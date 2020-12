Upravo čarolija blagdana preplavila je i poznate koji u posljednjim danima 2020-te sređuju misli i prepuštaju se čaroliji. Čaroliji darivanja onih koje vole, ali i samih sebe.

Upravo to su napravile Zsa Zsa, Neda Parmać i Bojan Jambrošić koji su treći vikend Adventa iskoristili za obilazak MOBIA trgovina i odabir posebnih sitnica koje i sami žele pod borom.

Sve je počelo početkom vikenda, kad je Zsa Zsa posjetila novootvorenu Čakovečku Mobiu u Jug Mall-u ne krijući oduševljenje što je upravo Mobia stigla u Međimurje. Budući da je u potpunosti fokusirana na snimanje svojeg novog spota kojim će započeti radnu 2021 godinu Zsa Zsa je odlučila Djedu Božićnjaku prišapnuti slijedeće želje: molim te Djedice donesi mi slušalice koje neću morati puniti svako malo i koje će lijepo prianjati licu bez obzira na frizuru i styling. Nešto poput FRESH 'N' REBEL BEŽIČNIH SLUŠALICA koje imaju upravo te performanse koje želim-15 sati neprekidnog slušanja, vrhunsku kvalitetu zvuka i odličan bas u meni omiljenoj pastelno ružičastoj. Uz slušalice kojima je Zsa Zsa otkrila i mikrofon, poželjela je odjenuti i svoj mobitel u novu maskicu s potpisom KARLA LAGERFELDA! Kad je već stilizirala svoj mobitel, Zsa Zsa je isprobala i nove leće koje pružaju mogućnost fotografiranja svih posebnih trenutaka koje priželjkuje u nadolazećoj godini!

Umjetnička duša, kojoj lekcije što je novo kad su gadgeti u pitanju daje kćer Adriana, Neda Parmać u Mobiji se osjećala kao u bajci. Baš svi gadgeti su joj privukli pažnju pa se zvijezda showa Tvoje lice zvuči poznato, nije mogla odlučiti da li da Djedici prišapne da želi gadgete za posao ili privatno. Pa je napravila kompromis. Iz Mobia ponude je izabrala nježno zeleni JBL zvučnik koji omogućava uživanje u 5 sati vrhunske glazbe i zvuka, koji je malen, vodootporan i lako prenosiv. Na njemu će moći čuti nove snimke koje snima sa Gelato Sisters bendom, snimke svojeg autorskog singla, ali i kako zvuče klinci koje uči pjevati u Mikrofončiću. Kako i priliči i Neda je svoj mobitel 'odjenula u potpunosti i to u maskice branda IDEAL OF SWEDEN koje podržavaju bežično punjenje. Kako to izgleda Neda je vidjela prislanjajući svoj mobitel na BUBBLE SAT i budilicu koja je ujedno i bežični punjač za mobitel. ''To je idealno za sve nas kojima je dan prekratak. Dakle, legneš u krevet i ne trebaš tražiti punjač, samo staviš mobitel na budilicu koja uz to i mijenja boje. Baš dobra fora!

Da voli Mobiu nije krio Bojan Jambrošić koji ovih dana snima crtani serijal JOJO I BROJEVI na HRT-u, ali i spot za svoju pjesmu Straža. Prezaposlen, dojurio je u Mobiu odabrati darove s kojima bi volio uči u 2021. Za početak, pažnju mu je privukao HUAWEI SAT GT 2 46mm sat vrhunskog dizajna koji je dizajniran upravo za ljude poput Bojana - urbane i užurbane koji vole biti u toku s trendovima i modnim detaljima. Ovaj sat ima razne značajke a najpopularniji su alati koji broje razinu stresa, kvalitetu sna, korake, potrošene kalorije, upućivanje i primanje poziva/poruka te reprodukciju glazbe!

Budući da je potpuno fokusiran na glazbu Bojana su, baš poput Zsa Zse privukle FRESH 'N' REBEL BEŽIČNE slušalice, ali i FRESH 'N' REBEL ZVUČNIK M koji pruža 15 sati slušanja glazbe. Ovaj vodootporni zvučnik karakterizira odličan zvuk i bas, ali i ugrađenu bateriju, koja omogućava punjenje baterije mobitela na ovom uređaju!

Jesu li vas Zsa Zsa, Neda i Bojan inspirirali za darivanje onih koje volite? Ukoliko jesu, zavirite u sve MOBIA trgovine u kojima ćete za svakoga pronaći ponešto. Detalji se nalaze na službenoj stranici www.inmobile-accessories.hr i na Facebook profilu @mobia.hr

