Navedena briga za otpornost našeg organizma rezultirala je većim interesom za dodacima prehrani koji imaju pozitivan utjecaj na funkciju imuniteta. Provjerili smo koji se proizvod u ljekarnama najviše tražio. Izbor je velik, ali je ipak jedan proizvod primjetno traženiji od svih ostalih.

Prvo mjesto u kategoriji

Iz službenih podataka tvrtke IQVIA (IQVIA Market Viewer Croatia, 2020.) koja u distribucijskoj mreži prati promet dodataka prehrani prema ljekarnama, Imunosal brend u 2020. godini drži uvjerljivo prvo mjesto u kategoriji proizvoda za imunitet. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je Imunosal hrvatski proizvod koji je razvijen i proizvodi se u Hrvatskoj, a koji je uspio istisnuti čak i poznate međunarodne brendove.

Provjereni nutrijenti za imunitet

Odgovor na pitanje zašto je Imunosal najčešći izbor za imunitet nalazi se u odličnoj kombinaciji aktivnih sastojaka koje možete dobiti po povoljnoj cijeni. Naime, Imunosal proizvodi sadrže provjerene nutrijente koji dokazano pomažu normalnoj funkciji imunološkog sustava. Među sastojcima posebno se ističe visokopročišćeni beta-glukan, ali tu su i vitamini kao i esencijalni minerali te koenzim Q10. Drugim riječima, u jednom proizvodu dobijete odlično izbalansiranu mješavinu nutrijenata kojima svojem organizmu pomažete u održavanju imuniteta.

Imunosal linija se trenutno sastoji od 7 proizvoda namijenjenih različitim potrebama kao i životnoj dobi. Najpoznatiji i najtraženiji proizvod su svakako Imunosal kapsule koje se ističu s 900 mg beta-glukana u dnevnoj dozi. Za stariju populaciju u ponudi su Imunosal Senior kapsule kod kojih je povećana količina koenzima Q10 važnog upravo u zrelim godinama kad ga naš organizam ne proizvodi dovoljno. Za one najmlađe tu je Imunosal Junior sirup, a za školarce Imunosal tekući dodatak prehrani. Oba proizvoda za djecu su odličnog voćnog okusa.

Novi C-1000 na policama ljekarni

Najnoviji proizvod koji se pojavio na tržištu su Imunosal C-1000 kapsule koje su nastale zbog potražnje kupaca za snažnim vitaminom C, ali koji dolazi u kombinaciji s pojačanim dozama i ostalih vitamina. Tako Imunosal C-1000 sadrži uz 1000 mg vitamina C u dnevnoj dozi još i 10 vitamina te cink, selen i željezo. Za one koji ne vole multivitamine konzumirati u kapsulama, tu su i Imunosal šumeće tablete s okusom naranče. Dovoljno je jednu tabletu otopiti u čaši vode da se dobije ukusni napitak koji nas opskrbljuje vitaminima za cijeli dan.

Sastojci neživotinjskog porijekla

Možda je dobro još naglasiti da su Imunosal proizvodi jedni od rijetkih kod kojih je vitamin D3 iz biljnog izvora, a ne kao kod većine proizvoda na tržištu koji sadrže vitamin D životinjskog porijekla. Zbog toga, kao i svih ostalih sastojaka uključujući i kapsule koje su neživotinjskog porijekla, proizvodi su sigurniji te ih mogu koristiti i vegetarijanci i vegani. Sve proizvode možete pronaći u ljekarnama, a više informacijama potražiti na službenim stranicama www.imunosal.hr.