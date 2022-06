Vikendarenje u Varaždinu i okolici - uzbudljiv vikend u gradu festivala

U Varaždinu možete biti štogod poželite jer Varaždin je i kraljevski grad i grad kulture i grad za istraživanje i grad zdravlja i aktivnog života i grad zabave i festivala, ali i grad ljubavi.

Varaždin nudi doslovno sve - od kulture do avanture

Uređena i obnovljena povijesna gradska jezgra zavodljiva je kulisa za vikend prepun romantičnih ili obiteljskih šetnji prožetih kulturom, gastronomskim užicima, ali i istraživanjem jednako bogate varaždinske okolice.

Varaždin je privlačan u svakom godišnjem dobu, ali u kasno proljeće i ljeto, kao da rastvori svoja krila i zaživi punim plućima na nizu sjajnih ljetnih manifestacija što mu je i priskrbilo naziv „grad festivala“. Zaista, usred festivalske sezone teško je odabrati najbolji vikend za posjet Varaždinu, idealni su gotovo svi.

Bez obzira radi li se o posljednjem lipanjskom vikendu kada se održava „Festival varaždinskih dvorišta“, bilo kojem ljetnom vikendu prepunom koncerata, izložbi ili gastro manifestacija iz ponude „Ljeta u Varaždinu“ ili pak jednom od čak dva, programima prepuna festivalska vikenda slavnog Špancirfesta, ne možete pogriješiti.

Destinacija za one avanturističkog duha

No, Varaždin nije samo zabava i kultura. On je i avantura, a za to je zaslužna zelena, očuvana, čista i mirisna priroda rijeke Drave i njezinih gotovo netaknutih obala koji su joj i priskrbili epitet „Europske Amazone“. Samo nekoliko minuta od šarenih pročelja varaždinskih palača nalazi se prostrano zelenilo stvoreno međuigrom rijeke i šuma, koje možete istraživati pješice, biciklima, čamcima ili se upustiti u SUP avanturu skrivenim rukavcima misteriozne Drave.

Kad smo već kod okolice, varaždinska nimalo ne zaostaje za ponudom samog grada jer pitomi i dinamični krajolik u kojem se izmjenjuju zeleni brežuljci i šarena polja, a na njih gledaju povijesni gradići i niz dvoraca savršen je za cjelodnevno istraživanje i upoznavanje ne samo povijesne i kulturne baštine nego i autentičnih, zdravih i nevjerojatno ukusnih delicija koje nude obiteljska domaćinstva.

Vikendarenje u Varaždinu

Upravo ovakav spoj kulture i avanture, nudi „Vikendarenje“ u kojem možete osvojiti bogati vikend paket u Varaždinu i njegovoj okolici. Smještaj u hotelu u središtu Varaždina, posjet dvama moćnim dvorcima i njihovim zapanjujućim muzejima, gastronomski užici, ali i SUP avantura na Dravi, uz puno prilika i vremena za otkrivanje i ostalih tajni Varaždina, mogu biti vaši, ako nam nadahnuto objasnite zašto je vikend u Varaždinu savršen baš za Vas.

Nagradni vikend paket „Od kulture do avanture“, za četiri osobe, uključuje jedno noćenje s doručkom u novoobnovljenom varaždinskom hotelu Turist (****) koji odiše elegancijom i ugodom, opremljenom pravom spa oazom, a smještenim na samo nekoliko koraka od najužeg središta grada.

Hedonistički užici ne staju u wellnessu hotela, jer vas „Vikendarenje“ vodi i u nagrađivani varaždinski restoran „Bedem“ s pogledom na zidine Starog grada, koji s ponosom i pravom nosi preporuku uglednog Michelina, zahvaljujući svojem spoju tradicionalne varaždinske gastronomije s modernim kulinarskim pristupom.

Stari grad bit će jedan od dva dvorca koja ćete imati prilike istražiti jer nagrada uključuje ulaznice za Gradski muzej Varaždin te muzej Dvora Trakošćan, jedne od najspektakularnijih i najljepših utvrda u ovom dijelu Hrvatske.

Nakon fusion gastronomije „Bedema“, bilo bi šteta ne isprobati autohtonu domaću kuhinju varaždinskog kraja, a za to će se pobrinuti OPG „Grešna pilnica“ u rustikalnom okruženju mjesta Klenovnik u okolici Varaždina, u kojoj možete predahnuti na putu za ili iz Trakošćana.

Nakon kulture i gastronomije, doći će i red za avanturu, a nju donosi agencija „More adventure“ koja Vas vodi na SUP doživljaj po skrivenim rukavcima divljeg zelenila rijeke Drave u neposrednoj okolici Varaždina.