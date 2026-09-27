1914 i Vûlom spremaju metal spektakl u ponedjeljak u Vintageu, poznata i satnica

Dugoiščekivani premijerni nastup Ukrajinaca 1914 konačno će se dogoditi u ponedjeljak, 28. rujna u Vintage Industrial Baru. Ovim žestokim momcima na pozornici će se pridružiti Vûlom, nade domaće metal scene. Vrata Vintage Industrial Bara otvaraju se u 20 sati, Vûlom nastupa u 20:30, a 1914 u 21:30 sati.

- Ponedjeljak 28.9., Vintage Industrial Bar. Čeka vas teška muzika, opresivna atmosfera i puno dobrog mahanja glavom. Uz ratne poklike i zvučni zid benda 1914 i uz naše teške rifove i sumorne urlike vjerujemo da ćete se dobro provesti. Došlo je vrijeme da s vama podijelimo novi album "Love's Lament". Vidimo se u mraku podzemlja - poručili su u svom stilu ususret koncertu članovi Vûloma.

Bend 1914 osnovan je 2014. godine u ukrajinskom Lavovu, simbolično na stotu obljetnicu početka Prvog svjetskog rata. Od samog početka izgradio je prepoznatljiv identitet temeljen na tematici Velikog rata, rovovskog ratovanja, povijesnih događaja i vojničkih sudbina, zbog čega se izdvaja od većine bendova na ekstremnoj metal sceni. Debitantski album "Eschatology of War" objavili su 2015. godine, a širu međunarodnu pažnju stekli su izdanjem "The Blind Leading the Blind" iz 2018. godine, koje je Napalm Records reizdao 2019. godine. Sljedeći album "Where Fear and Weapons Meet" iz 2021. bio je njihov prvi full-length za Napalm Records i dodatno je učvrstio njihov status jednog od najprepoznatljivijih europskih bendova žanra. Unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, bend je nastavio stvarati i koncertirati, zbog čega se često ističe kao jedan od snažnih glasova suvremene ukrajinske metal scene. Njihov četvrti studijski album "Viribus Unitis", objavljen krajem 2025. godine za Napalm Records, donosi emotivniji pogled na Prvi svjetski rat, istražujući teme zajedništva, preživljavanja i posljedica koje rat ostavlja na vojnike. Album zadržava prepoznatljiv zvuk, ali donosi i širi dinamički raspon, više melodije i orkestralnih elemenata te gostovanja Aarona Stainthorpea (My Dying Bride, High Parasite), Christophera Scotta (Precious Death) i Jérômea Reutera (Rome).

Vûlom je hrvatski doom/death metal bend čiji zvuk spaja melodične gitarske dionice s teškim, melankoličnim i atmosferičnim soundom. Inspirirani velikanima žanra poput Saturnusa, October Tidea, Dawn of Solacea, Hamferða, Paradise Losta i Swallow the Suna, kroz svoju glazbu istražuju tamnije strane ljudskog postojanja, nastojeći pronaći vlastiti izraz i jedinstvenu emociju. Ime benda potječe iz svijeta videoigre The Elder Scrolls, gdje riječ "Vûlom" na jeziku zmajeva znači "tama" ili "sumornost", što vjerno opisuje atmosferu njihove glazbe. Tekstovi im se bave temama smrtnosti, gubitka, usamljenosti i čovjekove beznačajnosti, dok svaka pjesma predstavlja svojevrsnu elegiju inspiriranu osobnim iskustvima, patnjom i ljepotom sumornih krajolika kao takvih.

Debitantski album "Walls of Agony" objavili su krajem 2019. godine. Na njemu obrađuju univerzalne, ali duboko osobne teme poput osjećaja izgubljenosti, neuzvraćene ljubavi i suicidalnih misli, pri čemu tekstovi proizlaze iz stvarnih životnih iskustava članova benda, a ne iz žanrovskih klišeja. Drugi album, "A Step Closer to the Grave", objavljen je 2023. godine i predstavlja konceptualno izdanje koje prati priču o postupnom otuđenju pojedinca pod pritiskom društva, unutarnjoj borbi za pronalazak smisla te konačnom gubitku veze s vlastitim identitetom i stvarnošću. Album dodatno učvršćuje Vûlom kao jedan od najzanimljivijih domaćih bendova modernog doom/death zvuka koji svakako valja istražiti, idealno ovom prilikom u Vintageu.