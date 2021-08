Godina iza nas ostavila je velike posljedice na klubove i njihove vjerne navijače. Zbog epidemiološke situacije navijači su morali pratiti utakmice svojih miljenika iz vlastitog doma. No ovih dana sve su oči uprte u Dinamovu igru u kvalifikacijama za grupnu fazu Lige prvaka, u kojoj će određeni broj navijača moći dati podršku 11-orici na terenu.

- Ništa se ne može mjeriti s gledanjem utakmica na svom stadionu – rekao nam je Dominik Bartolac, strastveni navijač Dinama. Njemu je ljubav prema klubu usadila obitelj, a majka i djed strastveni su navijači.

- Djed me prvi put odveo na stadion na utakmicu protiv Rijeke kad se Luka Modrić opraštao od svog Maksimira i kad smo slavili novu titulu. Kad sam prvi put zakoračio na stadion i ugledao teren, stadion je postao moj drugi dom. Nakon stalnog praćenja utakmica ispred televizora tad sam uživo mogao vidjeti svoje omiljene igrače i čuti gromoglasno navijanje navijača. Tad sam znao da će odlazak na utakmice postati moja rutina iako živim 60 km dalje od Zagreba - prisjeća se Dominik.

Ljubav koja nadilazi sve granice

S njim se slaže i Zvonko Mišković, Zagrepčanin koji također od svojih najranijih dana gaji ljubav prema "modrima".

- Odjenuti dres Dinama i krenuti na stadion neopisivo je dobar osjećaj. Dinamo je način života, Dinamo je doručak, ručak i večera - govori nam Zvonko.

Sjeća se kako su se ljudi okupljali pred malim ekranima, pratili utakmice Dinama i navijali.

- Meni je to bilo nestvarno. Činilo se kao neki film. Pitao sam se hoću li ikad uživo vidjeti sve te igrače, stadion, tribine... A onda se dogodilo i to da sam prvi put išao na stadion pogledati utakmicu, svjedočiti i gledati uživo ono o čemu sam sanjao i čemu sam se divio preko malih ekrana. I dan danas, svaki put kada dolazim Budakovom ulicom pa podno tribine, obuzima me nekakva pozitivna trema, osjećaj znatiželje, ushićenja, pozitivne energije – rekao je Mišković.

Nije strano da ljubav prema klubu nekad nadilazi granice kojih nismo niti svjesni. Tako oni najstrastveniji navijači život u potpunosti prilagode klubu i njegovim utakmicama.

Za Dinamo je, prisjeća se Zvonko, učinio mnogo toga zbog čega su mu se drugi čudili. Napuštao je godišnji odmor koji je provodio s članovima najuže obitelji na jugu Hrvatske i dolazio na samo jednu utakmicu te se potom vraćao na more.

- Nedavno sam na jednom vjenčanju uzeo mikrofon i zapjevao omiljenu himnu Dinamo ja volim. U trenu su i ostali gosti podržali moj nastup - prepričava nam uz smijeh Mišković dodajući da je organizirao i posjet igrača jednoj osnovnoj školi u okolici Zagreba, pisao je o Dinamu u lokalnome mjesečniku, organizirao posjete navijača, s prijateljima s tribina maksimirskog stadiona osnovao je i veteranski nogometni klub, u kojem su igrali isključivo članovi, povjerenici i neki bivši igrači Dinama. No ipak, na kraju dana uvijek gorljivo brani boje Dinama raspravljajući o igri, igračima i rezultatima.

Beskrajno ponosni na svoj klub

Ivana Bračun (18) iz Slatine od prve godine života imala je člansku iskaznicu Dinama. Na prvu utakmicu odveo ju je otac kad je navršila četiri godine i od tada je strastvena navijačica.

- U mojoj obitelji svi navijaju za Dinamo, pa je nemoguće ne navijati za njega. Izostajanje s nastave zbog utakmica baš i nije za pohvalu, ali morala sam pratiti Dinamo na njegovim europskim utakmicama. Sreća moja je da je razrednica bila profesorica tjelesne i zdravstvene kulture, pa je shvaćala što ljubav prema klubu i sportu meni znači - objasnila nam je Ivana dodajući kako je ipak dres omiljenoga kluba glavni rekvizit svakog navijača.

- Dres je nešto što nosim kako bih pokazala koliko sam ponosna na svoj klub, neovisno o tome pobjeđuje li ili gubi. Najdraži dres i najdraža uspomena mi je dres koji mi je dao Dominik Livaković, moj najdraži prvotimac Dinama, nakon utakmice protiv Osijeka – otkrila je Ivana.

Da je svaki rekvizit kluba iznimno važan, potvrđuje i Dominik.

- Kad god ugledam Dinamov grb, bude se emocije i sjećanja. Sjećanja na neke teške utakmice, nesretna ispadanja iz europskih natjecanja, ali najvećim dijelom sjećanja na nevjerojatan broj titula, povijesnih europskih utakmica, huk s tribina, slavlja, euforiju i ponos. Dinamo nije samo nogometni klub, Dinamo je svetinja i način života – ponosno ističe Dominik.

