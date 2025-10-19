Uz dobru atmosferu, brze reflekse i mnogo smijeha, sudionici FINQuiza testirali su svoje znanje iz financija i mirovinskog sustava, ali i pokazali koliko znaju o sportu, povijesti te svakodnevnim životnim temama
Znanje, zabava i financije: FINQuiz by Joško Lokas okupio kvizaše u Zagrebu
Nema tu glume, nema prostora za varanje; ili znaš ili ne znaš. Iza kulisa kviza krije se cijeli mali svijet - prava znanstvena disciplina koja zahtijeva timsku sinergiju, preciznost i kreativnost, rekao nam je jednom prilikom Joško Lokas, poznati voditelj TV kvizova.
A upravo smo se u to mogli uvjeriti 8. listopada 2025. u zagrebačkom The Movie Pubu, gdje je bio live pub kviz FINQuiz by Joško Lokas, u organizaciji UMFO-a (Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava).
Sedamnaest timova i sedamdesetak kvizaša testiralo je svoje znanje, brzinu i logičko razmišljanje, uz obilje zabave i dobru atmosferu. Tijekom dva dinamična sata, s kratkim pauzama, odgovarali su na pitanja o financijama i mirovinskom sustavu, ali i o sportu, povijesti te općem znanju - tzv. životnim pitanjima.
- Dojam je više nego odličan - rekla nam je Patricija (38) i dodala:
- Pitanja su bila vrlo zanimljiva i izazovna. U nekim trenucima sami smo sebe iznenadili odgovorima koje smo izvukli iz najskrivenijih kutaka mozga. Joško nas je odlično vodio i u 'teškim' trenucima davao je suptilne smjernice koje su pomogle pri pronalaženju odgovora.
Da je atmosfera bila više nego uzbudljiva, potvrdili su i ostali sudionici, no nagrade su bile rezervirane samo za četiri tima.
Pobjedu je odnio tim "Frenk, si nutra?", u sastavu Ivan, Anamarija, Davor i Darko. Ova uigrana ekipa kombinirala je znanja ekonomista i novinara, što se pokazalo kao dobitna kombinacija. "Bankari" su se pobrinuli za točne odgovore na pitanja o inflaciji, kamatama, mirovinskoj štednji i vrijednosnim papirima, a novinari su dominirali u "općoj kulturi" - znajući, između ostalog, koja je zemlja najveći proizvođač dijamanata, tko je prvi milijarder među sportašima te koji je najposjećeniji muzej na svijetu.
- Bilo je super, odlična ideja, dobra organizacija, lijepe nagrade, besplatna cuga, a nešto smo i naučili - kroz smijeh nam je rekla Anamarija.
Nadaju se da će ovakvih kvizova biti još jer, osim što su zabavni, mogu podignuti razinu financijske pismenosti.
Drugoplasirani tim, "Fintech Food", osvojio je večeru za cijeli tim u restoranu Batak, prikupivši 60,5 bodova - samo 2,5 manje od pobjednika. Treće mjesto pripalo je timu "Prijelazno razdoblje" sa 60 bodova, a nagrađeni su s čak šest boca pjenušca Lectus brut. Posebno veselje izazvala je nagrada za predzadnji tim, "Sinkopa", koji je kući ponio paket craft piva Pivovare Medvedgrad - dokaz da se isplati sudjelovati, bez obzira na rezultat!
Pobjednici su uz gromoglasan pljesak osvojili i ulaznice za predavanje svjetski poznatog povjesničara i filozofa Yuvala Noaha Hararija, koje će biti u Lisinskom 23. listopada.
- Prepoznao sam koliko je važna sigurnost u mirovini, a koliko se o tome malo i nerazumljivo govori. Ako kroz svoj posao mogu pomoći ljudima da lakše shvate kako donositi financijske odluke, onda je to vrijedno svakog angažmana - rekao je Joško Lokas komentirajući suradnju s UMFO-om.
I bez sumnje - napravio je korak u pravom smjeru.
Važno je istaknuti da su pitanja za kviz nastala u suradnji s prof. dr. sc. Dajanom Barbić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, autoricom udžbenika o financijskoj pismenosti.