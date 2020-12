Iako su ovi blagdani potpuno drugačiji zbog svega što se događa s koronavirusom, to ne znači da sebi i svojoj obitelji ne možete priuštiti neke gušte. Za to se pobrinuo zagrebački hotel Puntijar, koji je u svoju ponudu uveo specijalne aranžmane koji će vrijediti sve do kraja zime.

Hotel Puntijar, vrhunski boutique hotel-muzej s 4 zvjezdice, smješten u Gračanima, elitnom dijelu grada Zagreba, a opet u neposrednoj blizini samog centra grada (5 minuta vožnje), nastavak je obiteljske ugostiteljske tradicije duge 180 godina. Namijenjen svakom ljubitelju bezvremenskog ambijenta i tradicije, hotel nudi 35 unikatno uređenih soba, od čega dva junior apartmana. Pomno odabrani i restaurirani antikni namještaj čini kompletan interijer originalnim.

Zidovi hotela ukrašeni su s više od 700 slika, fotografija i originalnih novinskih članaka koji svakoga gosta uvode u povijesnu priču o Zagrebu i Hrvatskoj.



Kako bi nam ipak zima ostala u nezaboravnom sjećanju, hotel Puntijar poziva na odmor iz snova. Cijene su iznimno povoljne: noćenje s bogatim doručkom i večerom u tri slijeda pripremljenom prema receptima starih hrvatskih kuharica za dvije osobe stoji 560 kn, a za tri 790 kn. Dva noćenja/tri dana s doručkom i dvije večere za dvoje stoje 1090 kn a za troje 1320 kuna.

Za vegane i vegetarijance pripremljena je posebna gastronomska ponuda prema vegetarijanskoj kuharici tiskanoj u Zagrebu 1936. godine. U cijenu je uključeno piće dobrodošlice.

Ponuda također uključuje razgledavanje muzeja gastronomije s najvećom zbirkom kuharskih knjiga u Europi, više od 3000 naslova, kao i više od 1000 turističkih vodiča te najmanjom kuharicom na svijetu, ali i razgledavanje zbirke 300 jelovnika starih hotela Zagreba i Hrvatske. Gosti mogu razgledati i vinoteku uz mogućnost organizacije degustacije vina. Osim toga, mogu uživati uz pucketanje vatre iz stoljetnih peći na terasi-parku hotela i restorana.

U dodatni program uključeni su odlazak na Sljeme autobusom, šetnja parkom prirode Medvednica, mogućnost pripreme putnog pinkleca za okrepu (pinklec za 2 osobe: 220 kn uključuje nareske, Cezar salatu, štrudlu, termos bocu kuhanog vina ili čaja).

Hotel se najstrože pridržava epidemioloških mjera, sve prostorije dodatno se dezinficiraju ozonom, a svi upiti mogu se poslati na rezervacije@hotelpuntijar.com.

Temeljna ideja hotela je očuvati i prenositi "zagrebački štih" na svoje goste, ali i buduće naraštaje. U tome itekako uspijeva.

Stotinu osamdeset dvije godine u obitelji Puntijar prenosi se pravilo da, kako u svim vrhunskim restoranima tako i kod nas, kucaju dva srca; jedno u kuhinji a drugo u podrumu. Na stolovima Starog Puntijara goste očekuju birani specijaliteti, spravljani prema receptima starih kuharskih knjiga, iz najveće privatne zbirke kuharica u Europi s više od 3000 naslova pohranjenih u muzeju gastronomije Sveti Vid u sklopu kompleksa Kuće Puntijar.

Vina su im osobit ponos te čine široku paletu s više od 100 etiketa. Poseban doživljaj je otvaranje pjenušca sabljom u vlastitom podrumu, gdje u miru odležavaju najbolja godišta pojedinih vina.

Gračanska obitelj Puntijar, čije se prezime prvi put u starim listinama spominje još u 16. stoljeću (1581. godine Lovro Puntijar), jedna je od rijetkih koje se mogu pohvaliti tako dugom obiteljskom tradicijom. Stare obiteljske recepte iskušavala je i dorađivala svaka generacija, vina su se pomno odabirala i čuvala. Pazilo se uvijek na svaki detalj. Zato danas, kad sjedite u restoranu Stari Puntijar, budite sigurni da se o vašoj ugodi, vašem jelu i pilu brine šest generacija obitelji Puntijar.