Udruga Jak kao Jakov

Udruga je do danas prikupila i podijelila više od 3,5 milijuna kuna za oboljelu djecu, a u njoj radi više od 200 volontera s ukupno 5000 volonterskih sati godišnje.

- Sretni smo što je PLIVA donirala sredstva za naš program koji sadržava izradu i tiskanje bojanki za oboljelu djecu i kreativni rad s njima, pružanje adekvatne psihološke pomoći kroz rad stručne osobe, financijsku pomoć kao potporu za potrebe putovanja, smještaja i kupnje skupih lijekova te ostalo što je potrebno dok je dijete na liječenju. Tim malim bićima, ali i njihovim obiteljima, iznimno je važno koliko god je moguće olakšati period tijekom liječenja - istaknula je Ivančica te dodala kako udruga djeluje u cijeloj Hrvatskoj. Svaki drugi dan oboli jedno dijete od onkoloških bolesti, a njima su prioritet oni koji su teško financijski ugroženi.

Foto: Udruga Mali Zmaj

Zdravlje mališana je najvažnije

Prikupljaju odjeću, obuću, hranu, financije, kupuju ono što je potrebno i dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima, organiziraju radionice, izlete, ljetovanja, instrukcije, edukacije i prikupljanje darova za blagdane i rođendane, školskog pribora, psihološku i logopedsku pomoć djeci, ali i roditeljima, oni su nesebična udruga koja pomaže siromašnoj i nezbrinutoj djeci, oni su Mali zmaj.

- Udruga trenutno brine o 181 obitelji s više od 400 djece iz cijele Hrvatske, provodimo uistinu razne programe, a posebno smo ponosni na projekt 'Zdravi zmaj', za koji nam je tvrtka PLIVA dodijelila 44.500 kuna putem natječaja. Novac je namijenjen za pomoć djeci iz obitelji koje žive u lošim životnim uvjetima - kazala je tajnica udruge Tajana Radotić te dodala kako je to još jedan projekt u nizu koji će mališanima osigurati osmijeh. Mnoga djeca upravo su preko udruge dobila svoje prve barbike, autiće, lopte, a neki idu i prvi put na more zahvaljujući udruzi Mali zmaj.

Foto: Udruga Mali Zmaj

Putem projekta “Zdravi zmaj” djeca s poteškoćama respiratornog sustava dobit će inhalatore, omogućit će im haloterapije, a njihovim obiteljima osigurat će sredstva - drva za ogrjev.

- Nažalost, tek kada dođemo na lokaciju, u posjet nekoj obitelji, shvatimo da je stanje teže nego što smo mislili ili očekivali. U zimskom razdoblju najčešće se susrećemo sa situacijama u kojima si naši korisnici ne mogu priskrbiti dovoljno drva za grijanje, a zbog uštede često se grije samo jedna prostorija, u kojoj borave svi. Tek predvečer otvore vrata grijane prostorije kako bi se malo ugrijao i ostatak stana. Zbog toga su ostale prostorije hladne te se stvaraju vlaga i plijesan u njima, što dovodi do respiratornih problema kod djece. Sredstva koja smo dobili putem Plivina natječaja bit će utrošena na poboljšanje životnih uvjeta djece iz obitelji u potrebi te na kupnju inhalatora, terapije u slanim sobama i grijanje - kazala je Tajana Radotić.

Foto: Udruga Crveni nosovi klaunovidoktori

Kroz humor do ozdravljenja

'Crveni nos liječi sve - jer smijeh pomaže' - najbolje opisuje projekt udruge Crveni nosovi, "Humor u zdravstvu", za koji je PLIVA kroz svoj natječaj dodijelila 50.000 kuna. Volonterima udruge Crveni nos cilj je kroz smijeh i ugodne vesele trenutke posjetiti oboljelu djecu te ih potaknuti na radost kao jedan od načina poboljšanja procesa liječenja mališana i njihovih roditelja u borbi za ozdravljenje.

