Postblagdansko raspoloženje u prvom mjesecu nove godine nerijetko je popraćeno shopping groznicom, što ne iznenađuje previše s obzirom na činjenicu da u ovom periodu nailazimo na brojne popuste. Čini se da pravi zimski dani tek dolaze, a niske temperature potiču nas da zavirimo u aktualnu ponudu omiljenih fashion i lifestyle brendova i pronađemo neke nove odjevne komade uz koje će zaživiti izreka ''New year, new me'' i uz koje ćemo ove zime mamiti poglede.

Ovog četvrtka, 14.01., Designer Outlet Croatia ponovno će oduševiti svoje posjetitelje jer za siječanjski Mrak četvrtak priprema dodatne neodoljive popuste do čak 40% na već snižene outlet cijene. Hugo Boss, Heraldi, Adidas, Replay, Guess, XYZ, Armani Exchange i Gant samo su neki od brendova koji su za početak godine pripremili neodoljive popuste koji vas očekuju u četvrtak u zimskoj idili modnog gradića na otvorenom.

Savršena destinacija za najbolji zimski shopping na otvorenom samo je 20 minuta udaljena od centra Zagreba, a sve Mrak četvrtak ponude provjerite i na https://www.designeroutletcroatia.com.