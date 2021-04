Uz Petru i Luciana, na ovoj su online parlaonici u prostorijama ZŠEM-a na novom, modernom kampusu na Borongaju gdje su nedavno doselili, sudjelovali i moderatorica Nikol Šćrbec, koja je vodila razgovor te još dvoje studenata ZŠEM-a, Nikolina i Lovro. Glavno pitanje koje su postavili i jedni drugima međusobno, ali i svima koji su uživo pratili parlaonicu na Facebook stranici JoomBoosa, bilo je: "Zašto (ne) studiraš?" Razgovarali su ponajviše o tome što se sve može i koje su sve poslovne mogućnosti otvorene nakon studija ekonomije, koji je jedan od smjerova na ZŠEM-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na prvo pitanje o tome koliko je fakultetsko obrazovanje danas važno u poslovnom segmentu prvi su odgovarali JoomBoosovi influenceri Luciano i Petra, koji su vlastitim primjerom pokazali kako se vlastita strast i ono što je nekada bilo hobi može pretvoriti u pravi biznis. "Smatram da je fakultet uvijek važan, ali isto tako je uvijek važno znati u kojem se smjeru želite razvijati u životu, što vas stvarno zanima i čime se, na kraju dana, želite baviti", rekao je Luciano.

Studenti ZŠEM-a, Petrini kolege s fakulteta, Nikolina i Lovro, dali su svoje mišljenje o ovoj temi, kao studenti četvrte godine ekonomije i već vrlo iskusni u studentskom životu. "Ja smatram da je diploma kod nas i dalje nešto što društvo zahtjeva", zaključila je Nikolina. O svom iskustvu studiranja na ZŠEM-u govorila je zatim i Petra.

"Kad sam birala koji ću fakultet upisati, gledala sam da to bude studij koji je najviše srodan onome čime se ja bavim. Također, to je trebalo biti nešto što će mi pomoći da još bolje i pametnije u budućnosti gradim karijeru koju imam. Gledala sam u budućnost i razmišljala o tome što želim raditi i gdje želim biti kroz pet ili deset godina i smatram da na ZŠEM-u mogu dobiti znanje i obrazovanje koje će mi pomoći da svoj posao gradim još bolje i snažnije", objasnila je Petra, koja je trenutno na prvoj godini ZŠEM-a.

Iskustva studenata ZŠEM-a

"Kad vam netko kaže ekonomija, svi odmah pomisle na nešto ozbiljno, dosadno, uštogljeno. To su samo brojke, radit ćeš u banci... Ali kad sam došla na ZŠEM moram reći da sam se preporodila, nakon studija klasične ekonomije. Na ZŠEM-u me dočekalo to da u svakom trenutku mogu biti kreativna i ne zatvarati se u kutije. Recimo, predavanja su ovdje mnogo drugačija nego što smo navikli na većini fakulteta. Ovdje se svako gradivo uči na konkretnim primjerima i nečemu što je aktualno, a ne uči se samo da bi se naučilo i išlo dalje", govori Nikolina, koja je pri kraju svog studija na ZŠEM-u, a trenutno se bavi digitalnim dizajnom i fotografijom.

"Ja sam već na kraju srednje škole znao da me zanima ekonomija, a oduvijek sam znao i da želim studirati i na engleskom jeziku. ZŠEM mi je pružio tu mogućnost. Važno mi je bilo iskoristiti i mogućnost internacionalne razmjene, što je također jedna od pogodnosti na ovom fakultetu, a ja sam svoju razmjenu, na sreću, odradio prije cijele ove korona situacije", objasnio je Lovro.

Petra: 'Na ZŠEM-u učim kako još bolje usmjeriti svoju karijeru'

JoomBoosovka Petra oduševljena je što na ZŠEM-u dobiva sve ono teorijsko znanje koje joj je možda dosada nedostajalo. "Ja se YouTubeom i cijelim ovim poslom bavim sad već skoro sedam godina. Ja sam zapravo krenula od prakse, a sada na ZŠEM-u kroz studij dobivam i sve potrebno teorijsko znanje kako bi tu svoju karijeru savršeno zaokružila", ispričala je Petra.

Ako i vi želite drugačiji, inovativniji i moderniji pristup studiraju koji vas tjera da budete svoji i iskoristite svoje talente na najbolji mogući način u svojoj budućoj karijeri, možda biste trebali razmisliti o studiranju na ZŠEM-u! Prijemni ispiti na ZŠEM-u kreću od 17. travnja, a sve informacije o studiranju na ZŠEM-u možete pronaći i na njihovoj službenoj web stranici.