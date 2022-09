20 godina ljubavi i podrške: Emma Watson nazvala Toma Feltona svojom srodnom dušom

Foto: Instagram

To je jedna od najčišćih ljubavi koje se mogu sjetiti, napisala je Emma Watson u predgovoru Feltonovih memoara 'Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard'

Postoji nešto čarobno između Emme Watson i Toma Feltona. Nakon više od 20 godina što su se upoznali na setu franšize o Harryju Potteru, još uvijek ne postoji nitko prikladniji od Emme da napiše predgovor Feltonovih nadolazećih memoara 'Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard'. POGLEDAJ VIDEO: Svaka ljubav je drugačija Iako će knjiga biti dostupna tek 12. listopada, predstavnik Grand Central Publishinga potvrdio je za Glamour da je glumica Emma Watson napisala dugi predgovor knjizi, nakon što je ranije ovog tjedna jedan obožavatelj objavio Emminu poruku od četiri stranice. - Znaš li onu osobu u svom životu zbog koje se osjećaš viđeno? Ta osoba koja je na neki način svjedok svega što se događa? Ona osoba koja zna, stvarno zna, što vam se događa i kroz što prolazite, a da ništa ne morate reći? - započinje Emma i nastavlja: - Za mene je ta osoba Tom Felton. Iako je većina obožavatelja Harryja Pottera itekako svjesna Emmine prijašnje zaljubljenosti u Feltona, Emma opisuje svoju devetogodišnju sebe kao 'organiziranu i vjerojatno prilično dosadnu'. Iako Emma kaže da njihovo prijateljstvo 'nije dobro počelo', ona Feltona danas naziva svojom 'srodnom dušom'. - Kao i Tom, uvijek se trudim objasniti ljudima prirodu naše veze i odnosa. Već više od dvadeset godina volimo se na poseban način i više ni sama ne znam koliko puta su mi ljudi rekli: 'Sigurno ste se pijani ljubili, bar jednom!', 'Sigurno ste se poljubili!' ili 'Mora tu biti još nešto!' - napisala je pa nastavila: - Ali ono što imamo daleko je dublje od toga. To je jedna od najčišćih ljubavi koja postoji. Mi smo srodne duše i uvijek smo jedno drugome čuvali leđa. Znam da ćemo to i dalje raditi. - Ponekad je teško živjeti u svijetu u kojem ljudi tako brzo osuđuju, sumnjaju, preispituju namjere. Tom to ne radi. Znam da će on, čak i ako sam pogriješila, shvatiti da je moja namjera bila dobra. Znam da će mi uvijek vjerovati. Čak i kad nema cjelovitu sliku, nikad neće sumnjati da dolazim s dobrog mjesta i da ću dati sve od sebe. I biti tako viđen i volje je jedan od najvećih darova u mom životu - piše Glamour da je Emma napisala u predgovoru. Završila je svoju blistavu odu Feltonu porukom: - Svijet je sretan što te ima, ali ja sam još sretnija što te imam za prijatelja. I čestitam.