- Naši klaunovi odlaze u bolnicu kako bi svakom djetetu dali svoj razlog za život. Klaunovidoktori su profesionalni umjetnici koji su educirani za rad s oboljelima, a kroz školu humora koju pohađaju u Beču educiraju se u raznim poljima - od bolničkih procedura do komunikologije i psihologije. To ne može raditi svatko. Da biste mogli biti na najtežemu mjestu na svijetu i donijeti tamo osmijeh, a to je ondje gdje je teško bolesno dijete, morate biti uistinu dobro pripremljeni. Klaunovi svakom djetetu pristupaju individualno. Oni dijete promatraju izvan bolesti, izvade ga iz tog konteksta kako bi ga nasmijali i razveselili. Smisao je olakšati trenutak - objašnjava predsjednica udruge Maja Rusan.

Udruga Crveni nosovi djeluje od 2012. godine, a do sada su razveselili više od 300.000 djece i osoba u domovima za starije.

Foto: Udruga Crveni nosovi klaunovidoktori

Program "Humor u zdravstvu" razvijen je za medicinske radnike i one buduće s ciljem da kroz primjenu humora kao alata olakšaju sebi i pacijentima.

- Humor olakšava komunikaciju, pomaže u odnosu, relaksira u situacijama tjeskobe, odvraća pažnju s bolnog zahvata, povećava povjerenje pacijenta i on se brže smiruje. Svakom djetetu i njegovoj dobi klaun prilagođava vrstu humora - pojašnjava Maja Rusan.

U 12 godina djelovanja klaunovidoktori podijelili su veselje i životnu radost s više od 300.000 djece i starijih osoba. Redovito posjećuju 65 bolničkih odjela te 11 domova za starije i nemoćne diljem Hrvatske i čine sve u svojoj moći kako bi onima kojima je najteže, a posebice djeci, vratili osmjeh.

Foto: PLIVA

Imaju njih kad im je najpotrebnije

Udruga Nismo same djeluje pet godina, a drugu godinu zaredom PLIVA joj je dodijelila sredstva iz natječaja "Zajedno prema zdravlju". U 2021. novac su utrošili za sjajan projekt "Nisi sama, ideš s nama", koji je za više od 650 žena s malignim oboljenjima osigurao besplatan prijevoz na kemoterapiju u zagrebačkim bolnicama. U projektu je ostvareno više od 21.000 vožnji, a jedna je to od onih akcija koje oboljelim ženama daju važnu podršku u ozdravljenju i svijest da nisu u tome same.

- Ovogodišnji projekt za koji nam je PLIVA dodijelila sredstva zove se 'Uz nas niste sami', a namijenjen je i muškarcima i ženama. Iz vlastitog iskustva znam koliko je opasna dijagnoza dubinske venske tromboze. Za oboljele od malignih bolesti ona može biti još opasnija ako se na vrijeme ne otkrije. U suradnji s liječnicom dr. sc. Marijom Skoko sa Zavoda za transfuzijsku i regenerativnu medicinu odlučili smo pokrenuti zajednički projekt 'Uz nas niste sami', kroz koji želimo osigurati ultrazvučni aparat za spomenuti odjel, gdje ga trenutno nemaju nego ga posuđuju s drugih odjela u Institutu. Tako će se udvostručiti broj pregledanih pacijenata jer su zbog nedostatka uređaja pretragu dugo čekali, zbog čega neki moraju preskakati kemoterapije - kazala je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge.

Foto: Udruga Nismo same

Inače, statistike pokazuju da je pojavnost duboke venske tromboze na svakom četvrtom pacijentu oboljelom od malignih bolesti. Uređaj košta 100.000 kuna, a udruga će ostatak novca namaknuti pomoću drugih kampanja.

- Iznimno je važno nabaviti uređaj jer tako čuvamo ljudske živote - kazala je Ivana Kalogjera.

Facebook stranicu "Nismo same" prati više od 50.000 ljudi iz cijele regije, a njihov portal ima više od milijun jedinstvenih korisnika