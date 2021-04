Hrvatska IT scena zadnjih nekoliko godina iznjedrila je neke vrlo uspješne inovativne tehnološke tvrtke. Među njima se istaknula i Mocira IT, tvrtka iz Varaždina. Ubrzo nakon pojavljivanja na IT sceni njezinu inovativnost prepoznala je Emil Frey Grupa, čime je započeta zajednička izgradnja digitalnih platformi u segmentu autoindustrije.



Emil Frey Grupa, švicarska je obiteljska tvrtka sa gotovo stogodišnjom tradicijom (osnovana je 1924. godine), sa sjedištem u Zürichu. Osnovna djelatnost Emil Frey Grupe je uvozništvo i distribucija automobila raznih proizvođača. Emil Frey Grupa posluje u petnaestak zemalja Europe te je jedan od europskih leadera u svojem segmentu poslovanja.



Suradnja je počela 2015. godine, a 2017. dogovorena je akvizicija i nastanak tvrtke Emil Frey Digital sa sjedištem u Varaždinu. Emil Frey Digital danas broji preko 90 zaposlenika i razvojni je centar za digitalne proizvode čitave Emil Frey Grupe. Proizvodi razvijeni u njihovom digitalnom inovacijskom centru danas se koriste u većini zemalja Europe.

Kad je riječ o digitalizaciji u ovom segmentu autoindustrije, ona donosi mnoge benefite jer se njome optimizira cijeli proces prodaje i održavanja vozila.

- Digitalne platforme i rješenja pružaju niz mogućnosti za inovacije u cijelom lancu, od proizvođača, uvoznika, autokuće pa do krajnjeg kupca. Kod krajnjih kupaca digitalizacija je mnoge usluge učinila dostupnima online te je zbog toga utjecala na navike kupaca uz čiju povratnu informaciju možemo stalno raditi na sve boljim proizvodima. Uvoznici i autokuće koriste naše digitalne alate u procesu naručivanja, prodaje i održavanja vozila. Isto tako niz analitičkih aplikacija tu je kao osnovni alat pri donošenju poslovnih odluka koje se temelje na podacima i interpretaciji podataka. Digitalne platforme i proizvodi razvijaju se s ciljem približavanja krajnjih kupaca svim aktivnostima u procesu životnog ciklusa vozila, a sve to kako bi im omogućili najbolju moguću uslugu - istaknuo je Nikola Novaković, direktor tvrtke Emil Frey Digital.

Digitalizacija povezuje online i offline svijet

Digitalizacija dovodi i do promjena potrošačkih navika jer nam omogućuje da neke procese koji su nekad zahtijevali mnogo vremena i istraživanja sad obavljamo online. Primjerice, putem weba možemo napraviti online konfiguraciju vozila, kontaktirati prodavača i dogovoriti probnu vožnju, online naručiti i pratiti status isporuke automobila te se naručiti na servis, zamjenu guma i slično. To je proces koji povezuje online i offline svijet, pa tako, primjerice, kada dovezete auto na servis, sustav na temelju prepoznatih registracijskih pločica vozila daje potrebne informacije o vašem vozilu djelatnicima servisa. Iz Emil Frey Digitala objašnjavaju da tako ostvaruju individualizirani pristup svakom korisniku te podižu vrijednost korisničkog iskustva.

Ništa ne bi bilo moguće bez kvalitetnog tima

Ipak, ističu kako su u cijeloj ovoj priči najvažniji segment ljudi, koji svojim doprinosom daju dodanu vrijednost svakom digitalnom rješenju. U njihovu timu stručnjaka nalaze se web i backend programeri, system arhitekti, project/product manageri, BI specijalisti, DevOps inženjeri, QA specijalisti i mnogi drugi, te su kontinuirano u potrazi za novim zaposlenicima. Zbog toga, ako ste zainteresirani, više informacija potražite ovdje.

Također je bitno napomenuti da Emil Frey Digital od samog početka vrlo dobru suradnju u segmentu kadroviranja ostvaruje s akademskom zajednicom, posebice s Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu, kao i ostalim fakultetima tehničkog usmjerenja.

- Pri svakom novom zapošljavanju naglasak stavljamo na proces mentorstva jer on uvelike pomaže novim kolegama da se što prije uključe u svakodnevne projekte. Osim programiranja i razumijevanja tehnoloških aspekata, prilikom razvoja digitalnih platformi vrlo je važna povratna informacija od samih korisnika, koja kroz sve faze razvoja doprinosi kvaliteti digitalnih proizvoda. Zato je jedan od elemenata u sklopu onboarding procesa novih zaposlenika posjet autocentru, koji omogućava razgovor s krajnjim korisnicima i dobivanje 'slike s terena' vezano za korištenje već spomenutih digitalnih rješenja - objašnjava Nikola Novaković. Dodaje da je, osim mentorstva i konstantnog rada na osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenika, za mlade ljude jedna od većih motivacija kontinuirani rad na inovativnim projektima na području vrlo dinamične industrije.