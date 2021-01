Ljudi i biljke povezani su na svim dimenzijama u ekosistemu. Naš svijet je harmonično isprepletanje suptilnih elemenata, gdje čovjek kroz čitavu svoju povijest uspješno koristi inteligenciju biljaka.

Prošla, 2020. godina pokazala je nove izazove za svijet i ljude, ali je i pokazala da jedino biljke pružaju čovjeku jaki obrambeni mehanizam protiv oboljenja. Naveliko se govorilo, a ovih dana opet se potvrdilo djelovanje slatkog pelina na koronavirus. Usprkos svim našim nastojanjima da usporimo virus klasičnim, sintetskim lijekovima, usprkos razvoju cjepiva i dalje je tu - konstantan, kao tiha prijetnja. Ponovo je i sa znanstvene strane potvrđeno ono što je poznato u fitoterapiji te se pokazuje uspješne rezultate već dugi niz godina. Mediji diljem svijeta prenose vijest koju su znanstvenici sa Sveučilišta Columbia u New Yorku, Sveučilišta Washington te Politehničkog Instituta Worchester objavili u utorak 12. siječnja 2021. - ekstrakti slatkog pelina koče razmnožavanje virusa SARS-CoV-2, uzročnika bolesti COVID-19.

Fitoterapeut i apiterapeut gosp. Ivo Bačlija odlučio je upravo slatki pelin povezati sa uljem crnog kima kako bi potencirao njegovu antivirusnu i antibakterijsku moć. Slatki pelin i ulje crnog kima zajedno uspješno djeluju protiv virusa, bakterija, gljivica i drugih patogena koji ugrožavaju pravilan rad našeg organizma. Macerat slatkog pelina u hladno prešanom ulju crnog kima predstavlja sinergiju dvije biljke, koje su jaki imunomodulatori pa se koriste u borbi protiv najtežih bolesti.

Ulje crnog kima najbolje ekstrahira ono najbolje iz slatkog pelina, poput artemisinina, kamfora, karvakrola i leuteolina te potiče patroliranje stanica imunološkog sustava u potrazi za invazivnim organizmina (virusi, bakterije, gljivice) ili abnormalnim stanicama raka, a nakon toga pokreće povećanje aktivnosti makrofaga (stanice koje uništavaju abnormalne stanice) i pomoćnih T- stanica koje usmjeravaju stanice ubojice na svoje ciljeve.

Što to znači? To znači da u osoba koje uzimaju crni kim dolazi do 55%-tnog povećanja aktivnosti T-pomoćnih stanica i 35%-tnog povećanja NK stanica ubojica, što u sinergiji sa dodatnim sastojkom - slatkim pelinom, čini potpuni proizvod za zaštitu od koronavirusa na prirodnoj bazi.

S druge strane, artemisinin, kvarcetin, karvakrol, kamfor, luteolin iz slatkog pelina postaju izravni blokatori početnih stadija upale u gotovo svim tkivima i organima. Crni kim, osim što suzbija opasne kronične upale, regulira i odgovarajuću imunološku funkciju. Rezultat toga je poboljšana zaštita organizma od karcinoma i infekcija. Drugim riječima, ulje sjemenki crnog kima nudi istinsko uravnoteženje imunološkog sustava, promičući zdravu imunološku funkciju kada je to potrebno, dok istovremeno suzbija prekomjernu imunološku aktivnost (upalu) kada je štetna.

Zajedno, u Maceratu 14, crni kim i slatki pelin definitivno su nabolji odabir prilikom sezona virusnih infekcija, ali i ne samo tada. Njegova zaštita je sveobuhvatna, mjerljiva i neškodljiva.

Proizvode možete pronaći u specijaliziranim prodavaonicama zdrave hrane, određenim ljekarnama, a kompletan asortiman Matičnjaka možete pronaći u Fitzona centru u Zagrebu. Za one sklonije online kupnji, potražite na web shopu Matičnjaka klikom ovdje gdje možete pronaći detaljnije informacije o proizvodima i provjeriti što se još nudi u Matičnjakovoj riznici zdravlja.