'White Christmas'

Ultimativnu božićnu pjesmu Irvinga Berlina 'White Christmas' Bing Crosby je premijerno izveo 1941. na radiju NBC. Originalna snimka toliko se istrošila od silnih kopiranja da je Crosby 1947. morao ponoviti snimanje. Na tom sessionu nastao je najuspješniji singl svih vremena, prodan u više od 50 milijuna primjeraka. Fantastičnu popularnost svojim su verzijama podebljali Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, pa čak i Bob Marley te Lady GaGa.

'Fairytale of New York'

Shane MacGowan i njegovi The Pogues uključili su se u prestižno predblagdansko nadmetanje za prvo mjesto UK charta s genijalnom folk rock baladom 'Fairytale Of New York', u kojoj su ugostili irsku pjevačicu Kirsty MacColl. Nisu uspjeli doći do vrha 1987., za dlaku su ih pretekli Pet Shop Boys, ali su kao trajnu uspomenu ostavili najljepšu britansku božićnu pjesmu. Od 2005. The Pogues su se s njom vraćali na predblagdansku top listu deset godina.

'Have Yourself A Merry Little Christmas'

Tu pjesmu prva je otpjevala Judy Garland u holivudskom mjuziklu iz 1944. 'Meet Me in St. Louis' redatelja Vincentea Minnellija. Najpoznatiju verziju snimio je Frank Sinatra, najnoviju je prije nekoliko tjedana predstavio mladi engleski pop-soul pjevač Sam Smith, a najljepša izvedba objavljena je 1960. na božićnom albumu kraljice jazza Elle Fitzgerald 'Ella Wishes You A Swinging Christmas'.

'Happy Xmas (War is Over)'

Pjesma je predstavljala jedan od najoštrijih prosvjeda Johna Lennona i Yoko Ono protiv rata u Vijetnamu. Singl objavljen pod imenom John & Yoko / Plastic Ono Band with Harlem Community Choir nije zaustavio rat, ali je obilježio Božić 1971. i nakon toga ušao u standardni repertoar pjesama. Poslije je snimljeno mnoštvo obrada, no nitko se nije uspio približiti nadahnutoj Lennonovoj interpretaciji.

'The Christmas Song'

Legendarni Nat King Cole (1919. – 1965.) proslavio se pjevajući romantične pop balade. Božićni evergreen “The

Christmas Song (Chestnuts Roastings On An Open Fire)” snimio je 4 puta u razdoblju od 1946. do 1961. Posljednja verzija postigla je najveći uspjeh. U jednom američkom istraživanju istaknuta je kao najomiljenija božićna pjesma žena između 30 i 49 godina.

'Silent Night'

Izvorno 'Stille Nacht, heilige Nacht' najljepša je njemačka božićna pjesma. Napisali su je 1818. crkveni orguljaš Franz Xaver Gruber i župnik Joseph Mohr iz Obendorfa kraj Salzburga. Sredinom 19. stoljeća prepjevana je na engleski, a potom na više od 100 jezika. Zapažene su verzije Sinead O’Connor i Beyonce, no sve je zasjenila Stevie NIcks na kompilaciji 'Very Special Christmas'. Fenomenalnoj interpretaciji nimalo nije zasmetalo što je pjevačica grupe Fleetwood Mac otprije poznata i kao sljedbenica neopoganskog kulta Vicca.

'U to vrijeme godišta'

Tradicionalni hrvatski glagoljaški napjev 'U to vrijeme godišta', izvorno 'U se vrime godišća', dobio je nenadmašnu suvremenu interpretaciju 1989. kad ga je Vice Vukov uz pratnju 11-godišnje kćeri Ivane snimio za platinasti album 'Vječni Božić' i premijerno izveo na prvom božićnom koncertu u Ciboni. Vrlo impresivnu verziju ima i Josipa Lisac na albumu 'Čestit Božić'.

'All I Want For Christmas Is You'

Dvadeset godina nakon premijere na albumu 'Merry Christmas' neprolazni bestseler Mariah Carey 'All I Want For Christmas Is You' je jedina božićna pjesma koja dobro stoji i na američkoj i na britanskoj top listi. Mariah je ovaj singl dosad prodala u 14 milijuna primjeraka, a zarada od autorskih prava procjenjuje se na 50 milijuna dolara.

'Christmas (Baby Please Come Home)'

Pjesma s albuma 'A Christmas Gift For You From Phil Spector' zamalo je 1963. godine pretrpio komercijalni fijasko jer je objavljen na dan kad je ubijen Kennedy. Napisana je za Spectorovu buduću suprugu Ronnie Bannett, ali se ona na snimanju nije snašla pa je uskočila druga soul diva Darlene Love koja s ovom pjesmom od 1986. godine redovito gostuje u predbožićnom programu Davida Latermana.

'Christmas Tree'

Puran Dustin s jakim dublinskim naglaskom lutkara Johna Morrisona pojavio se na irskoj televiziji potkraj '80-ih kao odgovor na američkog žapca Kermita. Snimio je mnoštvo parodija popularnih pjesama. Dustinov najveseliji božićni napjev 'Christmas Tree' nastao je preradom velikog hita 'Lemon Tree' njemačkog rock sastava Fools Garden.