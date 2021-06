Jeste li znali da je pivo treće najpopularnije piće na svijetu? Odmah poslije vode i čaja. Zbog toga ne čudi što ga mnogi od nas vole piti u raznim prilikama. Odlično je kao osvježenje u vruće ljetne dane, ali i kao piće koje volimo popiti kad se nađemo s ekipom. Uz njega su se gledale najvažnije utakmice i slavili najsretniji trenuci.

Ipak, nema ništa bolje nego počastiti se pivom uz finu klopu s roštilja. Sjajno je što se roštilj i pivo savršeno dopunjuju, a u nastavku otkrijte koje pivo trebate birati uz određenu vrstu mesa, ali i kako ga tijekom ljetnih vrućina i roštiljanja možete brzo rashladiti.

Kako najbrže rashladiti pivo dok pripremate roštilj?

Često se nađemo u situaciji u kojoj se ekipa nenadano javi s prijedlogom za roštiljanje, a svi dobro znamo da to ne može proći bez hladnog piva. No što ako nije rashlađeno? U tim trenucima poslužite se trikom koji će vam pomoći spasiti situaciju i u najkraćemu mogućem roku sniziti temperaturu piva na idealnu. Sve što trebate učiniti je pribaviti ili napraviti velike količine leda, koje ćete staviti u veliku posudu. Zatim u posudu s ledom stavite boce piva koje treba rashladiti.

Trik je sljedeći: pomiješajte dvije litre vode i pola kile soli. Napravljenu smjesu dobro promiješajte pa prelijte preko leda i piva. Naime, sol omogućuje ledu da se brže topi, a kako bi to bilo moguće, led mora crpiti toplinu iz nekog izvora. U ovom slučaju to je vaše toplo pivo. Riječ je, naravno, o drugom zakonu termodinamike. A ako isprobate ovaj trik, vaše pivo bit će rashlađeno za svega par minuta i bit će spremno za konzumaciju.

Roštilj s ekipom i pivo savršen su par

Dolaskom lijepog i toplog vremena otvara se i sezona roštilja te svaki slobodan vikend gledamo da provedemo s ekipom uz sočno meso i dobru atmosferu. Na repertoaru se tijekom roštiljanja mogu pronaći razne vrste mesa, no i razne vrste piva. Tako se uz fine ćevapčiće i pljeskavice odlično sljubljuje Karlovačko Lager pivo, čija tradicija proizvodnje seže još u daleku 1854. godinu. Uz malo teže komade mesa, kao što su odresci i vratina, najbolje će pasati Karlovačko crno, za čiju se proizvodnju koriste čak tri vrste slada, a to su svijetli, prženi karamelni i prženi tamni ječmeni slad. Preporučljivo je točiti ga pod kutom od 135 stupnjeva s visine od 7 do 10 cm.

A uz hrskava pileća krilca najbolje ide Karlovačko Radler, pivo koje je napravljeno od 100% prirodnih sastojaka te ne sadrži umjetne boje, konzervanse niti sladila. Poznat je po osvježavajućem okusu, a kako bi se svi sastojci sljubili, prije konzumacije bocu treba okrenuti naopačke.