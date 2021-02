Želite i svojom odjećom pokazati da ste cool, otkačeni, moderni i duhoviti? Nikakav problem. Znamo super adresu koja će odsad biti vaše stalno odredište jer najbolji sportski asortiman pronaći ćete baš ondje. The Athlete’s Foot više je od puke prodavaonice. To je street style odredište duboko ukorijenjeno u sportu. TAF potiče kupce na kršenje pravila i istraživanje nepoznatog. A rezultat svega je vrhunski stil.

A to je i cilj ako želite biti primijećeni, ali i potpuno drugačiji o drugih. Veliki izbor odjeće i obuće poznatih marki svakom kupcu nudi priliku da svoju životnu filozofiju ispriča kroz vlastiti stil odijevanja. A upravo su takvi i prodajni prostori - odaju dojam buntovništva i slobode. U Hrvatskoj je osam prodajnih mjesta, no i ako ne stanujete u blizini njih, ni to nije problem. Web shop im je super i u njemu ćete pronaći sve za muškarce, žene i djecu, kao i u dućanima. TAF prodavaonice odražavaju ritam i puls užurbanoga gradskog života i svega što on podrazumijeva. Baština mu je ukorijenjena duboko u američkoj sneaker kulturi.



Osnivači, Robert i David Lando, otvorili su prvu TAF prodavaonicu 1971. godine u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Ove godine slave pola stoljeća postojanja. Još od osnutka The Athlete’s Foot bio je simbol odvažnosti. Bila je to prva "athletic specialty" prodavaonica. Danas TAF ima više od 560 prodajnih mjesta u više od 30 zemalja diljem svijeta.

U TAF-u se njeguje aktivan stil života. Birajte najbolje za sebe i svoju obitelji, za male i velike članove.

WELCOME TO THE NEW WORLD!

#daretoplay

Vrijeme je da i vi prodrmate street style svijet! We dare to play.