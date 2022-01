Život u centru grada ima mnoge prednosti. No dok većinu nas privlače užurbanost i količina sadržaja koje centar nudi, mnogi će se moji sugrađani vjerojatno složiti s tim da život u staroj gradskoj jezgri ima i nedostataka. Osobito ako, poput mene, živite u unajmljenoj starogradnji, kaže nam Rujana.

Koliko god ti stari građanski stanovi sa svojim visokim stropovima i prostranim sobama imali šarma, većina njih u zidovima krije i neke mračne tajne. Ne mislimo pritom na protagoniste kultnih horor filmova nego na mnogo opipljiviji problem - vlagu.

Opasni nepozvani gosti

Premda crne mrlje na zidovima ili onaj prepoznatljivi miris starine koji obično prati vlagu nisu beznačajan faktor, oni predstavljaju velik zdravstveni problem, ponajprije zato što vlagu u stopu slijede i gljivice, najčešći nepozvani gosti iz obitelji plijesni koji borave u našim domovima. Gljivice, ako to niste znali, preferiraju ona mjesta u našim stanovima na kojima se sakuplja vlaga – podrume, prostore oko prozora, stropove, a najmilije su im kupaonice i kuhinje.

- Kao što sam već rekla, na stranu to što ih je grozno vidjeti na zidovima, mnogo je ozbiljniji problem što je plijesan izvor iritansa i alergena koje često čak niti ne vidimo, ali ih udišemo, što može dovesti do zdravstvenih poteškoća u našem respiratornom sustavu. Uočite li simptome kao što su nadraženost očiju, nosa ili grla, možda imate problem s vlagom, a da toga niste ni svjesni - dodaje naša sugovornica.

No to je tek početak potencijalno dugotrajne borbe s vašim zdravljem, koja može dovesti do dugotrajnoga kašlja, teškog disanja, kratkoće daha te različitih alergijskih reakcija. A imate li djecu, zanimat će vas i vijest da znanstvenici upozoravaju na to kako su djeca koja žive u vlažnim domovima mnogo izloženija opasnosti da razviju astmu i nosne alergije.

Vlage nisu pošteđeni ni novi stanovi

Nažalost, vlage nisu pošteđeni čak niti novi stanovi budući da vlagu proizvodimo i mi, i to disanjem, znojenjem, zalijevanjem biljaka, ali i suživotom s kućnim ljubimcima. Osim toga, velik izvor vlage u kući, koja pogoduje razvoju plijesni i ostalih za zdravlje opasnih gljivica, predstavlja kondenzacija koja nastaje kuhanjem, uživanjem u vrućim kupkama i tuširanju, ali i sušenjem rublja, pa čak i posuđa ako u kuhinji držite perilicu posuđa.

Situacije koje nam je Rujana upravo opisala spadaju među prve po kojima ćete uočiti prisutnost vlage u svom stanu. Reagirate li pravodobno, izbjeći ćete nastajanje onih neprivlačnih crnih mrlja na svojim zidovima. I upravo je zato važno naoružati se pouzdanim saveznikom – dobrim odvlaživačem prostora.

Optimalno rješenje u borbi protiv vlage

- U mom slučaju to je Theo, uređaj provjerene kvalitete uglednog švicarskog proizvođača Stadler Form - istaknula je naša sugovornica.

Stadler Form švicarska je tvrtka specijalizirana za razvoj, proizvodnju i prodaju kućanskih uređaja s naglaskom na poboljšanje kvalitete unutarnjeg zraka. Proizvode Stadler Form karakterizira izuzetan dizajn povezan s vrhunskom kvalitetom i inovativnom tehnologijom. Ovim je uređajem nevjerojatno jednostavno rukovati, a njegova jednostavna elegancija u kombinaciji s vrhunskim performansama čini ovaj mali odvlaživač jedinstvenim na tržištu.

Zahvaljujući ugrađenom higrostatu – alatu za mjerenje vlage u prostoriji, jednostavno ga možete podesiti na željenu razinu vlage. Stručnjaci optimalnu razinu vlage smještaju u područje između 40 i 60%. A želite li da vaš Theo bude aktivan nekoliko sati bez prekida, s ovim izborom ni tu nećete pogriješiti budući da pomoću praktičnog timera svoj uređaj možete namjestiti na rad u trajanju i do 7 sati. I ne brinite, Theo se automatski isključuje sam u slučaju da završi smjenu koju ste mu predodredili ili kad napuni svoj spremnik za vodu.

Osim toga, zahvaljujući kompaktnosti, uz to što je maksimalno funkcionalan, ovaj je uređaj krajnje praktičan te ćete ga vrlo lako seliti po stanu kako bi radio ondje gdje je to u tom trenutku najpotrebnije.

- Osobno, recimo, Theo tijekom dana najčešće koristim u kuhinji, dok kuham, a noću ga obavezno selim u spavaću sobu kako bi iz zraka isisao nepotrebnu vlagu. Zato vam iz osobnog iskustva mogu potvrditi da je njegov rad toliko nečujan da ga ne zamjećujem čak ni dok spavam - kaže Rujana.

Osim Thea, u Stadler Formovoj ponudi možete pronaći model Albert. Riječ je o vrhunskom višestruko nagrađivanom uređaju koji se ističe energetskom učinkovitošću te osigurava odvlaživanje velikih prostorija.

