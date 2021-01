Različitim izrazima lica, dajemo do znanja kako se osjećamo. Poput jasno vidljivih pokazatelja koji u datom trenutku ukazuju na stanje u kojem se nalazimo. Upravo je ljudski osmijeh jedan od najvećih znakova samopouzdanja i neopterećenosti, ali samo kada smo njime zadovoljni. On može biti i ono potpuno suprotno, može izazivati sram, nelagodu, često prekrivanje rukom i slično. Kada brinemo o vlastitom osmijehu, tada ne postoji strah, samo osjećaj sigurnosti i samouvjerenosti u svim mogućim situacijama. Njime otvaramo razna vrata, sklapamo poslovne suradnje, nekome koga uopće i ne poznajemo, uljepšamo dan. Redovitim odlascima kod stomatologa, brinemo o vlastitom osmijehu, pozitivnom „oružju“, koje produljuje život, kako mnogi tvrde. Smijeh je lijek, a prekrasan i prije svega zdrav osmijeh nam nitko ne može oduzeti, a s njime i samopouzdanje, koje s njegovanim osmijehom - ne izostaje. Važnost lijepih i zdravih zubiju, krije se u svim životnim situacijama, a svjesnost o njihovoj moći – otvara velike mogućnosti. Prvenstveno one osobne jer ulijeva onaj „dobar osjećaj“, a kada smo ponaosob zadovoljni, tada i drugi oko nas mogu uživati jer je osmijeh zarazan, naravno - pozitivno zarazan.

Poliklinika TIM DENT Miličić, mjesto je na kojem je zdravlje usne šupljine na prvom mjestu, a čarobnjaci su kada je riječ o savršenom osmijehu jer korištenjem napredne tehnologije, zaista čine nezamislivo i ostvaruju želje svojim pacijentima. Stručnjaci su u mnogim stomatološkim područjima, osobito kada je riječ o ljuskicama. Kako bi postigli biserno bijele, pravilne i zdrave zube u kratkom vremenu zna tim iskusnih stručnjaka iz poliklinike TIM DENT Miličić. Keramičke ljuskice su upravo najlakši način postizanja vrhunske dentalne estetike.

U Poliklinici TIM DENT Miličić moguće je unaprijed vidjeti konačni rezultat odabranih ljuskica i sve to bez brušenja zuba i prije same odluke, želite li početi s terapijom ili ne.

„Pacijenti su oduševljeni stomatološkom simulacijom koju nudimo. Svi smo različiti i mislim da je iznimno važno pacijentu prikazati kako bi izgledao s novim osmijehom. Prije svega, čovjek je vizualno biće, a kod nas u poliklinici u doslovno 5 minuta možete vidjeti kako bi Vam stajao Vaš novi osmijeh i odobriti ga ili ne“ – dodala je dr. med. dent. Tamara Žaja Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike.

ŠTO SU KERAMIČKE LJUSKICE?

Keramičke ljuskice stomatološki su nadomjestak, koji se postavlja na prednju površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi i prilagoditi izgled osmijeha svojem licu. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega tri posjete liječniku dentalne medicine. Ako brinete o brušenju zuba kao kod postavljanja krunice, za to nema straha kada su ljuskice u pitanju. Za njihovo postavljanje potrebno je odstraniti do 0,5 mm zubne cakline, što znači da prirodna struktura zuba ostaje skoro netaknuta. Također vas ne mora mučiti ni briga da će konačni dojam biti umjetan ili ‘plastičan’. Staklo-keramička ljuskica je svjetlopropusna, što znači da zubu daje sjaj isti kao kada svjetlo prođe kroz prirodnu caklinu i odbije se od unutarnje strukture zuba. Ljuskice se prilagođavaju vašem tenu, obliku lica i osmijehu.

Kako bi osigurali sve etape novog osmijeha pod jednim krovom, ova stomatološka poliklinika ima vlastiti, najmoderniji digitalni stomatološki laboratorij. Samo kvalitetna suradnja koja znači brzu i efikasnu komunikaciju između ordinacije i dentalnog laboratorija može dati odličan rezultat. Kada je zdravlje usne šupljine u pitanju, ne dvoumite se vezano uz odlazak stomatologu, a ukoliko želite zablistati i zračiti samopouzdanjem, stručnu pomoć i savjet potražite u poliklinici TIM DENT Miličić jer uz tim stručnjaka koji će vas dočekati u prekrasnom i ugodnom ambijentu, definitivno ste u sigurnim rukama.

Slogan 'Vaš osmijeh. Naša strast.' idealno opisuje filozofiju ove stomatološke poliklinike. Adresa je Ogrizovićeva 30, Zagreb, a više informacija dostupno je na internetskoj stranici poliklinike klikom OVDJE, a prvi specijalistički pregled je besplatan. Naručiti se možete na email info@timdent.hr ili na broj telefona 01/3822 937

Pratite TIM DENT Miličić na društvenim mrežama:

Facebook: www.facebook.com/timdentmilicic

Instagram: www.instagram.com/timdent_milicic