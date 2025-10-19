Znanje, zabava i financije: FINQuiz by Joško Lokas okupio kvizaše u Zagrebu

Nema tu glume, nema prostora za varanje; ili znaš ili ne znaš. Iza kulisa kviza krije se cijeli mali svijet - prava znanstvena disciplina koja zahtijeva timsku sinergiju, preciznost i kreativnost, rekao nam je jednom prilikom Joško Lokas, poznati voditelj TV kvizova.

A upravo smo se u to mogli uvjeriti 8. listopada 2025. u zagrebačkom The Movie Pubu, gdje je bio live pub kviz FINQuiz by Joško Lokas, u organizaciji UMFO-a (Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava).

Sedamnaest timova i sedamdesetak kvizaša testiralo je svoje znanje, brzinu i logičko razmišljanje, uz obilje zabave i dobru atmosferu. Tijekom dva dinamična sata, s kratkim pauzama, odgovarali su na pitanja o financijama i mirovinskom sustavu, ali i o sportu, povijesti te općem znanju - tzv. životnim pitanjima.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dojam je više nego odličan - rekla nam je Patricija (38) i dodala:

- Pitanja su bila vrlo zanimljiva i izazovna. U nekim trenucima sami smo sebe iznenadili odgovorima koje smo izvukli iz najskrivenijih kutaka mozga. Joško nas je odlično vodio i u 'teškim' trenucima davao je suptilne smjernice koje su pomogle pri pronalaženju odgovora.

Da je atmosfera bila više nego uzbudljiva, potvrdili su i ostali sudionici, no nagrade su bile rezervirane samo za četiri tima.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pobjedu je odnio tim "Frenk, si nutra?", u sastavu Ivan, Anamarija, Davor i Darko. Ova uigrana ekipa kombinirala je znanja ekonomista i novinara, što se pokazalo kao dobitna kombinacija. "Bankari" su se pobrinuli za točne odgovore na pitanja o inflaciji, kamatama, mirovinskoj štednji i vrijednosnim papirima, a novinari su dominirali u "općoj kulturi" - znajući, između ostalog, koja je zemlja najveći proizvođač dijamanata, tko je prvi milijarder među sportašima te koji je najposjećeniji muzej na svijetu.

- Bilo je super, odlična ideja, dobra organizacija, lijepe nagrade, besplatna cuga, a nešto smo i naučili - kroz smijeh nam je rekla Anamarija.

Nadaju se da će ovakvih kvizova biti još jer, osim što su zabavni, mogu podignuti razinu financijske pismenosti.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Drugoplasirani tim, "Fintech Food", osvojio je večeru za cijeli tim u restoranu Batak, prikupivši 60,5 bodova - samo 2,5 manje od pobjednika. Treće mjesto pripalo je timu "Prijelazno razdoblje" sa 60 bodova, a nagrađeni su s čak šest boca pjenušca Lectus brut. Posebno veselje izazvala je nagrada za predzadnji tim, "Sinkopa", koji je kući ponio paket craft piva Pivovare Medvedgrad - dokaz da se isplati sudjelovati, bez obzira na rezultat!

Pobjednici su uz gromoglasan pljesak osvojili i ulaznice za predavanje svjetski poznatog povjesničara i filozofa Yuvala Noaha Hararija, koje će biti u Lisinskom 23. listopada.

- Prepoznao sam koliko je važna sigurnost u mirovini, a koliko se o tome malo i nerazumljivo govori. Ako kroz svoj posao mogu pomoći ljudima da lakše shvate kako donositi financijske odluke, onda je to vrijedno svakog angažmana - rekao je Joško Lokas komentirajući suradnju s UMFO-om.

I bez sumnje - napravio je korak u pravom smjeru.

Važno je istaknuti da su pitanja za kviz nastala u suradnji s prof. dr. sc. Dajanom Barbić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, autoricom udžbenika o financijskoj pismenosti.