24sata briljira na SoMo Borcu: Tri velike nagrade za naše projekte u svijetu digitala!

SoMo Borac, jedna od najprestižnijih digitalnih nagrada u regiji, ove je godine privukla rekordan broj prijava, a naš tim se istaknuo s čak četiri projekta nominirana u sedam različitih kategorija. SoMo Borac prepoznaje najbolje digitalne projekte, ideje i kreativce, a mi smo ponosni što smo svojim radom osvojili čak 3 nagrade među snažnom konkurencijom. U nastavku predstavljamo projekte koji su prošli među najbolje i osvojili zaslužene nagrade.

Napravi mjesta za život

Naš projekt Napravi mjesta za život u suradnji s IKEA-om osvojio je nagradu u kategoriji Somo Native. Ova native kampanja oduševila je svojom sposobnošću da prenese snagu organiziranog i funkcionalnog prostora u svakodnevni život. Kroz niz članaka, video materijala i interaktivnih sadržaja, kampanja je imala cilj podići svijest o važnosti organizacije doma i jednostavnosti života u urednom okruženju. Prikazali smo kako IKEA-ini proizvodi mogu pomoći u svakodnevnom životu, a kombinacija nativnog pristupa i atraktivnih vizualnih sadržaja ostvarila je izvanredne rezultate. Ovo priznanje potvrđuje našu posvećenost kreativnim i praktičnim rješenjima koja inspiriraju publiku.

Pets of Zagreb

Projekt Pets of Zagreb je u kategoriji Best Media Feature osvojio srca žirija. Kroz ovu kampanju, Turistička zajednica grada Zagreba i mi smo uspješno predstavili Zagreb kao grad prijatelj kućnim ljubimcima, donijeli ljubav prema kućnim ljubimcima u prvi plan te naglasili važnost povezanosti ljudi i životinja u urbanim sredinama. Kroz posebne mape pet-friendly lokacija, intervjue sa stručnjacima, fotografije, video priče i intervjue s vlasnicima kućnih ljubimaca, uspjeli smo prikazati koliko su ljubimci dio identiteta grada i koliko uljepšavaju svakodnevni život. Reakcije publike i visok angažman na društvenim mrežama potvrdili su koliko je ovaj projekt bio uspješan, a ova nagrada je kruna uspjeha. Pets of Zagreb ističe se kao emocionalna, ali i društveno relevantna kampanja koja pokazuje koliko 24sata predano radi na projektima koji dopiru do ljudi.

JOOMBOOS je na selu

Projekt „JoomBoos je na selu,” u suradnji s Lidlom i brendom Okusi Zavičaja osvojio je nagradu u kategoriji Somo Native. Format je osmišljen s ciljem da mlađu publiku privuče inovativnim i zabavnim pristupom kako bi se povezali s prirodom i ruralnim životom. Emisija prati poznate influencere u izazovima vezanim uz život na selu, od kojih su neki izvan njihove uobičajene zone komfora, što je rezultiralo duhovitim i edukativnim trenucima. Ova kampanja ne samo da je pokazala snagu nativnog sadržaja u povezivanju publike s novim temama, već je i postavila novi standard za lokalizirani sadržaj koji osvaja gledatelje. Kroz dinamičan i zabavan sadržaj, ovaj projekt uspio je prikazati autentične vrijednosti ruralnih zajednica, uz modernu interpretaciju tradicionalnih jela, čime je oduševio kako korisnike tako i žiri.

Change starts in your kitchen

Projekt Change Starts in Your Kitchen bio je među finalistima ovogodišnjeg SoMo Borca, natječući se s najboljima u digitalnoj industrii. Zajedno s Dinersom smo kroz inovativnu kampanju koja je uključivala video recepte, savjete i panele stručnjaka, uspješno promovirali održive navike, privukavši pažnju tisuća korisnika i potičući ih na promjenu ponašanja u kuhinji. Ovaj projekt usmjeren je na podizanje svijesti o smanjenju bacanja hrane u kućanstvima te promicanju održivih praksi u svakodnevnom životu.

Na ovogodišnji SoMo Borac prijavili smo ukupno četiri projekta u sedam kategorija, a tri su projekta nagrađena, čime smo još jednom učvrstili svoju poziciju jednog od vodećih medija u digitalnoj industriji te potvrđujemo našu predanost stvaranju kreativnih i inovativnih rješenja koja imaju dugotrajan utjecaj. Ovi uspjesi samo su potvrda našeg kontinuiranog rada i posvećenosti kvaliteti, dok nastavljamo pružati najbolja rješenja našim partnerima i čitateljima.