Više od 2,4 milijuna ljudi prati sadržaj 24sata svakog mjeseca

24sata je i u prvim mjesecima 2026. godine potvrdio svoju poziciju najpraćenijeg medijskog brenda u Hrvatskoj. Kroz portal, društvene mreže, videosadržaj i tiskano izdanje, sadržaj 24sata svakog mjeseca doseže više od 2,4 milijuna građana Hrvatske. Drugim riječima, gotovo devet od deset hrvatskih korisnika interneta svakog mjeseca dolazi u kontakt sa sadržajem 24sata. Kada se uključe i čitatelji tiskanog izdanja, 24sata doseže više od tri četvrtine svih punoljetnih građana Hrvatske.

Portal 24sata.hr svakog mjeseca posjeti više od 1,3 milijuna ljudi, a interes publike za sadržaj nastavlja rasti. Tijekom prvog kvartala ove godine zabilježeno je više od 170 milijuna pregledanih stranica mjesečno, dok je ukupna konzumacija sadržaja porasla za čak 56 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Veliku ulogu u tome imaju i društvene mreže te videosadržaj. Na Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTubeu i portalu 24sata sadržaji iz 24sata ekosustava ostvaruju više od 490 milijuna pregleda mjesečno.Najveći dio tog rezultata ostvaruje upravo brend 24sata, čiji videosadržaji i objave dosežu oko 435 milijuna pregleda mjesečno. Uz 24sata, milijunsku publiku svakodnevno okupljaju i drugi brendovi unutar grupacije; miss7, JoomBoos i Express.

Da publika sadržaj ne samo prati nego se s njim i aktivno povezuje, potvrđuje gotovo tri milijuna reakcija, komentara i drugih interakcija koje sadržaj 24sata ostvaruje svakog mjeseca na društvenim mrežama.

Snažnu poziciju 24sata zadržava i u tiskanom izdanju. Dnevne novine 24sata u prvom kvartalu 2026. godine dosezale su više od 320 tisuća čitatelja mjesečno, čime su zadržale status najčitanijeg i najprodavanijeg dnevnog lista u Hrvatskoj.

Rezultati pokazuju kako se navike publike mijenjaju, ali potreba za kvalitetnim, brzim i relevantnim informacijama ostaje ista. Bilo da nas čitate uz jutarnju kavu, pratite na mobitelu tijekom dana ili gledate naše videosadržaje na društvenim mrežama, hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete.

- Ove sjajne brojke pokazuju kako je 24sata najutjecajniji medijski brend u Hrvatskoj s najčitanijim i najtiražnijim novinama, fantastičnim portalima, dominantnom video produkcijom, najbrojnijim fanovima na društvenim mrežama i nizom uspješnih nišnih i posebnih projekata. Istaknuo bih i prestižne nagrade struke koje su naši novinari nedavno dobili za svoje autorske i istraživačke radove, što je temelj novinarstva na kojem 24sata gradi svoje uspjehe - rekao je Ivan Buča, glavni urednik 24sata.

- U vremenu beskonačnog scrollanja i kratke pažnje, publika se ne osvaja slučajno. Ove brojke potvrđuju našu sposobnost da partnerima osiguramo stvaran doseg, vidljivost i kontinuirani kontakt s publikom kroz sve platforme. Posebno nam je važno što uz velike brojke gradimo dugoročne odnose s brendovima kroz relevantan sadržaj, kvalitetne projekte i suradnje koje donose konkretne rezultate - poručila je Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata.